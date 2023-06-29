丈夫突然離世感無助 母向孩子過度發放負能量致抑鬱自殘

不少單親家庭的家長都會將心思和期望全放在孩子身上，促使他們迅速成長。但教養方式過於操控，子女除了會因反感而變得反叛，還可能令他們承受沉重壓力，甚至因此而造成情緒困擾。

資料來源：家庭動力 婚姻及家庭治療師 美國婚姻及家庭治療協會臨床院士 兒童遊戲治療訓練 鄺詠嫺



亞晶（化名）有一對子女，我認識她時丈夫剛離世。丈夫是突然離世的，家人全無心理準備，丈夫又是家庭的經濟支柱，亞晶在生活、經濟和家庭關係上均感無助。不幸的是，丈夫留下的金錢不多，又因生意不景，拖欠一些債務，令她十分徬徨，情緒低落，經常以淚洗面。

將期望投放子女身上 迫使子女長大

如一般單親家庭面對的困境一樣，因失去依靠，她將所有的心思和期望都投放在子女身上。家中大小事情均詢問兒子意見，並由兒子作決定，迫使兒子迅速長大。又不斷向女兒訴說自己的困難和壓力，渴望從女兒身上獲取情緒支援。甚至要求女兒與自己同睡，女兒的情緒也受困擾。剛巧兒子步入青春期，性情變得反叛；而她的教養方式又較操控，加上急躁的情格，經常發生母子衝突。初而口角，繼而動武，家庭關係極為惡劣。

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過於依賴女兒 影響女兒情緒和發展

女兒面對家庭關係的劇變，感到非常痛苦。既想安撫母親的情緒；又期望化解母兄衝突。更懷念父親在世時，扮演調解者去緩衝母子衝突，使問題不致惡化。於是，她試著充當父親的角色去化解母子恩怨，可惜母兄均無視她的聲音，指她年紀小，不懂事，無權發聲。夾在母親與兄長之間的她感到很困累，加上家庭關係不斷惡化，令她情緒抑鬱，因而產生自殘的念頭。因手臂上有許多傷痕，夏天也要穿長袖毛衣來遮蔽，遭受同學嘲笑及排擠。在一次的面談中，她形容自己的家就像一塊破碎了的鏡面，碎片散落在地上，無法復原。她跟著放聲大哭，聞者心酸。

原來，當母親與女兒關係太黏纒，將自己所有的困擾、問題及負面情緒都向女兒傾訴，希望從女兒身上獲取安慰或認同時，其實是有隠憂的。孩子會因此變成親職化，如上述女兒逼切地想幫助母兄和解，照顧和安撫母親的情緒，但實則是缺乏理解和回應，結果對女兒造成傷害。由於無法解決母親的痛苦而感覺焦慮、罪惡，罪疚感令她懷疑自己在母親心中的形象是差勁的，是一個不值得被愛的女兒，而這些情況都會阻礙女兒正常獨立和發展。

（PhotoAC）

母親不願接納女兒情況 女兒從戀愛中尋找自我價值

與母親談及家庭問題，指出女兒的自殘乃緣自家庭的衝突時，母親無法接受，她不能理解，認為自己沒有指責女兒，衝突只是圍繞兄長的學業成績及行為，為何與女兒有關？惡劣的母子關係持續，女兒自殘的行為增加，母親因不願接受女兒自殘是因自己而起，開始用指責、咒罵的方法來處理。在不被聽見，不被接納的情況下，女兒轉向從異性關係中尋求接納和關愛，希望從戀愛關係中找到認同和自我價值。可是，女兒內心始終覺得自己無能、 不夠好，才沒能力化解母兄的衝突。因薄弱的自我概念，在關係上變得過度討好別人，渴望得到別人的肯定及讚賞。後來，兄長入讀大學，入住宿舍，回家的日子不多，衝突自然減少，女兒的情況也開始好轉。母親終於接納女兒自殘行為是緣自惡劣的家庭關係，她也開始改變與子女的相處方法。

《本文獲家庭動力 Family Dynamics- We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「母女無話不談不一定好！」】

作者簡介：鄺詠嫺（家庭動力婚姻及家庭治療師）（kwongs@familydynamics.com.hk）

筆者從事婚姻及家庭治療. 主要負責家庭輔導、兒童遊戲治療、帶領SEN 學生小組，主領有關管教的家長講座及工作坊等。希望幫助學生及家長處理情緒及作出有效的援助