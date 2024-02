新年好去處2024｜香港40+新春商場打卡+新春市集活動

龍年好去處|新年好去處2024推介!新年快到了,《香港01》「01親子」記者為大家整合多個本港新春賀年活動,大家期待已久的龍年活動,本文將會一一介紹!即睇龍年好去處必睇展覽、新春打卡位的地點及活動日期!(本文將持續更新全港新年活動)



新年好去處2024【1】香港島篇

新年好去處2024【1.1】AIA嘉年華

今年AIA嘉年華是五年來首次在維港近距離觀看除夕夜和新年煙花,讓大家玩樂同時欣賞唯美景色。活動矚目七大焦點:超過100萬件公仔玩具獎品、超過20個機動遊戲、超過30個刺激攤位遊戲、超過40多個互動裝置、街頭表演、美味小食攤檔,以及中心舞台現場表演等等。85折優先預購|積分半價換購

高峰時段(Peak) 入場及代幣*套票優惠:



二人套票 | 成人入場劵x 2 + 代幣x 50|$558(原價$660)

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10|$160(原價$180)

特惠套票** | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $105(原價$120)

2月10至14日

非高峰時段(Non-peak) 入場及代幣*套票優惠



二人套票 | 成人入場劵x 2 + 代幣x 50|$522(原價$620)

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10|$140(原價$160)

特惠套票** | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $95(原價$100)

非高峰時段:2月1、2、5-9、19至23日

普通時段(Standard) 入場及代幣*套票優惠



二人套票 | 成人入場劵x 2 + 代幣x 50|$540(原價$640)

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10|$150(原價$170)

特惠套票** | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $100(原價$110)

普通時段:2月3、4、15、16、17、18、24、25日

新年好去處2024【1.2】太古城中心 LIVE HAPPY BANK

新春伊始,當然要祈求好運!親臨太古城中心「LIVE HAPPY BANK」一沾運氣,吸收年度最強幸福快樂氣場,只要開啟傳說中快樂泉源的銀行大門,就可以一同在場內勇闖三大開運區域求取好意頭,於大型裝置互動以解鎖開運密碼,新一年黃金滿屋、金玉滿堂;大家更少不了和親朋好友於場內打咭一番,一同分享祝福,為新年招財納福,人人新春行大運!

新年好去處2024【1.3】時代廣場 X 陳蕾呈獻《新春花蕾》

新春將至,銅鑼灣時代廣場將聯同出爐叱咤樂壇女歌手金獎得主、我最喜愛女歌手兼織物達人陳蕾,以《新春花蕾》為主題,於2024年1月17日至2月25日期間推出喜迎新春企劃,以暗藏幸福密碼的9米長新春花蕾隧道、聲勢浩大的步步高「聲」花蕾鼓、飾有陳蕾創作的新春賀年編織圖案的「千姿百態瑰寶花道」為大家開運招福,更會於「織女世界」首度展出由陳蕾為此企劃而親手編織的全新時尚單品,而其中數件單品更將會作慈善拍賣。

時代廣場 X 陳蕾《新春花蕾》

日期: 2024年1月17至2月25日

地點: 時代廣場



新年好去處2024【1.4】利東街「褔魚燈海 ‧ 金龍獻歲」

為迎接今個龍年,利東街將把新春張燈結彩的傳統繼往開來,於2024年2月1日至3月10日期間,以「褔魚燈海 ‧ 金龍獻歲」為主題,把200米的林蔭大道改造成新春燈籠海,金光閃閃的福運金魚燈籠穿梭於800個如意燈籠之中,為漫天喜慶的大紅燈海帶來歡愉的點綴,寄寓百業興旺、年年有餘。適逢龍年,利東街更於中庭打造一條金光閃耀、長達8米的巨龍裝置,並邀請公眾由藝術導師帶領下,一同粉飾龍身,為巨龍裝置添上光芒,寓意將希望及福氣帶給社區,行運一條龍!

利東街「褔魚燈海‧金龍獻歲」

日期: 2024年2月1日至3月日

地點: 灣仔利東街



新年好去處2024【1.5】太古廣場 新春多彩 幸運滿載

2024 年1月12 日,香港 – 龍年將至,太古廣場與灣仔星街小區將於 1月25 日至 2月25日,以中國傳統園林建築為靈感,糅合現代設計手法,運用色彩和花藝,在細節上呈現龍的元素,向大家展現其力量和活力。太古廣場的新春裝置猶如亭臺樓閣等園林建築,別具美感地在細節上以龍的曲線、鱗片紋理及桃花等農曆新年元素作為點綴;同時巧妙運用現代設計,以多種溫暖色調及光影營造時尚透視感,搭配多種永生花和絲花,形成結構有序且和諧統一的空間,使新春裝置不僅喜慶多采,也展現充滿生氣且優美雅致的風格。

太古廣場 新春多彩 幸運滿載

日期: 1月25 日至 2月25日

地點: 太古廣場



新年好去處2024【1.6】皇室堡【喵萌之甜蜜Cafe】

日本網紅治癒系小貓mofusand憑著軟萌外表且多變的造型來港後迅速竄紅,成功誘發各位的少女心,望著貓咪的日常貓生,讓人忍不住大叫「卡哇伊呢~」!今個新年,一眾mofusand可愛攻陷The ONE及皇室堡,由即日起至2月25日打造【The ONE · 皇室堡 x mofusand 萌貓新春日常】,少女感極重的mofusand戴著蝴蝶頭巾邀請您帶同主子一齊參觀The ONE 【貓福開運部屋】,陪一眾貓咪由浴室玩到廚房和黃金沙盤,寓意新一年黃金滿屋,盤滿缽滿!另一邊廂,可愛貓店主mofusand在皇室堡 【喵萌之甜蜜Cafe】分享絕美甜品之作,還有首次以全新龍年造型打扮的立體mofusand在賀年全盒內展示快要滿瀉的甜蜜零食,想在今年遇上蜜運的您絕對要來拜訪!

