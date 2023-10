【鄧明儀:幸福育兒】培育快樂孩子父母必先快樂 長大後更游刃有餘

為兒子改名單一個「㦡」字,其實是提醒自己:孩子由心而發的快樂最重要!這說簡單也簡單,說難也難,因為聰明是一種天賦,快樂卻是一種選擇。

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



真正快樂的孩子不會霸道橫蠻,會知道怎樣去愛人,懂得甚麼是同情、分享、分擔、助人,並因為有一顆快樂的心,所以無論遇到甚麼問題都能解決。他們長大後容易被大眾喜愛,被社會接受,比那些贏在起跑線上的神童、狀元,或是單單有名、有利、有學識的人更得到別人的尊重。

然而,要有快樂的孩子,必先有快樂的父母。我有朋友,努力及認真地閱讀大量而林林總總的育兒書,卻常控制不了脾氣,對孩子又打又罵:「我為你犧牲這麼多,你再不聽話,我遲早把你丟進屎坑或送去保良局!」與丈夫吵架,更克制不住憤怒:「你給我滾出去,永遠不要再回來!」可憐女兒才八歲,患上了躁鬱症。

孩子對大人觀察入微,父母的喜怒哀樂全看在眼裏,因此,兒子每朝睜開眼對著我笑,我會報以更大更燦爛的笑容:「早晨啊,我快樂的小天使。」兒子學爬學行跌跌撞撞,我會以熱烈的掌聲鼓勵:「不要怕,拍拍屁股站起來。」兒子學吃飯弄得翻天覆地,我會溫柔地為他加油:「不要緊,吃得快樂就好了。」踏出家門時,我總會一臉笑容地對兒子說:「拜拜,媽媽去公司上班囉。」兒子快樂,所以我快樂;我快樂,才能培養出快樂的孩子,一同走向快樂的人生。

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】

資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「父母快樂,才有快樂孩子」

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