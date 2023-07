資深婚姻及家庭治療師分享「輔導」的意義 困難中建立積極態度

一般人總要經歷不同階段的人生;由出生嬰孩到年老死亡。不同的歷程帶來甜酸苦辣的感受,豐富我們的生命,也把我們模造成某一類的性格取向,自動化的思考和情緒反應。例如,一個被欺凌下成長的父親,當聽到自己孩子遇到不公平的事情時,他的反應可能過敏以至過分保護孩子,更糟糕的就是窒礙了孩子自主學習與人相處的技巧。在困難的經歷中,有人可以建立正面、健康、積極的生活態度。但亦有人,在某些特定的處境下,容易落入負面的思維,常常糾結在爭拗的漩渦中。

輔導是什麼,可以怎樣幫助我們從這些困惑、糾結的循環,重尋健康喜樂的人生?

輔導的定義

根據最新的人工智能聊天“Poe”的分析:「輔導是一種幫助個人或群體解決問題、改善生活、發展潛力或達成目標的過程。輔導可以提供情感支持、教育和指導,以幫助人們解決困難和達成個人或職業目標。輔導通常由具有相應的培訓和認證的專業輔導員或心理學家提供。他們可以運用各種輔導技巧和方法來協助人們解決問題,促進個人成長和發展。輔導的形式可以是一對一輔導、群體輔導、婚姻及家庭輔導等。」^1

不同治療模式配合不同需要

不同輔導或治療模式,可以幫助我們有正面良好的轉化,例如:「情緒導向治療」(Emotionally Focused Therapy)可以幫助我們認識、接納、表達,及轉化自己的情緒。在兩性互動關係裡,互相瞭解及承載對方的深層需要和感受,建立更安全、健康、穩定的依附關係。^2 「認知治療」(Cognitive Behavioral Therapy),幫助我們找出個人或家庭的「基模」(Schemas);一些錯誤扭曲自動化的態度、思想、信念、歸因和期望。藉此,挑戰及改變一些不正確的認知過程。^3 「跨代取向療法」(Transgenerational Therapy)的主要目標,是通過洞悉代代相傳不健康的聯繫及互動方式,從而改變及打破功能障礙的循環。^4 還有其他很多不同種類的輔導及治療方法,篇幅有限未能盡錄。

以上述的父親為例,「情緒導向治療」幫助他找出隱藏的深層情緒和需要,建立安全依附的情感連繫,除去過敏的自衛反應。「認知治療」協助他認識並挑戰自己哪些扭曲負面的思維。「跨代取向療法」誘導他觀察自己家族遺留下來不健康的互動模式,從而改變及打破功能障礙的循環。最後建立更健康的親子關係,幫助孩子學習在與人建立關係與保護自己之間,取得的平衡,強化與人相處的能力。

總的來說,大部分輔導的模式都是幫助我們認識自我、了解別人、紓解困擾、轉化更新,從人生中不斷成長。但是,我們必須要知道,輔導不是萬靈丹,也沒有哪種輔導模式,可以放諸四海皆準。人的心理和人際關係,都是非常複雜及多元的,輔導只可以在助人成長的歷程中扮演其中一個角色,效果也受著不同的因素而影響。若我們學習常存感恩謙卑的心,人生就可以漸漸變得更美好。