皇室堡【喵萌之甜蜜Cafe】

日期:即日起至2024年2月25日

地點: 皇室堡地下中庭



新年好去處2024【1.7】PMQ 元創方

飛龍呈祥,萬象生輝。甲辰龍年在即,PMQ元創方夥拍本地創意團隊仝建築 (Architecture And All | AAA) 於2月2日至18日(年廿三至年初九)期間精心打造了「龍騰祥瑞 賀歲啟新」新春裝置,誠邀你來臨PMQ感受祥龍之氣勢,祈願新一年步步高陞,吉祥順意!

PMQ元創方

日期:2024年2月2日至18日

地點: PMQ元創方地面廣場 (Courtyard)



新年好去處2024【1.3】香港仔中心「招財喵喵開運祭」

今個新春,香港仔中心吉祥呈獻「招財喵喵開運祭」,必影4大招財貓祈願打卡位,而當中最矚目的一定是全港最大戶外「開運招財貓」,設計靈感源自日本巨型招財貓TOKONYAN,4米闊的巨型喵頭更是衝擊視覺兼來年財氣!另外還有必影必玩的「喵喵戀愛神社」、「幸福招福貓電車」及「貓和風祭典」陪伴各位幸運兒過年!香港仔中心更會貼心舉辦超萌「手繪擴香石招財貓工作坊」,加上「福財雙收」雙重消費禮遇,今個新春「喵」來運到!

香港仔中心「招財喵喵開運祭」

日期: 2024年1月13日至2月25日

地點: 香港仔中心露天廣場、2期2樓及4期地下



新年好去處2024【2】九龍篇

新年好去處2024【2.1】德福廣場:紮作藝術多面睇 14米長的瑞龍架勢登場

中國傳統文化「龍」有吉祥尊貴的意味,適逢龍年,德福廣場與「大中華非物質文化遺產傳藝會」打造出「福運過龍年」賀年佈置,邀得兩位紮作專家 — 國家級非物質文化遺產的傳承人甘狄英師傅與其徒弟張晉瑄小姐通力合作,製作出瑞龍造型裝置,14米長、氣勢逼人的瑞龍將於商場中庭展出,祝願各位新年風調雨順,繁榮安泰!場內更設有仿照傳統霓虹燈效果而製作的打卡必影燈牌,包括「要乜有乜」、「升職加人工」、「運氣爆棚」及「靚到爆鏡」等新式祝福,將傳統技藝透過創意以嶄新形式展現,亦祝願大家新一年心想事成!

德福廣場「福運過龍年」

日期: 2024年1月中旬至2月25日

地點: 德福廣場1期地下中庭



新年好去處2024【2.2】黃埔天地 x DECOLE Concombre【達摩祈願神社】

黃埔天地聯乘空降香港的日本人氣生活雜貨品牌「DECOLE Concombre」,盛大打造全球首個大型展覽佈置【達摩祈願神社】,以品牌系列中每年皆能引起熱門話題的日系祈福萌物達摩不倒翁為主視覺,設計出別緻「龍」造型等7個可愛爆燈的新春形象。「祈運の殿」和「祈緣の殿」2大佈置場景共6大互動打卡位,當中最矚目的當屬高達2米的香港限定手工木雕達摩吉祥物宣揚可持續生活,加上4米高開運鳥居、巨型GaraGara福運風車、互動達摩繪馬燈飾等和風滿滿的必影相位,與現場888隻達摩迎新年,龍年運勢發發發!

黃埔天地 x DECOLE Concombre【達摩祈願神社】新春佈置開放詳情:

日期:2024年1月9日至2月25日

時間:上午10時至晚上10時

地點:黃埔號(船尾戶外位置)、聚寶坊(德安街入口)



新年好去處2024【2.3】荷里活廣場「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」

商場打造 4 大行運打卡位,誠邀大家新春齊來行大運,把新年祝福與好運帶返屋企,共度喜氣洋洋嘅新春佳節!商場仲設首個「LINE FRIENDS『心』鎖情人橋」,你可以將「祝福心鎖」掛喺情人橋上,見證天長地久嘅愛情!歡迎一齊入嚟 LINE FRIENDS 嘅世界,投入盛大而熱鬧嘅新春派對!

荷里活廣場「LINE FRIENDS meets PLAZA HOLLYWOOD」

日期: 2024 年 1 月 12 日至 2 月 25 日

地點:鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣場



新年好去處2024【2.4】LCX x Plastic Thing「膠」興賀新歲

今個農曆新年,LCX與本地人氣原創品牌Plastic Thing攜手「膠」興賀新歲!由2024年1月19日至2月18日,為食妹將會穿上得意可愛的龍龍裝束,化身為食龍,帶領大家於LCX暢玩「為食龍新春遊樂場」!為食妹會現身多個打卡熱點,與Puffy、女神、光頭仔一起和大家慶祝新春及情人節!大家除了開心打卡外,更可以於1月12日起陸續於指定日期換領應節可愛的揮春、小風車、利是封、自家印新春賀卡、龍年大吉肥龍紙帽、棉花糖及爆谷等等,讓大家一同感受新年喜慶歡樂的氣氛!

