【鄧明儀:幸福育兒】《媽媽咪呀！開心再嚟》歌曲唱進媽媽心坎

以前曾跟兒子二人全日待在戲院,我陪他看《鬼靈精怪大酒店3》,緊接由他陪我看《媽媽咪呀!開心再嚟》,忽然感覺當時即將升上小學的他,真的長大了!

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



懷孕後才明白媽媽當年的孤獨與辛酸

以前由老公拍拖陪睇戲,逐漸已變成兒子接棒;《媽媽咪呀!》續集主角Donna也由梅麗史翠普換成莉莉詹絲,一個小島,兩個時空、兩組人物相互交錯。今集不談生父是誰,母女的骨肉連繫才是主線,講述Sophie為了紀念亡母而重建旅館,並籌備大型開幕派對時,發現自己懷有身孕,丈夫卻不在身邊,才感到跟亡母從未如此親近,讓她了解到媽咪當年十月懷胎並撫養女兒成人的孤獨與辛酸,更加尊敬媽咪的勇敢與堅強。

片末梅姨彩蛋現身,與Sophie對唱《My Love, My Life》,歌聲響徹雲霄,既歌頌母愛的傳承,也唱到每位媽咪的心坎:Like an image passing by, my love, my life. In the mirror of your eyes, my love, my life……「恭喜你成為一位母親。」一個女人打從知道懷孕那刻開始,就與肚裡的生命連成一線,女人的最愛,女人的生命,女人的唯一,都將屬於這條小生命,任何事都不能動搖。

忘記初衷時哼唱《My Love, My Life》

只可惜漸漸地,有些媽咪希望孩子可以有點成就,有些把希望押在兒女身上,有些希望孩子考取高分,有些寄望孩子考上好的大學,有些甚至逼迫孩子過早懂事……當大家都以為所作所為都是為了孩子好時,請在心裡哼唱《My Love, My Life》這首歌,喚回孩子甫出生的一刻,你曾跟他說:「歡迎你來到這個世界。」

孩子的笑聲,彷彿能讓整個世界也在笑;母愛的偉大,也能讓我們快樂地向前走。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

(文章出版日期為2018年8月23日,文章連結)