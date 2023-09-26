【鄧明儀:幸福育兒】與孩子閱讀童書 從幸福中培養親子關係

與王梵成為筆友，由我一篇專欄開始，當時她仍任職台灣遠流出版社，期間曾邀我到台灣書展，卻因為我剛懷孕而錯過見面機會。直到今年書展，她以社長特助的身份，代表台灣第二大書商「讀書共和國」來港參展，我倆終有機會初見，她還帶來海外業務部經理小周，讓我見識到台爸說兒童故事的能力。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



由郭重興於2001年創辦的「讀書共和國」，旗下有24家出版社，分類清楚，出版的書籍達五、六百種，而作為新手媽媽的我，最欣賞是小熊出版及野人文化出版的童書繪本及育兒書籍，像《世界媽媽TOP教養智慧套書》至今已加印到第26版，賣出逾三萬套。

跟王梵與小周談到兩地兒童書與育兒書的大不同，說香港比較功利，例如$51,600一套的0至2歲幼兒英語系列，聲稱BB可邊洗澡邊學英文，簡直匪夷所思！反之，台灣則著重孩子的思考、自律、責任感、啟發及自信等，並讓家長覺得教養及閱讀是一件既幸福又浪漫的事。育有一子一女的小周猛力點頭：「我們著重培養親子關係，給孩子快樂的童年。」

問王梵對於書籍將被淘汰的看法，她自信滿滿的說：「老闆對出版很樂觀的，覺得好的東西怎會怕沒人看，尤其是童書繪本。電子版跟翻書的感覺很不一樣，那書香，那互動，那觸感，左看右看上看下看都不同，希望孩子有翻書的修養。」現在，當我拿起童書，16個月大的㦡㦡便會走過來，乖乖坐在我大腿上，把書一頁頁的翻讀，就可以找到母子倆的秘密通道。

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】

資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「台灣家長讓孩子有翻書的修養」

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