LCX x Plastic Thing「膠」興賀新歲

日期:2024年1月19日至2月18日

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



新年好去處2024【2.5】奧海城「龍騰飛躍賀新春」

甲辰龍年即將來到,奧海城為大家迎來象徵「龍年飛躍」的飛龍以及「威武強勢」的醒獅坐鎮,於新春期間舉辦一連串「龍騰飛躍賀新春」活動,包括大型室內年宵花市、龍獅「童」賀慶新春慈善巡遊大匯演、兒童醒獅體驗班及「龍賀新歲」利是封換領活動,向每位客人送上祝賀,為新一年營造好運勢,暢旺連年!

奧海城「龍騰飛躍賀新春」

日期:2024年1月26日至2月25日

地點:奧海城2期地下



新年好去處2024【2.6】Mikiki「癲噹賀龍年春日祭」

由2024年1月9日至2月9日期間,「癲噹」帶同新朋友「鬆弛龍」誠邀大家齊來Mikiki行大運,歡度喜氣洋洋的新春佳節,結伴暢遊兩大和風打卡位,包括:「巨型癲噹祈願鳥居」以及「癲噹龍年開運屋」,祝福大家龍年福氣常滿,人人賺到盆滿缽滿。新一年少不了搜羅年貨及賀年禮品,由1月9日至2月9日期間Mikiki夥拍資深主題市集策劃者「盛薈Circus Media」舉辦「癲噹賀龍年春日祭」新春市集。

Mikiki「癲噹賀龍年春日祭」

日期:2024年1月9日至2月9日

地點:Mikiki地下中庭



新年好去處2024【2.7】MOKO新世紀廣場 「JOGUMAN 新春喜氣『龍龍』樂園」

新鴻基旗下旺角MOKO新世紀廣場於2024年1月18日至2月25日期間與IPX(原:LINE FRIENDS)合作,呈獻「JOGUMAN 新春喜氣『龍龍』樂園」,引入深受韓國MZ世代喜愛且在港亦人氣爆錶的Joguman Studio原創角色IP - JOGUMAN首度來港,超人氣的綠色草食性恐龍BRACHIO(芭奇奧)及其女友DIPLO(甸蒲露)、好友TRICERA(特莉奇娜)及STEGO(蒔提哥)等多位超人氣的草食性恐龍角色將登陸MOKO,置身於場內的三大新春打卡場景,與港人喜迎龍年,祝賀各位新一年吉星高照。

於2024年1月18日至2月25日期間,商場中庭建構3大又萌又窩心的互動打卡位,迎接來自四方八面的訪客,包括:「JOGUMAN春意『龍龍』巨型福袋」、「JOGUMAN喜氣『龍龍』醒獅隊」及「JOGUMAN財源『滾滾』藏寶箱」,為今個春日帶來「龍龍」暖意!

MOKO新世紀廣場 「JOGUMAN 新春喜氣『龍龍』樂園」

日期:2024年1月18日至2月25日

地點:MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭



新年好去處2024【2.8】MegaBox「和風木芥子招福貓の新年祭」

今個農曆新年,MegaBox聯乘日本文創木芥子招福貓工藝師渡辺涼子(Marucoro Chan),推出全港首個「和風木芥子招福貓の新年祭」大型賀年裝置,於1月5日至2月25日於L5中庭設置6大和風開運打卡位及互動區。渡辺涼子更為是次聯乘全新創作10款賀年吉祥福貓造型,將日本傳統文化結合中式新春主題,以清新可愛的日系風帶到MegaBox與大家共度新春。此外, marucoro chan招福貓期間限定店首度登陸香港,獨家發售渡辺涼子專為是次活動設計的2024 招福貓賀產品。

渡辺涼子為是次MegaBox大型新春裝置,設計6大和風開運打卡位,最矚目是20呎高巨型「龍年造型招福貓」。設計師為配合今年龍年,將龍與招福貓巧妙地融化為一體,讓全場滿載福氣,為大家祈願龍年好運連連!而顧客進入「祈福體感互動區」,化身成為渡辺涼子全新創作的各種超可愛賀年吉祥福貓,更可拍照及下載相片,留住珍貴的歡樂時刻與親友分享!

MegaBox「和風木芥子招福貓の新年祭」

日期:2024年1月5日至2月25日

地點:MegaBoxL5中庭



新年好去處2024【2.9】又一城「恭喜fat財又新年」

又一城25周年慶祝活動一浪接一浪,繼環保聖誕企劃「WALK WITH ME」後,將聯乘潮流時尚品牌FAT COFFEE WITH推出「恭喜fat財又新年」大型裝置,以傳統賀年場景為主題裝飾及布置,充滿喜慶、濃厚過年氣氛。2024年1月19日至2月18日期間,「恭喜fat財又新年」大型裝置的主角「發仔」與他的好朋友們組成「發仔醒獅團」,讓大家齊齊Walk with 發仔,一同邁向好運、喜悅和豐盛的新年!除大型裝置外,更設有Pop-up Store出售多款「發仔」首發首聯龍年限定禮品。又一城與FAT COFFEE WITH亦推出限量版「發仔」賀年套裝,供My FESTIVAL會員換領,一同把這份祝福傳遞開去!

