【鄧明儀:幸福育兒】孩子快樂很簡單 只需要爸媽的陪伴

近期有調查發現，香港兒童快樂指數大跌，「很不快樂」與「幾不快樂」兒童在八年間急升逾三倍，其不快樂原因，主要來自學校功課壓力，而在家庭壓力方面，則主要來自父母爭吵（97%）及父母期望過高（73%）。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



今天的大部分父母，想盡方法提前要子女學這學那，總把自己過高的期望，粗暴地壓在孩子身上，或者將自己年輕時未能實現的夢想，強要下一代去實現、補償，卻在不知不覺間剝奪了孩子的快樂童年。而當發現孩子的表現與父母的期望有落差時，便不經意露出失望的眼神。

父母的期望，往往和孩子的不一樣。像早前一條感動數百萬網民的短片《SIMPLE IS HARD》，主持人訪問了幾對父母：「如果你能選擇任何一個人共進晚餐，任何人都可以，你會選擇誰？」他們興奮的答案不外乎歌星明星如Kylie Minogue、Paul Anker、Justin Bieber、瑪麗蓮夢露，或者一些改變世界的偉人如南非前總統曼德拉、澳洲前總理Bob Hawke等等；相反，同樣的問題，孩子的平實而簡單答案，讓他們的父母都慚愧得哭了！他們均選擇跟父母、家人一起吃飯，「我們喜歡一起吃、可以聊聊學校的事，我們也問問爸媽他們一天過得如何？」孩子都把父母視作最重要的人。

是孩子不經意卻又醍醐灌頂的答案，提醒了大人們，生命中有這麼多簡單卻又重要的事，以及許多被遺忘的美好價值，並該把時間留給最重要的人。

想起曾有網民改寫泰戈爾的名句，諷刺當下的親子關係，「世界上最遠的距離是我在你身邊，你卻在玩手機。」請打從今天開始，在回家後，關掉手機，好好專心陪孩子吃一頓飯，並在飯後蹲下身來，跟子女聊聊、抱抱、親親，這就是親子關係最簡單的本質吧！

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】

資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