家長做兩件事配合STEAM教育　成子女最佳學習夥伴｜鄧家豪

教育界推行STEAM教育如火如荼,相應政策密鑼緊鼓。由於STEAM乃跨學科學習,學校協調和統籌相關教學面對不少挑戰。有見及此,教育局要求中小學設統籌人員負責規劃STEAM教育,當局同時與數碼港合作為統籌人員開辦培訓課程。財政司副司長黃偉綸於早前舉辦的香港國際電腦會議時透露中小學課程將加入人工智能及編程內容。學校全力推動STEAM教育,家長又可如何參與,發揮家校合作的精神?

家長的「鼓勵」

不少研究指出家長背景與子女學習STEAM的表現關係密切,其中有學者(Dabney et al., 2013)表示家庭因素影響學生早年對科學的興趣,而家長的職業、興趣與鼓勵(occupation, diversion or hobby, and encouragement)則是現今博士生投身科學事業的主要影響因素。

(photoAC圖片)

筆者有次與一位科技界的資深工作者Y先生討論起STEAM教育的發展,他提起當年把價值不菲的電腦主機「解體」,父親也沒有責備。由於父親思想開明,給予他很多學習自由,加上自身對科技事物充滿好奇心,促成他不斷學習相關知識,畢業後亦投身科技界。Y先生其後打趣說若果當年父親還悉心教導他已經「解體」的電腦零件有何作用,陪他一起重新組裝電腦,他今天的發展可能再更進一步。

其實父母的「包容」,往往已經是對子女的「鼓勵」。父母給予子女更多嘗試的空間和接觸不同科技事物的機會,任子女的好奇心盡情發揮,已經是促進他們從生活中學習的第一步。若父母把握時機,從旁輔導,很多生活情境和問題都甚至會稱為非常好的學習材料。

家長和子女一同「由做中學」

STEAM教育非常注重實踐和應用,而不是由師長單方面向學生灌輸知識,為學生建立一個可以「由做中學」(Learning by doing)的環境非常重要,家長的角色尤其關鍵。就以Y先生小時拆開電腦「研究」一事為例,家長不一定要如數家珍地解說電腦硬件組裝方法和原理,只須鼓勵子女以此為契機多學習有關知識,甚至嘗試「動手」重組電腦,就已經體現了「設計教學法」(Project Method)的精神。

(photoAC圖片)

「設計教學法」(Project Method)由知名教育家及哲學家杜威(John Dewey)的學生,教育家克伯屈(William Heard Kilpatrick)提出,繼承了杜威的「由做中學」(Learning by doing)的教學理念。設計教學法主張學生為自己設計一個有目的的學習活動,計劃並實行整個活動,解決現實問題。家長和子女遇到的日常生活問題,都可以變為一次學習機會。家長懷著開放的態度,持守探索求知的心,引導子女自主學習,一同求學,即使家長缺乏STEAM知識,一樣可以促進子女成長。

杜威認為「教育即生活」(Education is life itself),注重實際經驗並從中學習。今天科技無所不在,是人類發展的核心動力,STEAM早已融入生活之中。如果生活就是教育,家長自然是子女最佳的學習夥伴。

參考文獻:Dabney, K. P., Chakraverty, D., & Tai, R. H. (2013). The Association of Family Influence and Initial Interest in Science. Science Education (Salem, Mass.), 97(3), 395–409. https://doi.org/10.1002/sce.21060

鄧家豪

作者簡介:

鄧家豪為香港校外教育及培訓專業協會(HKAEEP)創會會長、慈善機構童理心(Kidpathy)創辦人、教育倡行(Edution Network)董事、御學軒教育集團主席兼升學面試首席顧問。香港教育大學在讀教育博士(EdD),畢業於拔萃男書院,14年間舉辦逾百場家長講座,創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。