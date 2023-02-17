荷花BB展2023｜入場必知至抵荀貨低至$10 手推BB車$399有交易

每年的春季盛事，一年一度的荷花BB展來了！由荷花集團舉辦的「BB春季購物節」於2023年2月17起，一連3日在香港會議展覽中心舉行。現場接近400個展銷攤位，提供大量的嬰幼兒日常用品、孕婦用品、兒童玩具等。當中更有至抵荀貨低至$10，即睇內文了解各攤位的至抵優惠詳情！



博覽優惠券

遊走博覽前，可以考慮是否購買博覽優惠券。因為部份攤位的贈品或購物優惠，需要持有博覽優惠券內的實體換領券才能換取。博覽優惠券每本售價$20，每位成人可憑入場券購買一本。

嬰兒車 / 外出用品



1. b&h(Swiss) Limited ：Hygea輕便手推車 會場限定（攤位：G04-05）

售價：3折 $399（原價$1980）

2. AGC Distribution Limited ：UPPAbaby MINU嬰兒手推車（多色）（攤位：K03-05）

售價：48折 $1999（原價$4090）

3. 荷花集團：意大利Pali 4.UNO 手推車（送前欄）每日限量10架（攤位：A01）

售價：37折 $599（原價$1599）

4. Chlcco/Rife Enterprises Limited ：Polly Easy高腳餐椅（攤位：G01-02，17-18）

售價：5折 $1090（原價$2198）

5. Chlcco/Rife Enterprises Limited ：Polly Progres5多功能成長高腳餐椅（攤位：G01-02，17-18）

售價：59折 $2600（原價$4398）

6. MAN KAN INTERNATIONAL LTD：Comical Kid's Land Pognae 萬能揹帶 每日限量30件（攤位：M04-07）

售價：62折 $1688（原價$2690）

7. MAN KAN INTERNATIONAL LTD：Comical Kid's Land Pognae 初生揹帶 每日限量20件（攤位：M04-07）

售價：7折 $558（原價$790）

媽媽食品、幼兒有機食品



1. 百日の食事 Mum Mum Meals：自家豬腳薑醋 （2-3 人份） （攤位：H02）

售價：$88 包裝（會埸限定優惠）／$138 禮盒裝

2. 華人藥業（香港）有限公司：樂道龍鳳御品花膠精（６包） （攤位：P05-06）

售價：$199 會場限定 （原價$919）

3. 荷花集團：韓國 Renewallife Ddoddomam 有機米牙仔餅/米條（攤位：A01）

售價：$100／8包，平均$12.5包（原價$32／包）

4. 荷花集團：韓國 Renewallife Ddoddomam 糙米泡芙/糙米條（攤位：A01）

售價：$100／5包，平均$20包（原價$32-34／包）

5. WOOLIES LIMITED：Organix 有機嬰兒米餅（攤位：E19-20）售價：$100／3包（原價$39.9／包）

嬰兒護理及日常用品



1. Kingsford Far East Limited：喜臨感溫即棄母乳儲存袋 每日限量30件（攤位：D06-07）

售價：$10（原價$75）

2. BORRN (HONG KONG) LIMITED：BORRN 奶嘴／牙膠掛繩 每日限量20件（攤位：H11-12）

售價：$10（原價$75）

3. MAPA BABYCARE CO. LTD. ：PPSU幼兒新生兒套裝（攤位：J06-07，20-21）

售價：39折 $399（原價$1043）

4. Haileys House Limited：西松屋童裝（攤位：L05-06，19-20）

售價：$50 ／1件，5-9件 9折（平均$45 ／1件），10件或以上8折（平均$40／1件）

嬰兒消毒用品



1. AWARE&TRUSTFUL：LIFT 便攜式消毒蒸汽熨斗機 送掛架（攤位：M08-09）

售價：$3990（原價$7980）

2. Greentech Chemicals Ltd：梵美樂 2in1 防蟎+防蚊浸泡液 300ml（攤位：ZA15）售價：$38（原價$118）

3.Greentech Chemicals Ltd：梵美樂 2in1 長效防蚊噴霧 200ml（攤位：ZA15）

售價：$99（原價$198）

幼兒玩具



1.Man Kan Trading Ltd：Baby Shark玩具精品（攤位：M20-21）

售價：全埸8折優惠

2. 荷花集團：兒童可摺疊波波池 （攤位：A01）

售價：5折 $159（原價$318）

博覽資料

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 1 展覽廳

日期：2023年2月17-19日

時間：2月17日-18日(10:00am–8:00pm)；2月19日(10:00am–7:00pm)

門票：成人 $30 /小童 $20



【附01空間優惠】荷花「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」2023 門票＋購物優惠券｜灣仔會展

每年BB界春季盛事、一個家長絕不能錯過的親子嘉年華 — 「BB春季購物節」將再度享譽降臨會展！荷花集團將於2023年2月17至19日，假香港會議展覽中心 Hall 1 舉辦 2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」。

今年展覽踏入14周年，將提供接近400個展銷攤位，齊集更多最新、最齊全、最窩心、最抵的孕婦及嬰幼兒產品及服務，讓家長可以一次過進行選購，例如學前興趣班、多元化益智玩具、嬰幼兒日常用品、產前產後護理、嬰兒護理、學習教材及書籍等，為家長提供一個一站式掃貨的好地方。

如此精采的親子嘉年華，家長及小朋友都必能盡興，約定大家到時見！

日期 ：

2023年2月17至18日 (10:00 am – 8:00 pm)

2023年2月19日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點 ： 香港會議展覽中心新翼Hall 1

票價 ：

成人門票連博覽優惠券 (1本)：HK$HK$50

成人門票：HK$30

小童門票：HK$20 (* 1米以下小童免費)

博覽購物優惠券：

逾200頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。

大會防疫措施：為了令一眾爸媽於安全環境下安心購物，場內將採取一系列嚴密的防疫措施，詳情將稍後公佈

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