醫師拆解兒童常見扭傷問題 忽視隨時影響發育 附三大檢測足部方法

在眾多的扭傷當中，兒童最常見，亦是最容易出現後遺症而被忽略嘅，就是懷扭傷。為何小朋友扭傷總是容易被忽略？如何為小朋友檢測腳部問題？本文將會一一分析。

本文作者：余小鎮中醫師



有一位已經進入港隊嘅跑步運動員，兩年前就曾經因為腰痛而在比賽中要退下來，幫她檢查的時候發現其實是為踝關節扭傷後，足部有小關節錯位，導致一邊嘅小腿肌肉位置不對，但身體為了保持向前平衡，就會設法用其他肌肉的扭轉去代償。這令整個下肢的大部份肌肉都處於一個相對錯位的位置，當頻繁使用時，強力訓練，就容易令肌肉產生粘連。繼而出現各種疼痛症狀。這位運動員後來經過一段時間將小腿嘅肌肉，踝關節錯位等問題處理完後，就沒再出現疼痛，但有問題的腳型唔會比正常的腳容易緊張，現在每個月都會來維修一次。這主要是因為錯位嘅時，有些骨頭在生長過程中有些變形，所以需要較長嘅時間慢慢調整。

為何小朋友的懷扭傷容易被忽略呢？

小朋友嘅肌肉筋膜緩衝空間大，肌肉柔軟有彈性，所以就算關節有錯位，身體能夠輕易代償，小朋友未必有任何不適，但是字體的扭轉是存在的。臨床發現不少脊柱側彎的小朋友，都可以發現骨盆是有傾斜，其中一個原因是小朋友跌倒撞歪了骨盆，另一個比較常見的就是踝關節錯位引起的下只扭旋。這些扭會導致身體急速發育的時候，某些部位的骨或肌肉長得較慢，而造成骨頭平面傾斜，繼而令到彎度加大。

如何為小朋友檢測足部問題？

方法一：讓小朋友坐一張比較高的椅子，雙腳下垂，看看有沒有其中一隻腳掌是微微向上，不能自然下垂，那就是有問題。

方法二：小朋友站立的時候，可以觀察內踝下靠前位有一邊的骨，如果骨頭比較尖起突出就是有問題。

方法三：小朋友坐或站立，腳放平於地面，將手指沿着勁骨前端向下掃，當經過小腿與足背交界位置，如果有一邊有明顯骨頭突出的感覺，就是有問題的腳。

如果有任何一個症狀，就足部關節有錯位，不論有沒有其他症狀出現，就應該盡快處理。結構治療嘅方法輕柔，過程無痛楚，是小朋友比較容易唔接受的方法。而且醫師會檢查所有有問題地方，作一個整體就還原，而不只是局部位置的處理，比較有效根治問題。