暑假活動｜星級教練主理台北籃球營2023 讓小朋友成「灌籃高手」

各位爸爸媽媽為小朋友計劃好今個暑假的活動了嗎？不如為好動、熱愛運動的子女準備一個衝出香港的籃球訓練營吧！今個暑假GMF Sports Academy將會舉行「暑期台北籃球營2023 」，由未來籃圖籃球培訓學院創辦人親自擔當籃球教練，傳授各位小朋友籃球技術，為求訓練各位小朋友成為明日的「灌籃高手」！



GMF Sports Academy 將於8月13日至19日舉行7天6夜的「台北籃球營2023」，現招募8至12歲熱愛籃球的小朋友(男女均可)參加。在7天的籃球營裡，每10位學員將配置1名隨團導師親身指導，由基本的運球訓練，以至跑位、投籃、防守及戰術訓練等都會仔細傳授秘訣，小朋友必定可以享受打籃球的樂趣，並在籃球技術上有所提升。而籃球營最後亦會上演一場最終決賽，讓小朋友將所有技術學以致用。【按此立即報名】

星級教練主理：教會孩子在訓練中保持專注

是次「台北籃球營2023」活動由Future Blueprints 未來籃圖籃球培訓學院創辦人孫瑋成 （Alen SUN）擔當教練。綽號「太陽」的Alen SUN是未來籃圖代表隊 U12/U15/U18 總教練。2022年，曾與眾多大牌球員合作的NBA訓練師 Drew Hanlen及Mike Atkinson亞洲行中，Alen SUN亦出任二人的亞洲行培訓教練。

擁有中華民國C級籃球教練證照的Alen SUN有訓練小朋友籃球技術的豐富經驗。Alen SUN有自己一套的「籃球心理學」，深信打球可以了解一個人的品格，他定下「Work Hard, Play Hard , Respect」的教練哲學，教會孩子們在訓練中保持專注，同時要在課堂中找尋訓練的樂趣，並要懂得尊重隊友及生命中的每一個人。Alen SUN表示：「我希望教所有的孩子們懂得自信的表現出自己，上了球場就要全力以赴。人生有時沒有回報，但努力要做到不求回報。Do our best！打球就跟人生一樣，希望大家學會打球同時學會做人的道理。」

由基本籃球訓練到決賽 讓小朋友成為「灌籃高手」

訓練的場地位於醒吾科技大學室內籃球場，設備完善，小朋友可以由左右手變換的基本運球訓練學起，建立正確專業的籃球基礎技術，教練亦會加強跑位及移動的訓練，令小朋友在場上更為靈活。另外亦會為小朋友作「投籃解析」，進行基本的投籃、上籃訓練外，更會深入拆解著名NBA射手Curry的射手風格。教練亦會傳授區域聯防、戰術運用等知識，令小朋友對籃球有更立體的認識。【按此立即報名】

Day 1: 早機出發、抵達台北、景點參觀 (防災科學教育館、淡水漁人碼頭及淡水古蹟巡禮)

Day 2-4: 籃球營 (林口區，醒吾科技大學室內籃球場)

Day 5: 籃球訓練、參觀饒河夜市及松山慈惠宮

Day 6: 參觀基隆嶼登島、九份、金瓜石、平溪放天燈及基隆夜市

Day 7: 參觀國父紀念館或自由廣場或士林官邸、午機返港

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點擊下圖即睇7天住宿、行程及膳食詳細：

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暑期台北籃球營2023

日期：2023年8月13日至19日 ( 7天6夜）

目的地：台北

成團人數：30

適用對象：8 -12歲 (男女均可，8歲學員需家長陪同)

價錢：

學生團(8-12歲) 早鳥優惠每位 $15,980 (原價 $16,980)【按此立即報名】有興趣參加人士需於2023年5月29日前報名，並繳付每位$8,000留位費，並於2023年6月13日前繳付$8,980餘款（如參加者於2023年6月2日前繳付餘款，則只需繳付$7,980）。以上費用包括 比賽雙面球衣、短褲、汗衣一件。

家長團每位$9,980 (2023年6月13日截止報名)【按此立即報名】

學生團及家長團的費用包括行程內所明列之景點門票，領隊、司機、導覽人員服務小費。升等每人500 萬履約責任險（附加 20 萬意外醫療險）。費用不包括旅遊及體育保險，每位學生團參加者代購費用為每位 $498，而家長團參加者代購費用為每位$250。

GMF Sports Academy（GMF）是由國際體育集團（ISG）授權，負責香港Nike Sports Camps，以美國籃球協會USA Basketball 教學團隊組成的運動學院，提供不同種類的運動訓練課程。GMF於香港擁有多個獨立的室內運動訓練中心，位於尖沙咀、佐敦、九龍塘、九龍灣、藍田、中環、銅鑼灣、灣仔、筲箕灣、沙田、荃灣等，致力為兒童及青少年提供專業的籃球及足球訓練，培養及發掘新一代的運動潛能。【按此報名 2023 Nike Sports Camps】

同場加映：暑假活動精選 Nike Sports Summer Camps

運動品牌NIKE 今個暑假推出「Nike Sports Summer Camps」，讓小朋友在專業教練下培養對體育運動的興趣！

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