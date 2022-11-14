巧手媽媽將香菇變成龜仔 煮完後竟變成咁 網民女兒尖叫可愛

為了讓孩子吃得開心又健康，不少媽媽也會在準備食物時花心思，把食材製作成可愛的造型吸引孩子。香菇未必每位孩子喜愛，一名巧手媽媽將香菇刻成龜仔，造型出奇相似，旋即引來大批媽媽點讚。

所有照片獲「Kanaの烘焙小廚房」授權刊登



巧手媽媽在Facebook開始「Kanaの烘焙小廚房」專頁，喜愛料理及烘焙的她，不時發表令人眼前一亮的美食文章；專頁記錄平日她為孩子們所做的餐點，跟大多數媽媽一樣，看著孩子們滿足地吃自己製作的食物，就會感到滿滿的幸福。

今次她決定以香菇為早餐備料，她將香菇變成龜仔，顏色及形狀也出奇地與真龜相似，Kana更利用不同大細的菇製成烏龜家族，連網友的女兒也大讚非常可愛。當中有網民提問：「蒸過之後，那直挺挺的頭會不會軟掉?」

煮完後竟變成咁

Kana隨後為大家再開文報告『龜仔』狀態，她說:「昨晚用意大利粉固定好四肢和頭尾的龜仔，早上取出來時，就已經呈現四肢快要分離的狀態；因為我忘了意大利粉吸收香菇水份後會變軟，龜仔的頭就更不用說，一拿起來就快斷頭。此時最簡單的補救方法，就是用牙籤插上補強，但是，我這是要做給小朋友吃的，要他們邊吃邊抽牙籤也很不合理，所以，我立刻決定換個做法，把它做成香菇釀肉!」

進化成香菇釀肉

香菇釀肉有點似我們地道的街頭小食「煎釀三寶」，Kana說:「利用肉餡來黏合烏龜的四肢和頭尾，因為怕會失敗，所以特地再找個可以讓龜仔『潰』頭的碗來裝，做出來的『烏龜烏冬麵蒸蛋』，果然就如想像中完美，龜仔的頭是香菇蒂頭，硬頸的很，所以大家不用擔心牠蒸過會垂頭喪氣!」

乾菇也可以變龜

另外，Kana更用乾香菇來試製小烏龜，效果同樣十分吸晴，「乾香菇修修剪剪也是可以做烏龜唷!但是因為比較乾硬，所以必須用牙籤來結合固定，做出來的龜龜還是很可愛的，忽然發現...它竟然自帶眼睛嘴巴，我的天啊！龜龜很好吃....欸！不是，是菇菇很好吃。」