【鄧明儀:幸福育兒】白日之下提醒盡做 及時聆聽孩子或可避免悲劇

連續兩日,在同一間戲院,看了兩部同樣榮獲金馬獎五項提名的好電影《白日之下》及《年少日記》,作為資深傳媒及教育工作者的我,因為片中內容與過去20多年的工作行業有關,所以特別感同身受,也感觸良多!

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



「10年之後仲有冇記者?」回想昔日的我有點像片中的呀琪,曾先後在《明報》、《經濟日報》及《壹週刊》擔任專題及人物記者,也曾經覺得「記者,可以改變世界」,卻被其偵查組上司如雷灌頂的斥訓:「我以前都會做好多專題報道,但係啲人只係記得兩日,嗰啲僕街依然會逍遙法外,依然會喺我哋身邊生活,個世界依然冇改變!」

無錯!記者,未必能改變世界;善,未必有善報;惡,亦都未必有惡報,但可幸我們仍能夠選擇正義與善良,就像《年少日記》中的鄭Sir,在執到一封無署名的遺書後,縱然希望非常渺茫,仍努力尋找企圖輕生的學生,阻止悲劇重演。

也許,在接二連三發生的悲劇之前、在孩子找不到出口之前,作為大人的我們能否靜靜地聆聽他們的心聲、給他們一個緊緊的擁抱,讓孩子被看見、被聆聽,因為每個孩子都是珍貴且獨一無二的!

P.S.很喜歡 #余香凝、#林保怡、#梁雍婷 、#黃梓樂 的演出,祝四位能在金馬獎凱旋歸來🎉

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】

資深傳媒及教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」

