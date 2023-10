【鄧明儀:幸福育兒】專家教授育兒之道 只須給予適當環境及機會

剛看到一段很有意思的文字:「在挑剔中成長的孩子,苛於責人;在敵對中成長的孩子,常懷敵意;在嘲笑中成長的孩子,畏首畏尾;在羞辱中成長的孩子,過分自責;在容忍中成長的孩子,學會忍耐;在鼓勵中成長的孩子,滿懷自信;在讚賞中成長的孩子,懂得欣賞;在公平中成長的孩子,富正義感;在安全感中成長的孩子,會有信心;在嘉許中成長的孩子,懂得自愛……」種瓜得瓜,種豆得豆,教養孩子也如是。

本文作者:資深親子及教育顧問鄧明儀



可惜現代父母,很少能把以上的教養像養份一樣灌輸給孩子,他們總是一邊「哄」、一邊「兇」孩子該做甚麼甚麼,想盡方法提前讓孩子學這學那,並要孩子服從自己的規矩,直至有天孩子反問:「為甚麼甚麼事都要照你說的規矩?照規矩有甚麼意思?」父母無言以對。

像有次聽著名兒科醫生譚一翔的講座,有四子女的他說:「做父母不用控制所有事、逼孩子學這學那,像虎爸虎媽在馬戲團中訓練;許多事,都是條件反射決定行為,我們只須給予孩子一個適當的環境及機會。」不用兇,也不用哄,只須循循善誘,就是親子教育簡單之道。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「不用兇也不用哄」

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