又一城「恭喜fat財又新年」

日期:2024年1月18日至2月18日

地點:又一城中庭



新年好去處2024【2.10】《朗豪坊黃金寶藏 FIND YOUR FORTUNE》

新一年想祈求財源滾滾,與其借庫,不如直接走入「金庫」今個農曆新年,朗豪坊將邀請迪士尼首富史高治叔叔,由1月17日至2月25日,於《朗豪坊黃金寶藏FIND YOUR FORTUNE》揭開其鴨堡金庫的神秘面紗。史高治叔叔首次擔任大型裝置的主角,當然要為大家帶來一趟衝擊視覺和感官的探險旅程—置身於佈滿閃爍金幣和珍貴珠寶的璀璨金池之中,有不同的黃金寶藏等你發掘;史高治叔叔更會贈你「金石良言」,讓你做任何事都有「DUCK星高照」,龍年有大好「錢」途!除了史高治叔叔為龍年活動打響頭炮,朗豪坊更邀請到黃德斌,以探險及紳士造型現身朗豪坊黃金寶藏,與史高治叔叔同場留下不少「黃金畫面」!

《朗豪坊黃金寶藏 FIND YOUR FORTUNE》

日期:2024年1月17日至2月25日

地點:朗豪坊4樓通天廣場



新年好去處2024【2.11】Mira Place 「龍影光林」新年活動

今個新年,以光影交織的絕美打卡熱點「龍影光林」將於2024年1月22日至2月21日登陸Mira Place,帶來不一樣的全方位沉浸式光影體驗。走進「龍の光影祈園」觀賞春天繁花綻放的景象,加上滿天浪漫花卉,讓您360度全方位拍下唯美一刻,而祥龍更會不定時飛舞於花卉之中,記得抓緊機會對祥龍祈求龍年行大運;漫步於參照日本京都「友禪光林」的「和風雅緻光影隧道」,色彩斑斕的光影穿透於和風光柱,抬頭更有閃爍和風燈籠相互輝映,讓您沉浸於幸福浪漫氛圍;「龍の祈願亭」喻意龍年順景,除了放滿龍年祝福字句的繪馬及開運の鐘讓您好運連年,祥龍更會於光影中穿梭,以手機掃瞄QR code進入「AR『尋龍』大賞」遊戲,尋找遊走於Mira Place的英勇龍姿,即可獲贈賀年獨家獎賞,人人有獎!最後更可到Mira Place大堂仰望於半空的3米長光影祥龍以及6條絢麗的和風光柱,多角度打卡!

Mira Place 「龍影光林」新年活動

日期:2024年1月22日至2024年2月21日

地點:Mira Place中庭



新年好去處2024【2.12】The ONE 【貓福開運部屋】

日本網紅治癒系小貓mofusand憑著軟萌外表且多變的造型來港後迅速竄紅,成功誘發各位的少女心,望著貓咪的日常貓生,讓人忍不住大叫「卡哇伊呢~」!今個新年,一眾mofusand可愛攻陷The ONE及皇室堡,由即日起至2月25日打造【The ONE · 皇室堡 x mofusand 萌貓新春日常】,少女感極重的mofusand戴著蝴蝶頭巾邀請您帶同主子一齊參觀The ONE 【貓福開運部屋】,陪一眾貓咪由浴室玩到廚房和黃金沙盤,寓意新一年黃金滿屋,盤滿缽滿!另一邊廂,可愛貓店主mofusand在皇室堡 【喵萌之甜蜜Cafe】分享絕美甜品之作,還有首次以全新龍年造型打扮的立體mofusand在賀年全盒內展示快要滿瀉的甜蜜零食,想在今年遇上蜜運的您絕對要來拜訪!

The ONE 【貓福開運部屋】

日期:即日起至2024年2月25日

地點:The ONE UG2中庭



新年好去處2024【2.13】ELEMENTS 圓方「騰龍高升」藝術裝置

龍年佳節將至,衷心祝福大家龍年吉祥,騰龍高升!龍是十二生肖中地位最崇高非凡,被視為神聖和尊貴的存在,寓意着權威、力量與繁榮。ELEMENTS 圓方 由 1 月 24 日(星期三) 起於金區一樓聯乘本地竹藝家 Inkgo Lam 呈獻氣勢磅礡的藝術裝置「騰龍高升」— 嵌入竹編技藝的八米高金龍裝置藝術與花卉隧道。欣賞傳統的文化竹藝之餘,別忘記在 ELEMENTS 圓方搜羅各式新年禮物,為親友送上新一年的祝福。

