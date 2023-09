【鄧明儀:幸福育兒】與孩子閱讀童書 從幸福中培養親子關係

與王梵成為筆友,由我一篇專欄開始,當時她仍任職台灣遠流出版社,期間曾邀我到台灣書展,卻因為我剛懷孕而錯過見面機會。直到今年書展,她以社長特助的身份,代表台灣第二大書商「讀書共和國」來港參展,我倆終有機會初見,她還帶來海外業務部經理小周,讓我見識到台爸說兒童故事的能力。

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



由郭重興於2001年創辦的「讀書共和國」,旗下有24家出版社,分類清楚,出版的書籍達五、六百種,而作為新手媽媽的我,最欣賞是小熊出版及野人文化出版的童書繪本及育兒書籍,像《世界媽媽TOP教養智慧套書》至今已加印到第26版,賣出逾三萬套。

跟王梵與小周談到兩地兒童書與育兒書的大不同,說香港比較功利,例如$51,600一套的0至2歲幼兒英語系列,聲稱BB可邊洗澡邊學英文,簡直匪夷所思!反之,台灣則著重孩子的思考、自律、責任感、啟發及自信等,並讓家長覺得教養及閱讀是一件既幸福又浪漫的事。育有一子一女的小周猛力點頭:「我們著重培養親子關係,給孩子快樂的童年。」

問王梵對於書籍將被淘汰的看法,她自信滿滿的說:「老闆對出版很樂觀的,覺得好的東西怎會怕沒人看,尤其是童書繪本。電子版跟翻書的感覺很不一樣,那書香,那互動,那觸感,左看右看上看下看都不同,希望孩子有翻書的修養。」現在,當我拿起童書,16個月大的㦡㦡便會走過來,乖乖坐在我大腿上,把書一頁頁的翻讀,就可以找到母子倆的秘密通道。

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】

資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「台灣家長讓孩子有翻書的修養」

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