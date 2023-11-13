【鄧明儀:幸福育兒】白日之下提醒盡做 及時聆聽孩子或可避免悲劇

連續兩日，在同一間戲院，看了兩部同樣榮獲金馬獎五項提名的好電影《白日之下》及《年少日記》，作為資深傳媒及教育工作者的我，因為片中內容與過去20多年的工作行業有關，所以特別感同身受，也感觸良多！

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



「10年之後仲有冇記者？」回想昔日的我有點像片中的呀琪，曾先後在《明報》、《經濟日報》及《壹週刊》擔任專題及人物記者，也曾經覺得「記者，可以改變世界」，卻被其偵查組上司如雷灌頂的斥訓：「我以前都會做好多專題報道，但係啲人只係記得兩日，嗰啲僕街依然會逍遙法外，依然會喺我哋身邊生活，個世界依然冇改變！」

無錯！記者，未必能改變世界；善，未必有善報；惡，亦都未必有惡報，但可幸我們仍能夠選擇正義與善良，就像《年少日記》中的鄭Sir，在執到一封無署名的遺書後，縱然希望非常渺茫，仍努力尋找企圖輕生的學生，阻止悲劇重演。

也許，在接二連三發生的悲劇之前、在孩子找不到出口之前，作為大人的我們能否靜靜地聆聽他們的心聲、給他們一個緊緊的擁抱，讓孩子被看見、被聆聽，因為每個孩子都是珍貴且獨一無二的！

P.S.很喜歡 #余香凝、#林保怡、#梁雍婷 、#黃梓樂 的￼演出，祝四位能在金馬獎凱旋歸來🎉

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】

資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

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