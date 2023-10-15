【鄧明儀:幸福育兒】專家教授育兒之道 只須給予適當環境及機會

剛看到一段很有意思的文字：「在挑剔中成長的孩子，苛於責人；在敵對中成長的孩子，常懷敵意；在嘲笑中成長的孩子，畏首畏尾；在羞辱中成長的孩子，過分自責；在容忍中成長的孩子，學會忍耐；在鼓勵中成長的孩子，滿懷自信；在讚賞中成長的孩子，懂得欣賞；在公平中成長的孩子，富正義感；在安全感中成長的孩子，會有信心；在嘉許中成長的孩子，懂得自愛……」種瓜得瓜，種豆得豆，教養孩子也如是。

本文作者：資深親子及教育顧問鄧明儀



可惜現代父母，很少能把以上的教養像養份一樣灌輸給孩子，他們總是一邊「哄」、一邊「兇」孩子該做甚麼甚麼，想盡方法提前讓孩子學這學那，並要孩子服從自己的規矩，直至有天孩子反問：「為甚麼甚麼事都要照你說的規矩？照規矩有甚麼意思？」父母無言以對。

像有次聽著名兒科醫生譚一翔的講座，有四子女的他說：「做父母不用控制所有事、逼孩子學這學那，像虎爸虎媽在馬戲團中訓練；許多事，都是條件反射決定行為，我們只須給予孩子一個適當的環境及機會。」不用兇，也不用哄，只須循循善誘，就是親子教育簡單之道。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「不用兇也不用哄」

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