【鄧明儀:幸福育兒】培養子女良好品格才是一流媽媽

犬兒㦡㦡曾獲邀出席《精靈寶可夢–我們的故事》首映禮,並邀約其好友兼Pokémon迷Celine楊鎧凝、Charlotte錢悅、Matt趙啓嵐等去朝聖,期間主辦單位邀請一眾童星與嘉賓跟皮卡丘及伊布合照,小朋友們都守規矩排隊等影相,當輪到㦡㦡時,忽然有位前模特兒為求「博見報」,竟拖著丈夫與女兒中途插隊且推開㦡㦡,一向見義勇為的Celine媽見狀即向公關人員投訴:「喂,整喊小朋友喇,明明係呢位小朋友影先。」

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



一流母親會培養子女良好品格

都說,九流的母親,只懂教導孩子「執輸行頭慘過敗家」;一流的母親,卻會培養子女光明良好的品格,在同一場合出現的前模特兒與Celine媽,優劣立現。當大家都在以偏概全、七嘴八舌地批評星媽喜愛炫耀、賣女求榮時,我可以人格證人的身份告訴大家,私底下認識多年的Celine媽、錢悅媽、Matt媽,甚至被譽為「香港小巨肺」的譚芷昀(Celine Tam)媽咪Agnes,她們都是努力經營幸福家庭、肯花時間陪伴孩子的好媽媽,也是我育兒路上的良師。

獎罰分明 發掘興趣和尊重孩子

對於女兒有「廣告小天后」、「美心妹妹」美譽,Celine媽 (Katherine) 說得淡然:「我該罰時會罰,該玩時盡量陪她玩。每次陪Celine演出,我只是當陪她去玩,從不會阻止她,也不會把她向前推。」身兼特殊幼兒中心導師的Matt媽 (Jan),善於把孩子的缺點變成優點,「我會投放很多時間去觀察小朋友的能力與興趣。要發掘孩子的天分,首先要為他造就機會。」美貌與智慧並重的錢悅媽 (Vanki),把「生活即教育」這課題實踐得淋漓盡致,「讓她們可以嘗試的都嘗試,該堅持的便要堅持。」說話不慍不火的Celine Tam媽咪則尊重女兒的天賦與內心,「我相信女兒的未來有100種可能,不一定是歌手。」

她們都不是甚麼育兒專家,只是無條件地愛著孩子的普通媽媽,如何令孩子的童年過得愉快,不靠三姑六婆三言兩語可說清楚,只能用媽媽的歌唱聲、玩笑聲、故事聲去實踐,正如陳美齡說:「孩子有一個快樂的童年,他長大後成功與幸福的可能性會高很多。」

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

文章出版日期為2018年12月5日