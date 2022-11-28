專訪丨自閉症兒從不與朋輩講話 經音樂治療終講出句子 媽媽甜入心

「好像是我的錯，令孩子有問題。」相信不少SEN（Special Educational Needs，特殊學習需要）兒童的家長跟朗朗媽媽一樣，心裏曾出現此疑問，並將責任歸咎於自己。

今年6歲的朗朗在兩歲八個月確診自閉症，確診前因媽媽察覺朗朗與姊姊互動時不發一言，在社區玩耍時又不與其他朋輩交流，決定尋求支援。由於家人對自閉症情況瞭解不深，朗朗媽媽堅持積極求助，不但鼓勵丈夫一同參與課堂認識教育自閉症孩子的方式，也帶朗朗到協康會參與密集訓練，近期更開始上音樂治療課，朗朗最近終可自行説出完整句子。朗朗媽媽猶記得聽到兒子講出句子的一刻，「心裏覺得好甜。」



現於協康會接受支援的SEN學童家長早前分享養育孩子的心路歷程。（前排坐起）協康會太子中心主任黃姑娘、朗朗、Ella；（後排左起）朗朗媽媽、Ella媽媽。

朗朗約一歲半開始，被媽媽發現不講話，「也不跟其他人玩，只有自己在玩。」朗朗媽媽以前常帶兒子到社會福利署的玩具角，但他從不跟其他小朋友玩耍。「被其他小朋友搶走了手上的玩具，他也不會嘗試回話說自己在玩，只走去玩其他玩具。」在家中情況相若，朗朗有一名姐姐，跟姊姊雖有互動但也不講話。如朗朗有問題或需要，「他只會拉我的手走過去，然後用手指指點。」

情況持續至兩歲半，朗朗媽媽帶同兒子到協康會進行評估後確診患有自閉症。

朗朗（左）社交能力增強不少。

兒子確診自閉症後難過流淚 後積極尋求訓練 夫婦一同參加教養課程

得知兒子確診自閉症後，朗朗媽媽曾難過得以淚洗面，但爲了兒子成長，她選擇積極為兒子報讀訓練課程。朗朗兩歲八個月正式確診，取得確診信後，她又鼓勵丈夫一同參加由非牟利機構舉辦的夫婦小組課堂，内容主要教授家長從自閉症孩子角度出發思考，認識教育自閉症孩子的方式，朗朗媽媽樂見丈夫在教養兒子的路上互相扶持。「上完兩堂後，丈夫曾試過主動帶同兒子參加本地遊。」

朗朗媽媽指兒子未接受專業訓練前，看見新玩具但不懂研究玩法就會輕易放棄。

循協康會密集訓練 學自理、常規、社交和情緒管理

朗朗在協康會經評估確診後，透過學習支援津貼（下稱學津）參與訓練。協康會太子中心主任黃姑娘解釋，學津屬政府支援項目，協康會為其中一間合作機構，在SEN學童等候O位（到校學前復康服務）、I 位（幼稚園暨幼兒中心兼收計劃）、E位（早期教育及訓練中心）及S位（特殊幼兒中心）等長期學前訓練期間，可透過學津免費參與不同訓練，包括言語治療、職業治療或物理治療訓練等。

參與半年訓練後，朗朗再於每天下午上主流幼稚園、上午參加協康會「密集班」。黃姑娘表示「密集班」類似特殊幼兒中心，協康會的「密集班」分爲基礎班跟高階班。基礎班主要教導自閉症學童學習自理和常規。「當中會利用很多視覺提示和時間表，他們經訓練後，能（將能力）適用於生活上，可提升安全感。」高階班則較著重學習社交、與人相處、合作和溝通，以及表達和控制情緒。

音樂治療學律動和樂器 學與人相處和溝通 提升社交能力

今年暑假，朗朗媽媽透過協康會宏利兒童資源中心社工得知協康會有提供音樂治療課堂，遂讓兒子嘗試，朗朗現已正參加第三期（每期8堂）課堂。黃姑娘稱音樂治療以音樂作爲主要媒介教授學童多種技能。「像進行律動活動，學童動手腳跳舞的過程會教他們遵守規矩，譬如離開了位子，就會沒分數。」課堂亦會讓學童合奏樂器，小朋友好好演奏自己的部分之餘，也要聆聽別人。「過程教導他們如何與人相處，以及學習等待。」

故事融入演奏樂器是常用教授方法，朗朗媽媽指兒子説話能力很弱，課堂上音樂治療師會循序漸進引導兒子講話，以實物配合言語提示，例如「敲鼓時會發生甚麼？」、「爲何會發出聲音？」等問題，都可引導學童講出 「打」此動詞。進階問題則可問學生除了用手拍打，還有甚麼方式令鼓發出聲音。「小朋友又會發現原來鼓棍都可做到發聲效果，過程可見到他們慢慢進步，包括延長專注時間和增強理解能力。」經過數期音樂治療課堂，朗朗媽媽觀察到兒子有明顯進步，「由最初開始願意講話，到最近一、兩堂不需提示都能講到完整句子。」

聽見自閉症兒子講出完整句子 媽媽：「心裏覺得好甜」

回首未有專業人士協助下照顧兒子的日子，朗朗媽媽不諱言對親子關係有負面影響，因當時未能掌握教養方式，同一番話對兒子講十次，他才能聽懂，故難忍脾氣。「但我不知道原來不可發脾氣，要從他的角度出發，思考他的行爲。」

家中同樣能見證朗朗的課堂成果，朗朗媽媽笑言兒子喜歡吃麵，偏偏丈夫不讓兒子吃麵，朗朗媽媽偶爾會偷偷煮麵給兒子吃。「最初他只會講『麵』字，但後來他能講出『我想吃麵』。」由不願與朋輩互動和講話，到現在親耳聽見兒子説出完整句子，「心裏感受到濃濃的甜」，朗朗媽媽微笑說道。

「協康慈善足球同樂日2022」慈善活動 望為「兒童及青年訓練基金」籌款

「兒童及青年訓練基金」一直致力為低收入家庭有特殊需要的兒童及青年提供適切的評估及訓練，趁著2022 世界盃足球熱潮，協康會舉行「協康慈善足球同樂日2022」慈善活動，望為基金籌款，幫助更多有需要的人。(是次活動僅限邀請者參與)



兒童及青年訓練基金

「兒童及青年訓練基金」致力協助有經濟困難的家庭，提供短期的減費安排，避免因個別家庭經濟困難，而阻礙兒童及青年的發展與接受訓練的機會。受惠對象如懷疑或已評估為有特殊需要或發展障礙的兒童及青年，並符合下列經濟狀況：

1. 綜援 或

2. 低收入家庭

3. 因特殊情況需要支援的家庭



*未有政府資助服務的個案獲優先處理

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