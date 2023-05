【鄧明儀:幸福育兒】美劇《Beef》的反思 家長動怒前停一停心呼吸

作為香港家長實在太難!在面露微笑的面具下都有一肚子隨時爆煲的壓力,當我們無法在當下放下自己的情緒與煩惱,在孩子面前1秒變暴龍之前⋯⋯

文章授權:資深親子及教育顧問鄧明儀



美劇《Beef》反映真實人生 悲劇源於壓抑

繼新片《命案》的「一切皆是心,點點皆由人」後,再看畢瘋狂神劇《Beef》,讓我夫婦倆不禁拍爛手掌。Beef平常用作名詞解作「牛肉」,但在英美現代俚語用作動詞則是「抱怨」或「口角爭執」的意思;中台譯《怒嗆人生》,但廣東話譯名更到位-《齮齕人生》。

故事講述由Steven Yeun 飾演的倒霉水電工 Danny 第三度要退換用作燒炭自殺的燒烤爐,卻因忘了帶收據被店員酸了一頓開始,原本接近崩潰邊緣的Danny,被Ali Wong 飾演的 Amy在路上一直開車挑釁,於是徹底地開展了一段冤冤相報何時了的瘋狂劇情。

劇集反映真實人生是充滿齮齮齕齕的怒氣,無論是表面羡煞旁人的有錢人,或是「人生太難」的基層市民,其實都係你有壓力、我有壓力,當一個人壓抑太久,就會因為某件芝麻綠豆小事,恍如駱駝背上最後一根稻草,火遮眼地一觸即發,然後在蝴蝶效應下像雪球般越滾越大,最終釀成不可收拾的的悲劇。

劇中不乏金句,最喜歡Amy奶奶說:「你越是擔心,你所擔心的是便會發生;所以我們選擇忽視,於是就這樣忽視了。」就正如發哥從小教導我們「忍一時風平浪靜、退一步海闊天空」,而近來覺得更加踏實有用的,是好友常霖師創辦的「停一停,心呼吸」,無論在生活上、工作上、夫妻關係上,尤其最適用於親子間。

家長動怒前先停一停 心呼吸

作為香港家長實在太難!在面露微笑的面具下都有一肚子隨時爆煲的壓力,當我們無法在當下放下自己的情緒與煩惱,在孩子面前1秒變暴龍之前,也許可以學習先「停一停、心呼吸」,給自己一個冷靜下來的MeTime,放下工作身份、手提電話、繁瑣事務,再跟孩子一起透過心呼吸,慢慢地一呼、一吸,一呼、一吸⋯⋯瞬間景隨心轉,光明與溫暖隨心流動,然後你會發現,親與子不但可以一同發現內在智慧,而且可以探索一個幸福的方向!

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」(文章出版日期為2023年5月12日,文章連結)