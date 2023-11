【鄧明儀:幸福育兒】孩子快樂很簡單 只需要爸媽的陪伴

近期有調查發現,香港兒童快樂指數大跌,「很不快樂」與「幾不快樂」兒童在八年間急升逾三倍,其不快樂原因,主要來自學校功課壓力,而在家庭壓力方面,則主要來自父母爭吵(97%)及父母期望過高(73%)。

今天的大部分父母,想盡方法提前要子女學這學那,總把自己過高的期望,粗暴地壓在孩子身上,或者將自己年輕時未能實現的夢想,強要下一代去實現、補償,卻在不知不覺間剝奪了孩子的快樂童年。而當發現孩子的表現與父母的期望有落差時,便不經意露出失望的眼神。

父母的期望,往往和孩子的不一樣。像早前一條感動數百萬網民的短片《SIMPLE IS HARD》,主持人訪問了幾對父母:「如果你能選擇任何一個人共進晚餐,任何人都可以,你會選擇誰?」他們興奮的答案不外乎歌星明星如Kylie Minogue、Paul Anker、Justin Bieber、瑪麗蓮夢露,或者一些改變世界的偉人如南非前總統曼德拉、澳洲前總理Bob Hawke等等;相反,同樣的問題,孩子的平實而簡單答案,讓他們的父母都慚愧得哭了!他們均選擇跟父母、家人一起吃飯,「我們喜歡一起吃、可以聊聊學校的事,我們也問問爸媽他們一天過得如何?」孩子都把父母視作最重要的人。

是孩子不經意卻又醍醐灌頂的答案,提醒了大人們,生命中有這麼多簡單卻又重要的事,以及許多被遺忘的美好價值,並該把時間留給最重要的人。

想起曾有網民改寫泰戈爾的名句,諷刺當下的親子關係,「世界上最遠的距離是我在你身邊,你卻在玩手機。」請打從今天開始,在回家後,關掉手機,好好專心陪孩子吃一頓飯,並在飯後蹲下身來,跟子女聊聊、抱抱、親親,這就是親子關係最簡單的本質吧!

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】

資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

