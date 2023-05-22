【鄧明儀:幸福育兒】《淪落人》曾同為淪落人 困難中活出精彩人生

在各大電影頒獎典禮先後摘下共14獎的《淪落人》，講述因工業意外而半身癱瘓的失婚漢梁昌榮，遇上放棄攝影師夢想來港的菲傭Evelyn，兩人相濡以沫的故事。人生如戲還是戲如人生？憑此片獲香港金像獎最佳新晉導演的陳小娟與最佳男主角黃秋生，像是天涯淪落兩心知，二人都跌過、痛過、愛過，才能拍得及演得如此細膩動人！

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



黃秋生：夢想以媽媽而為 感謝母親的教誨

現實中57歲的黃秋生，年幼被英籍父親拋棄，與母相依為命，二人情深如海！及至母親晚年患腦退化症，須長年坐輪椅致肌肉萎縮。當他坐在輪椅上演梁昌榮一角時，其狀態早已感受到母親的痛與苦。他坦言，其夢想都是以媽媽而為，包括讀演藝、攞影帝，遺憾是母親去年離世，只能在台上感謝母親的教誨，「我媽臨走前教識我，人生苦短，唔開心就是搵自己笨。」

能夠打動影帝零片酬接拍《淪落人》，是因為另一個「念親恩」的故事。故事推回到1987年，陳小娟甫出生，父親嫌棄又是女嬰，從此人間蒸發，孩提時家裡靠綜援維生，窮得要到回收站執玩具、執舊衫、執舊電視機，可惜屋漏偏逢連夜雨，含辛茹苦的慈母有次被困文化中心廁所，被救時不幸被門擊中頸椎，從此要在輪椅上度餘生。可幸女兒爭氣，住公屋、讀邨校也能考獲會考4A4B及高考2A3B的成績，不但入讀中大環球商業系，而且成為家中經濟支柱。

曾經同為淪落人 在困難中活出精彩人生

直至母親病逝，她才重新選擇自己想過的生活，修讀電影系碩士，並藉著電影療傷，寫出那個真實得見血見肉見骨的動人劇本，既是虛構，也是寫照。因為，他與她，同是曾經被生父拋棄的淪落人，卻藉著與輪椅上的母親共舞，舞出自己的閃亮人生。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」