ELEMENTS 圓方「騰龍高升」藝術裝置

日期:2024年1月24日至2月25日

地點:ELEMENTS圓方金區



新年好去處2024【2.14】HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城

Hello Kitty 今年在世界各地以不同方式慶祝50周年,在香港則與海港城合作,擔任「國際親善大使」,並舉辦「HELLO KITTY•HAPPY 50@海港城」周年慶典,由1月25日起至2月25日與大家一同慶祝!可愛百愛的HelloKitty 帶你遊遍5大活動體驗區,先欣賞 Hello Kitty 50周年「巡遊表演」花車裝置,與5米高的Hello Kitty 願望達摩打卡和許願;再到 Hello Kitty 旗鼓醒獅花園學習舞獅文化:細看 Hello Kitty 藝術展中特別聯乘和限量發售的雕塑、畫作及珠寶首飾,感受她的華麗魅力;更不能錯過兩間期間限定店帶來的一系列超可愛好物,包括自選糖果曲奇禮盒及周年獨家紀念品。

HELLO KITTY · HAPPY 50 @海港城

日期:2024年1月25日起至2月25日

地點:「花車巡遊」:海運大廈露天廣場;

「旗鼓醒獅花園」裝置:海運觀點

「Every flower tells a story」藝術展覽:海港城美術館(海洋中心二階207號舖)

Hello Kitty X奇華餅家糖果曲奇期間限定店:海洋中心二階(近OC 226-7號舖dunhill);

Hello Kitty 50周年期間限定店:海運大廈地下中庭



新年好去處2024【3】新界篇

新年好去處2024【3.1】PopCorn:殿堂級花藝師獻技 暢遊新春花漾世界

春節花開人情暖,Popcorn將設中西合璧的「花漾龍門」主題佈置,花藝師Solomon Leong 巧妙地以中國傳統的竹片工藝展現出飛龍在天的形態,同時結合西式的花藝創意,以多達10款花打造出精緻花圃,將商場中庭幻化成優雅的園林,大家不妨親臨感受滿載喜悅繽紛氛圍的花花世界!

PopCorn「花漾龍門」

日期: 2024年1月中旬至2月25日

地點: PopCorn 1期1樓中庭



新年好去處2024【3.2】The LOHAS康城:粉色醒獅活力登場 感受甜美浪漫國度

新春情人佳節當然少不了女生們至愛的浪漫打卡裝置,The LOHAS康城特別以粉色系糅合中國傳統醒獅打造「鴻運舞獅」主題裝置,情侶們將可於多個可愛造型的迷你醒獅前拍下甜美合照,又或於浪漫粉紅花叢旁倚伴慢步,共迎浪漫又溫馨的甜蜜節日!

The LOHAS康城「鴻運舞獅」

日期: 2024年1月中旬至2月25日

地點: The LOHAS康城2樓中庭



新年好去處2024【3.3】圍方:過萬花束配合LED屏幕 打造全方位沉浸式花海

圍方於龍年迎來開幕後首個農曆新年,將以過萬花束配合LED屏幕打造「繁花綻放新春庭園」。庭園以寓意喜慶的紅色及溫馨的粉紅色為主調,在商場中庭以花束製成心型圖案高掛半空,地面則以LED屏幕打造充滿動感及活力的新春「福地」,無論在商場不同樓層,都可以多角度欣賞繁花綻放的震撼畫面,讓你與摯愛一同沉浸在花海之中,喜迎新春。

圍方「繁花綻放新春庭園」

日期:2024年1月中旬至2月

地點:圍方L2中庭



新年好去處2024【3.4】荃灣廣場【幸福熊貓新春園】

荃灣廣場將由2024年1月12日至2月18日打造【幸福熊貓新春園】,由3米高粉系熊貓作為今次主角,帶領大家走進荃灣廣場L5空中花園8大至「熊」打卡位,一共38隻活潑可愛的招福熊貓陪你過發財年!甫進場先來到設有4大開運裝置的20米長「幸福熊貓開運牆」大玩特玩,寓意來年好運滾滾來,招財招福一秒到位!想要幸福爆燈,當然不能錯過「碌出好運熊貓陣」,一眾圓圓碌碌的熊貓們正以最萌姿態恭候大家,下一步當然不能錯過3米高的毛絨絨的「幸福萌爆巨型熊貓」,令人不禁抱緊處理,幸福感滿瀉!最後當然不少得與摯愛到「甜蜜浪漫花圃」及「幸運幻彩隧道」打卡,沉浸於浪漫滿溢的打卡場景,甜甜蜜蜜過新年!

荃灣廣場【幸福熊貓新春園】活動詳情:

開放日期:2024年1月12日至2月18日

活動地點:荃灣廣場L5空中樂園

開放時間:上午10時半至下午10時



新年好去處2024【3.5】新城市廣場 X HomeSquare花結春園

在文字未萌芽的古時,人類以繩結溝通,傳遞心語。時光荏苒,繩結已成為一種民間文化藝術,將繩編織成不同形狀的結子,則代表著不同的意義,更成為了愛與祝福的象徵。迎接新春之際,新城市廣場與HomeSquare聯手將此民間藝術轉化成春日裝置,由2024年1月16日至2月25日期間,與本地繩結藝術家Zoe Siu合作帶來【新城市廣場 X HomeSquare花結春園】大型節日裝置,呈獻6大「織」福打卡位:在每個緊緊相扣的繩結、美麗綻放的花朵和栩栩如生的金魚打卡位中,感受那份流傳千年的祝福,願新的一年大家花開富貴,與摯愛繩結情深,幸福如意!

