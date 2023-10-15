【鄧明儀:幸福育兒】小朋友興趣隨著年齡轉變 不宜太早下定論

話說約六年前，朋友介紹他兒子游泳教練倫哥哥給我們認識。朋友坦言：論技巧，這位教練未必最好；但論嚴格、論愛心，他有能力讓小朋友愛上游泳。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



當初因為倫哥哥每小時收$500 ，最多可私教兩個小朋友，所以我安排㦡㦡孖同學仔A作伴，可惜上了第一堂，同學A媽咪說兒子不喜歡教練要他把頭浸落水，所以拒絕上游泳課；於是我再安排兒子孖同學仔B上第二堂，說知同學B媽咪說兒子嫌池水太凍（當時五月份在室內恆溫池學習）；最後去到第三堂，㦡㦡已學會游泳。然後這些年，㦡㦡一步一腳印跟倫哥哥習水多年後，近年再跟隨「飛魚」麥浩麟哥哥習泳並考入泳隊，每周風雨不改操水三天，到日前終在全港公開水運會中首奪金。

關於興趣，常收到家長私訊問：「如何找到及培養孩子的興趣？」「又如何盡早發掘小朋友的潛能？」我說：「孩子喜歡的，就順其自然的讓他一頭栽進去，人做自己喜歡的事便會成功。」然而小朋友的興趣會隨著年齡而不斷在變，不宜太早或太急下定論！為人父母的我們，只須在旁陪伴與鼓勵，不出手幫忙、不給予批評，沒有「對與錯」、没有「行或不行」，用最原始的方法尊重孩子最原生的興趣及潛能，並靜靜地退後一步觀察及欣賞。

以㦡㦡為例，Year 1 前的他是零興趣班，砌砌Lego、摺摺紙、拼拼圖，統統都是讓孩子留白的珍貴時光；Year 1 開始，他主動先後提出想學習游水、圍棋、國際象棋，以及參加香港兒童合唱團，及至近年更愛上鋼琴及羽毛球，全部都是他最喜愛，沒有之一。期間不停的練習及不同的比賽，輸贏與獎牌其實並不重要，重要的是百分百出於樂趣及享受的持之以恆。

可好友卻說：「出面競爭好激烈，既然知道孩子的強項，就應該幫孩子篩選興趣，然後集中操練，才會有明顯的進步⋯⋯」我並不完全同意！曾有研究員花了很長時間追蹤兩批小運動員，一批是打從三、四歲便挑選一項運動，並從小重點培訓；另一批任由孩子玩不同類型的運動，及至11、12歲，才挑選其最有興趣的項目加以鍛煉，結果是後者在運動的成就比前者大。

正如洪蘭教授在《別急著找孩子的興趣》寫道：「父母不必急著去找孩子的興趣在哪裡，時機到了，孩子會告訴你。只是當孩子告訴你時，你要能放手讓他去走。人生的路，只要好好走，沒有白走的。真正的興趣自己會出來，就像生命自己會找出路一樣。」說到底，過分的遷就及呵護，會造就一事無成的小朋友；過份的催迫及訓練，卻會把孩子真正的興趣扼殺，家長必須在兩者之間找到平衡。

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】

資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「我說的其實是一個堅持的小故事」

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