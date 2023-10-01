【鄧明儀:幸福育兒】培育快樂孩子父母必先快樂 長大後更游刃有餘

為兒子改名單一個「㦡」字，其實是提醒自己：孩子由心而發的快樂最重要！這說簡單也簡單，說難也難，因為聰明是一種天賦，快樂卻是一種選擇。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



真正快樂的孩子不會霸道橫蠻，會知道怎樣去愛人，懂得甚麼是同情、分享、分擔、助人，並因為有一顆快樂的心，所以無論遇到甚麼問題都能解決。他們長大後容易被大眾喜愛，被社會接受，比那些贏在起跑線上的神童、狀元，或是單單有名、有利、有學識的人更得到別人的尊重。

然而，要有快樂的孩子，必先有快樂的父母。我有朋友，努力及認真地閱讀大量而林林總總的育兒書，卻常控制不了脾氣，對孩子又打又罵：「我為你犧牲這麼多，你再不聽話，我遲早把你丟進屎坑或送去保良局！」與丈夫吵架，更克制不住憤怒：「你給我滾出去，永遠不要再回來！」可憐女兒才八歲，患上了躁鬱症。

孩子對大人觀察入微，父母的喜怒哀樂全看在眼裏，因此，兒子每朝睜開眼對著我笑，我會報以更大更燦爛的笑容：「早晨啊，我快樂的小天使。」兒子學爬學行跌跌撞撞，我會以熱烈的掌聲鼓勵：「不要怕，拍拍屁股站起來。」兒子學吃飯弄得翻天覆地，我會溫柔地為他加油：「不要緊，吃得快樂就好了。」踏出家門時，我總會一臉笑容地對兒子說：「拜拜，媽媽去公司上班囉。」兒子快樂，所以我快樂；我快樂，才能培養出快樂的孩子，一同走向快樂的人生。

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】

資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「父母快樂，才有快樂孩子」

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