【新城市廣場 X HomeSquare花結春園】主題裝置開放詳情

日期: 2024年1月16日至2月25日

時間: 上午10時至晚上10時( 新城市廣場1期3樓中庭 )、

上午11時至晚上9時(HomeSquare L1 中庭 )



新年好去處2024【3.6】MCP新都城中心「花舞春瀛御賞園」

新年新氣象,除了大紅大紫的新年,為大家誠意打造不一樣的特色粉紅新年盛宴!由2024年1月13日至2月25日,恒基地產旗下將軍澳MCP CENTRAL(新都城中心2期)將化身成粉系日式和風庭園。大家可以走進「花舞春瀛御賞園」3大日式庭園打卡位,體驗日本新年的獨特魅力,同時,亦可暢玩互動占卜遊戲,預祝新年行大運!另外,MCP DISCOVERY (新都城中心3期)更首次聯乘麥田捕手文創空間,於1月19日至2月9日特設「新春迎福市集」,多款應節主題特式手作及送禮佳品應有盡有,讓大家感受濃厚的龍年氣氛之餘,更可以盡情辦年貨,絕對是今個新年假期必到的好去處!

MCP新都城中心「花舞春瀛御賞園」

日期: 2024年1月13日至2月25日

時間: 上午10時至晚上10時

地點: MCP CENTRAL L1天幕廣場



新年好去處2024【3.7】荃新天地「百家祝福‧關愛荃城」

荃新天地宣佈將於2024年農曆新年期間舉辦以「百家祝福‧關愛荃城」為主題的大型節慶活動,邀得有世界獅王之稱的百年龍獅品牌夏國璋龍獅團、社企製衣廠睿程製作社共同創作長達28米、以回收布料縫製的手工「百家布錦繡祥龍」,邀請百個來自不同文化、生活背景的家庭以祥龍許下來年祝願,傳遞共融訊息,並展示荃新天地對社區的關愛。這條「百家布錦繡祥龍」將於1月25日率先在荃新天地花園廣場隆重登場,並於1月27日起至2月25日於荃新天地1期中庭展出,把祥龍祝福帶進社區,寄予行運一條龍前程錦繡。

荃新天地新春「百家祝福‧關愛荃城」活動一覽

日期:2024年1月27日 至2月25日

地點:荃新天地1期及2期中庭、1期花園廣場



新年好去處2024【3.8】MOSTown 新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最「龍」遊樂園

「MOSTown新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最『龍』遊樂園」,帶您遊覽多個經典主題樂園區!由2024年1月12日至2月25日特設5大新春最旺打卡區及2大開運主題玩樂區,日本人氣角色P助、粉紅兔兔及一眾朋友將以全新龍年造型亮相,變身最萌賀歲吉祥物與大家暢遊主題樂園,齊齊送兔迎龍!5大新春最旺打卡區包括「桃花最旺摩天輪」、「運氣最強轉轉杯」、「好事成籮金菠蘿」、「手到吉來夾夾機」及「龍年最FUN打卡牆」。每逢周末及假日,「運氣最強轉轉杯」及「好事成籮金菠蘿」更會變身為開運主題玩樂區,祝願大家新一年歡樂滿載!

「MOSTown 新港城中心 x Kanahei’s Small animals 福氣最『龍』遊樂園」

日期:2024年1月12日起至2月25日

時間:5大新春最旺打卡區 (上午10時至晚上10時、2大開運主題玩樂區:(逢周六、日及公眾假期,中午12時至晚上8時)

地點: MOSTown 新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)



新年好去處2024【3.9】置富Malls ·小劉鴨DUCK心應手賀龍年

小劉鴨豈會滿足於出現在利是封向大家拜年,2024年1月13日起,置富Malls以【置富Malls ·小劉鴨「DUCK」心應手賀龍年】為主題,於馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會及沙田置富第一城打造四大主題場景,發放最「DUCK」賀年祝福!馬鞍山廣場呈獻食「Duck」是福茶樓主題造型裝置,將會有港式傳統「DUCK」祥酒樓祝你豐衣足食;+WOO嘉湖呈獻愛「Duck」甜蜜月老廟主題造型裝置,小劉鴨將會變身月下老人為你牽紅線、結良緣;置富第一城呈獻「Duck」償所願好運來主題造型裝置,以靈籤鼓聲助你迎接好運;置富都會呈獻少勞多「Duck」扮工室主題造型裝置,由小劉鴨傳授扮工秘訣、盡訴打工仔心聲。今個新年,小劉鴨約定你於置富Malls見面,一同以最歡愉的生活態度迎接甲辰龍年!

日期:2024年1月13日至2024年3月10日

地點:馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城



新年好去處2024【3.10】大佬好嘢@機動娛樂 x YOHO MALL 「猛龍個 MALL」

WEE~又到匪夷所思時間 —「大佬有幾好嘢」!本地人氣頻道機動電視台RTV與YOHO MALL攜手推出首個商場展覽 —「猛龍個MALL」,於2024年1月18日至2月13日爆笑登陸 YOHO MALL I 及 II 中庭。由「龍咁威」的台主大佬— 鄭中基帶「自機友」深入龍年5大猛料地帶,一起迎春接福!先以近4.5米高「有種好運老虎機」坐鎮,一到埗記得先拉桿測試自己龍年運程,體驗中大獎的快感!運氣旺盛之際,第二站必前往「大佬鬆畀你麻雀館」,甩甩牌拼湊出啜核獨特的祝賀語句。好運接二連三,第三站前往4.5米高「龍運當頭許願樹」誠心許願及與穿上全新暴龍過年裝扮的大佬公仔打卡拍照,袋穩祝福;其後,想體驗一下大佬究竟有幾好嘢!立即就到「匪夷所思直播間」,在同樣身穿暴龍裝扮的「湘姐」及「Mama Step」陪伴下過過主持癮,與大家分享在「猛龍個MALL」經歷的匪夷所思事件。最後必到YOHO MALL II「時來運到天下無敵風中轉」與大佬團隊一同轉轉風車,打個靚卡,祈求龍年行大運!

