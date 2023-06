【鄧明儀：幸福育兒】在天災人禍面前才能看到人性醜惡及人性光輝

關於「教養」其實是與學歷無關,因為有蟑螂的醜,才顯得蝴蝶之美!在無人想遇見的天災人禍面前,我們看到人性的軟弱及醜惡,但同時也可以彰顯人性的光輝!

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



像在上周五發生的「鑽石山斬人」悲劇中,有像六旬廚師輝哥的「無名英雄」手執圓櫈與兇徒對峙,被全城讚賞卻仍然不亢不卑:「其實我無能力奪刀或者咩嘢,但係我瞬間想阻止佢傷人。雖然我阻止到佢無再傷落去,但係可惜我係失敗嘅,我幫唔到嗰兩位人士,我覺得自己係失敗嘅!」

反之,亦有急不及待抽水抽着火水的牛津大學高材生,面對被解僱及網上罵聲不斷,以為他還有丁點羞恥心在豪宅召開記者會道歉,原來「媽寶男」在揼地辯稱那不過是「黑色幽默」、「自己100%沒問題」,反過來說自己是網絡欺凌的受害者;而「縱子族」的單親媽媽對此事同樣諉過於他人反應過大,「講錯少少嘢啫!我個仔學歷高又用心工作,而且我身家厚,收租夠做一世二世祖。」情況就像常見的港孩撞到枱角喊痛,家長立即拍打枱角斥枱角曳。

養而不教爲之虐 !這讓我想起最近韓國收視冠軍的《車淑貞醫生》其中一幕,講述半生為醫學院教授丈夫做牛做馬的車淑貞,面對丈夫不肯為頻死邊緣的自己捐肝,甚至有小三及私生女,仍然咬緊牙關未想到離婚,直至她在醫院停車場看到丈夫車上貼着她的身心障礙者貼紙,才下定決心要離婚,「你讀這麼多書及作為醫生,卻理直氣壯地把車停在醫院身心障礙者專用停車位⋯⋯但這不是你一個人的錯,是你媽沒有教好你正確的是非對錯觀念。」

所以說,教養等於教育程度嗎?代表自律、自制、有禮貌、守規嗎?與人的氣質與風骨成正比嗎?還是指知識、行為態度、審美能力嗎?關於教養及同理心……我想說的其實是與學歷無關,卻非常重要,而且可以肯定的是,許多人心中仍有一把尺,尤其是聽到別人批評自己的孩子沒教養,該有汗顏羞愧的反應!這就是德國柏林大學的創辦人Wilhelm von Humboldt撰寫的《教養》(Bildung)中指出:如果文明社會是一個人,他的名字是──教養。

他在書中透過歷史、文學、藝術、音樂、哲學、科學的等論述「教養」的重要性,認為努力提升教養的結果便是個人品質的提升,個人品質的提升能讓整個社會優質化,「公認為教養概念最貼切的表達,意指個人內在精神的塑造與充實完好,具有廣泛的知識、品味、正確的價值觀、是非善惡的判斷力,外在表現彬彬有禮,言行舉止得體,內心良善。」在今天這個網路盛行、資訊爆炸、學校品格教育不足的數位時代,如何讓孩子成為有「教養」且「良善」現代人,比什麼學歷及金錢來得重要!

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

(文章出版日期為2023年6月6日,文章連結)