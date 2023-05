【鄧明儀:幸福育兒】誠信比學歷重要 給孩子高尚無價的品格證書

前特首曾經撐前任律政司司長「一時唔小心僭建」事件,籲公眾包容鄭若驊,並指不存在誠信問題。這讓我聯想到一個小故事:12年前,某男生由香港到法國半工讀,發現當地公共交通系統售票處是自助的,車站是開放式的,甚至連隨機性的抽查都非常少。他精確地估算,因逃票而被查到的比率約為萬分之三,從此經常逃票乘車。

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



因逃票不被公司取錄 不值得別人信任

4年晃眼過去,名牌大學的畢業證書和優秀的成績讓他信心滿滿,並開始到巴黎各大跨國公司面試,可全部公司都在最後婉拒他的求職。他認為這些公司涉種族歧視,要求經理說出不取錄他的理由。

經理解釋:「我們並不是歧視你,相反,從學歷及工作能力看,你就是我們所要找的人。但我們發現你有3次乘公交車逃票被處罰的記錄。」男生辯稱:「為了這點小事,你們就放棄一個人才?」經理續說:「小事?我們並不認為這是小事。」男生仍死不認錯:「那也罪不至死吧?以後改還不行嗎?」經理斬釘截鐵說:「不。此事證明了兩點:一、你不尊重規則,擅於發現規則中的漏洞並惡意使用;二、你不值得信任,而我們公司的許多工作必須依靠信任進行的。」

品格比學歷及工作能力重要

小故事說出了大道理──誠信比學歷及工作能力重要!這亦是韓國神級新片《與神同行》要說的主題之一。電影講述任職消防員、19年一遇的超級大好人車太鉉,因勇救小女孩而殉職成為亡魂,要在地獄接受49天審判,須通過「殺人」、「怠惰」、「說謊」、「不義」、「背叛」、「暴力」、「天倫」共7個地獄,才可以轉生。然而,好人好事背後,原來埋藏著許多不可告人的秘密……

包容與縱容只一線間!當社會都在強調成績與功績時,往往忽略了「品格教育」才是最重要的課題,給孩子一張高尚無價的品格證書,比甚麼專業資格都來得重要,而且一生受用。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」期:2018年1月16日)

原題為「給孩子一張品格證書」