日期:2024年1月18日至2月13日 * 2月7至9日 (年廿八至年三十)或將延長開放

時間:上午11時至晚上9時

地點:YOHO MALL I 及 II 中庭



新年好去處2024【3.11】青衣城: 6色醒獅恭賀新春 親子舞獅訓練班傳承技藝

舞獅活動歷史源遠流長,今年青衣城以「醒獅迎福」為主題,於高達4.8米高的傳統戲棚背景下設置6隻不同顏色的醒獅,分別代表健康、財運、家庭、事業、學業及愛情,同時寓意六六大順,期望為大家帶來開心好彩頭!新年期間,青衣城更邀得國際龍形王國祥國術總會為小朋友帶來舞獅訓練課程及醒獅巡遊表演,傳承這項悠久而珍貴的國家級非物質文化遺產。

青衣城「醒獅迎福」

日期:2024年1月中旬至2月25日

地點:青衣城1期1樓中庭



新年好去處2024【3.12】屯門市廣場 x AEON 龍年開運市集「祥龍獻瑞喜迎新歲」

龍年將至,屯門市廣場將舉辦「祥龍獻瑞喜迎新歲」賀年活動,以氣球「圓」美打造了飛龍瑞獅新春打卡位,當中特別邀請到世界冠軍級氣球師彭思泰,以人手製作一條長達32.8米飛天氣球「祥」龍,活動期間飛天金龍將會霸氣遨遊於商場中庭,盡顯氣派,其長度誓破健力士世界紀錄,今個新年誠邀各位帶同親朋好友,參拜飛龍瑞獅,迎接豐盛新一年!

屯門市廣場「祥龍獻瑞喜迎新歲」 x AEON 龍年開運市集

日期:2024年1月25日至2月17日

地點:屯門市廣場1樓中央廣場



新年好去處2024【3.13】如心廣場「迎MEOW接福新春遊園」

龍年將至,如心廣場及華懋集團七大商場與本地插畫家Helen Tam譚詩慧所設計的人氣角色「金魚貓Kiyo」攜手所帶來的「迎Meow接福新春遊園」!金魚貓Kiyo將變身成為不同造型與大家迎接新春,包括將本地傳統、非物質文化遺產的「大坑舞火龍」帶到荃灣,金魚貓Kiyo換上龍年最應節的舞火龍造型首度登場,變身成為會場限定的「火龍貓Kiyo」祝福大家於新一年擁有好運、財運、健康運。

如心廣場「迎MEOW接福新春遊園」

日期:2024年1月26日至2月25日

地點:如心廣場一期1/F中庭



新年好去處2024【3.14】黃金海岸商場龍年呈獻「金龍騰飛賀新春」

甲辰年祥龍納福迎春慶,貴氣雙龍翱翔於黃金海岸商場,於即日起至2月25日期間呈獻金龍騰飛賀新春。象徵吉祥的雙龍於場內外翻騰飛躍,3大開運打卡位恭候各位度新歲兼招福結良緣:祥雲鼓樂喜迎遊龍是中庭必拍焦點,鼓聲一響寓意萬象更新,更喚來祥龍起舞,為大家求吉納福,帶來好運;福澤蜿蜓至翔龍萬里花燈巷子,16米長的巨龍氣勢莊嚴,靈巧龍身延伸至海岸,保祐來年風調雨順,大展鴻圖。今年的大年初五更適逢是情人節,商場中庭特設桃花結緣隧道,拱門上的金光,與黃金海岸商場臨海波光粼粼互相輝映,隧道內佈滿盛開桃花,催旺大家的人緣及姻緣,祝福天下有情人甜甜蜜蜜,早日締結美好的姻緣!

黃金海岸商場龍年呈獻「金龍騰飛賀新春」

日期:即日起至2月25日期

地點:祥雲鼓樂喜迎遊龍和桃花結緣隧道於商場中庭,翔龍萬里花燈巷子於商場入口(近的士站)



新年好去處2024【3.15】好運中心呈獻「財源滾滾 • 新春滿LUCK」

新年行大運!華懋集團旗下好運中心自翻新後驚喜一浪接一浪,今個春節乘勢推出賀年主題活動——「財源滾滾 • 新春滿LUCK」,於1月27日至2月25日期間以新春主題裝置和遊戲向大家拜個早年,在喜氣洋洋的日子再添幸福!新年限定歡慶幻彩燈先於正門位置迎接大家,祝願大家有個「Happy Lucky Year」!另外還有三大新年限定打卡區,讓你置身財氣滿溢的歡騰氛圍之中,影相之餘更可於指定日期挑戰「財源滾滾 LUCKY COINS! 」遊戲贏走新春開運大禮!如果想沾上更多財源滾滾福氣,就一定要來好運中心親身感受香港首個巨型天幕下的璀璨黃金雨,沉浸式享受滿滿好運,同時邀請大家化身尋寶獵人大玩「LUCKY 新春尋寶樂」,集齊不同賀詞組合成祝賀語即可免費獲得限量福袋乙個!想要進一步催旺龍年運程,那就要來期間限定新春市集行個大運,還可憑指定電子消費換領2大新春迎好運工作坊、開運蘭花及多款限定好運新春賀禮,指定日子還有財神爺出巡大派開運金幣朱古力,祝你好運連連!

