【鄧明儀:幸福育兒】培養子女良好品格才是一流媽媽

犬兒㦡㦡曾獲邀出席《精靈寶可夢–我們的故事》首映禮，並邀約其好友兼Pokémon迷Celine楊鎧凝、Charlotte錢悅、Matt趙啓嵐等去朝聖，期間主辦單位邀請一眾童星與嘉賓跟皮卡丘及伊布合照，小朋友們都守規矩排隊等影相，當輪到㦡㦡時，忽然有位前模特兒為求「博見報」，竟拖著丈夫與女兒中途插隊且推開㦡㦡，一向見義勇為的Celine媽見狀即向公關人員投訴：「喂，整喊小朋友喇，明明係呢位小朋友影先。」

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



一流母親會培養子女良好品格

都說，九流的母親，只懂教導孩子「執輸行頭慘過敗家」；一流的母親，卻會培養子女光明良好的品格，在同一場合出現的前模特兒與Celine媽，優劣立現。當大家都在以偏概全、七嘴八舌地批評星媽喜愛炫耀、賣女求榮時，我可以人格證人的身份告訴大家，私底下認識多年的Celine媽、錢悅媽、Matt媽，甚至被譽為「香港小巨肺」的譚芷昀(Celine Tam)媽咪Agnes，她們都是努力經營幸福家庭、肯花時間陪伴孩子的好媽媽，也是我育兒路上的良師。

獎罰分明 發掘興趣和尊重孩子

對於女兒有「廣告小天后」、「美心妹妹」美譽，Celine媽 (Katherine) 說得淡然：「我該罰時會罰，該玩時盡量陪她玩。每次陪Celine演出，我只是當陪她去玩，從不會阻止她，也不會把她向前推。」身兼特殊幼兒中心導師的Matt媽 (Jan)，善於把孩子的缺點變成優點，「我會投放很多時間去觀察小朋友的能力與興趣。要發掘孩子的天分，首先要為他造就機會。」美貌與智慧並重的錢悅媽 (Vanki)，把「生活即教育」這課題實踐得淋漓盡致，「讓她們可以嘗試的都嘗試，該堅持的便要堅持。」說話不慍不火的Celine Tam媽咪則尊重女兒的天賦與內心，「我相信女兒的未來有100種可能，不一定是歌手。」

她們都不是甚麼育兒專家，只是無條件地愛著孩子的普通媽媽，如何令孩子的童年過得愉快，不靠三姑六婆三言兩語可說清楚，只能用媽媽的歌唱聲、玩笑聲、故事聲去實踐，正如陳美齡說：「孩子有一個快樂的童年，他長大後成功與幸福的可能性會高很多。」

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

（文章出版日期為2018年12月5日，文章連結）