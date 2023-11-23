流感季節｜吃這七類食物加快復原 附7類營養素增抵抗力抗流感

中流感怎樣吃才能加速復原？營養師教你分辨新冠、流感還是感冒，同時提供加快復原食療推介及抗流感飲食貼士。

資料授權：高敏敏營養師



中流感這樣食加快身體復原

1.多補水

人體1天所需的水分約2,500c.c.至3,000c.c.，補充足夠水分可促進代謝身體有害物。

2.補充電解質

多補充電解質維持體內電解質平衡，助減緩噁心、嘔吐、腹瀉之副作用。

3.吃軟質食物：南瓜、地瓜、馬鈴薯泥

喉嚨痛患者經常因為吃飯會痛而不吃東西，這樣很容易造成營養不足。建議吃軟質、較好吞嚥的食物以維持身體所需營養。

4.補充蛋白質：鮭魚、雞蛋、豆腐、雞肉

含豐富蛋白質的食物會有較多的飽足感，也可以幫助修復人體組織，維持我們的免疫力正常運作。

5.高營養密度食物：營養牛乳、毛豆、蛋黃、地瓜

所謂「高營養密度食物」指的是在同樣熱量下，各類營養素含量高的食物。如果流感有出現胃口不好、吃不下飯的情況，可以選擇營養價值較高的時候，盡快的補充身體所需的營養才能加快恢復身體狀況。

6.抗發炎食物：鮭魚、鯖魚、藍莓、魚油

Omega-3脂肪酸可降低身體發炎反應，以及促進吞噬細胞、白血球的活動力，加速吃掉細菌。

7.補充維生素C：芭樂、奇異果、柳丁

維生素C可強化人體免疫功能、幫助細胞修復，減緩流感帶給身體的不適、幫助我們加速恢復體力。

一文睇清新冠、流感、感冒分別



1. 新冠

發燒：高燒約3至5天

症狀：發燒、喉嚨痛、鼻塞鼻涕、全身痠痛、腹瀉、嗅味覺喪失

併發症：腦炎、脊髓炎、神經症狀等

痊癒期：約3天至2週

流行期：一年四季

傳染性：最高

傳染途徑：飛沫傳染、接觸傳染

2. 流感

發燒：高燒約3至4天

症狀：發燒、肌肉痠痛、疲倦（伴隨腹瀉、噁心嘔吐）

併發症：肺炎、心肌炎、腦炎、神經症狀等

痊癒期：約1至2週

流行期：冬季較多

傳染性：高

傳染途徑：飛沫傳染、接觸傳染

3. 一般感冒

發燒：較少發燒（若發燒則1至3天）

症狀：喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水（可能肌肉痠痛、腹瀉、嘔吐）

併發症：少見（中耳炎或其他）

痊癒期：約2至5天

流行期：一年四季

傳染性：傳染性不一

傳染途徑：飛沫傳染、接觸傳染

希望大家都能平安健康、遠離感染風險。

《以上資料獲營養師高敏敏授權》