好運中心呈獻「財源滾滾 • 新春滿LUCK」

日期:2024年1月27日至2月25日

地點:好運中心 L3中庭



新年好去處2024【3.16】新城市廣場X HomeSquare花結春園

在文字未萌芽的古時,人類以繩結溝通,傳遞心語。時光荏苒,繩結已成為一種民間文化藝術,將繩編織成不同形狀的結子,則代表著不同的意義,更成為了愛與祝福的象徵。迎接新春之際,新城市廣場與HomeSquare聯手將此民間藝術轉化成春日裝置,由即日起至2月25日期間,與本地繩結藝術家Zoe Siu合作帶來【新城市廣場 X HomeSquare花結春園】大型節日裝置,呈獻6大打卡位的「『織』福園林」及唯美動感「花飄仙景」:在每個緊緊相扣的繩結、美麗綻放的花朵和栩栩如生的金魚打卡位中,感受那份流傳千年的祝福,願新一年大家花開富貴,與摯愛繩結情深,幸福如意!

新城市廣場X HomeSquare花結春園

日期:即日起至2月25日

地點:新城市廣場1期3樓中庭/HomeSquare L1 中庭



新年好去處2024【3.17】新都會廣場【美燈之景光影祭】

今個新年,新都會廣場揉合傳統與現代元素,將華燈及紙雕藝術帶到商場,於1月19日至2月25日期間隆重呈獻:「美燈之景」光影祭,以華燈和燈海光影為主題,誠意將L4露天廣場打造成璀璨奪目的唯美燈籠海,逾388個隨風輕擺的幻彩花燈高掛於「華燈光影天梯」,走進其中仿如置身於萬家燈火,星光點點的唯美氛圍。行大運、添年貨首選「龍年文創市集」,商場於指定時間聯乘本地市集平台舉辦期間限定市集,超過80個本地手作品牌進駐場內,提供傳統賀年食品、應節裝飾及精美手作,集新年送禮、美食和音樂於一身,誠邀大家在萬家燈火的唯美氛圍下,歡度新春佳節。

新都會廣場【美燈之景光影祭】

日期:2024年1月19日至2月25日

地點:新都會廣場L4露天廣場



新年好去處2024【3.18】天水圍領展chiikawa「春の開運祭」

領展聯乘日本超人氣卡通角色chiikawa,於2024年1月19日至2月25日新春期間,換上新春形象造訪天水圍T Town、天瑞商場及天澤商場三大領展商場,為大家呈獻chiikawa「春の開運祭」,破天荒融合日式賀年與港式傳統新年習俗,展開不一樣的新春開運之旅。人見人愛的主角chiikawa 及夥伴們將會驚喜穿梭三個商場的不同喜慶場景跟大家見面,包括3米高巨型鏡餅幻視打卡裝置、七福神造型裝置及長壽麵造型。另外,chiikawa將會在指定日子舉行粉絲見面會,Link Up會員憑指定消費即可跟萌爆chiikawa首次於香港打卡會面。

天水圍領展chiikawa「春の開運祭」

日期:2024年1月19日至2月25日

地點:天水圍TTown(天水圍天華路30至33號)天瑞商場(天水圍天瑞路9號)天澤商場(天瑞路77號)



新年好去處2024【3.19】東港城第十八屆新春花展會「百龍賀歲」

龍年將至,市民開始辦年貨,更要入手年花為龍年開運。新地旗下將軍澳東港城第十八屆新春花展會「百龍賀歲」今年提早由1月19日至2月9日一連22日舉行,不但比以往增長近一周讓大家提早辦年貨,更響應連續第18年舉行,特別精選18大本地培植的蝴蝶蘭及日本皇室蘭花新品於東港城獨家開售,當中日本蘭花更首次於東港城矚目登場!破業界想像的全新「色系」及「香味」蘭花新品亦會於場內獨家開售;同場共有逾百款優雅的蘭花及意頭年花供顧客選購。

東港城第十八屆新春花展會「百龍賀歲」

日期:即日起至2月9日(年三十晚)

地點:將軍澳東港城一樓中庭



新年好去處2024【3.20】大埔超級城《鯉躍龍門賀新年》

農曆新年將至,新鴻基地產(新地)旗艦商場大埔超級城強勢推出《鯉躍龍門賀新年》大型推廣活動,以一連串精彩活動迎接甲辰龍年的來臨。大埔超級城以喜氣錦鯉為主題,於佔地逾 1,500 呎的場地設計大型農曆新年裝飾,歡迎大家蒞臨中庭巨型錦鯉拱門,並在逾 20 呎高 LED 彩燈祈福,兩旁還有開運灑金樹 ,為大家新年添運,祝願大家新一年如鯉魚躍動,事事如魚得水,財源滾滾,長年行好運。

大埔超級城《鯉躍龍門賀新年》

日期:1月26日至2月25日

地點:大埔超級城 C 區美食坊



