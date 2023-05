【鄧明儀:幸福育兒】《淪落人》曾同為淪落人 困難中活出精彩人生

在各大電影頒獎典禮先後摘下共14獎的《淪落人》,講述因工業意外而半身癱瘓的失婚漢梁昌榮,遇上放棄攝影師夢想來港的菲傭Evelyn,兩人相濡以沫的故事。人生如戲還是戲如人生?憑此片獲香港金像獎最佳新晉導演的陳小娟與最佳男主角黃秋生,像是天涯淪落兩心知,二人都跌過、痛過、愛過,才能拍得及演得如此細膩動人!

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



黃秋生:夢想以媽媽而為 感謝母親的教誨

現實中57歲的黃秋生,年幼被英籍父親拋棄,與母相依為命,二人情深如海!及至母親晚年患腦退化症,須長年坐輪椅致肌肉萎縮。當他坐在輪椅上演梁昌榮一角時,其狀態早已感受到母親的痛與苦。他坦言,其夢想都是以媽媽而為,包括讀演藝、攞影帝,遺憾是母親去年離世,只能在台上感謝母親的教誨,「我媽臨走前教識我,人生苦短,唔開心就是搵自己笨。」

能夠打動影帝零片酬接拍《淪落人》,是因為另一個「念親恩」的故事。故事推回到1987年,陳小娟甫出生,父親嫌棄又是女嬰,從此人間蒸發,孩提時家裡靠綜援維生,窮得要到回收站執玩具、執舊衫、執舊電視機,可惜屋漏偏逢連夜雨,含辛茹苦的慈母有次被困文化中心廁所,被救時不幸被門擊中頸椎,從此要在輪椅上度餘生。可幸女兒爭氣,住公屋、讀邨校也能考獲會考4A4B及高考2A3B的成績,不但入讀中大環球商業系,而且成為家中經濟支柱。

曾經同為淪落人 在困難中活出精彩人生

直至母親病逝,她才重新選擇自己想過的生活,修讀電影系碩士,並藉著電影療傷,寫出那個真實得見血見肉見骨的動人劇本,既是虛構,也是寫照。因為,他與她,同是曾經被生父拋棄的淪落人,卻藉著與輪椅上的母親共舞,舞出自己的閃亮人生。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」