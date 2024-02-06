2024新年開運必備｜7款護唇產品推薦 去角質/滋潤雙唇/淡化唇紋

農曆新年2024｜拜年時，面色紅潤、精神奕奕，龍年必定行好運！《01親子》為大家搜羅7款護唇產品，其潤唇膏及唇部磨砂均有助滋潤雙唇、淡化唇紋及去角質功能。護唇產品包羅專櫃到開架產品，總有一款適合每位靚媽！



唇部產品推介【1】LA MER - 修護唇霜 9g $335(原價$595)

絲滑潤唇膏散發淡淡薄荷清香，能鎮靜、修復和滋潤，以最細緻的呵護令雙唇肌膚蛻變。瞬間舒緩乾燥，滋潤修復，同時強化唇部肌膚的天然保濕屏障，預防進一步的環境侵害， 柔滑唇霜散發薄荷清香，帶來煥然一新的感覺，並為雙唇注入澎湃水分，締造彈滑飽滿櫻唇。Miracle Broth™ 活膚精華令細胞再生，發揮鎮靜、修復和滋潤功效，以細緻呵護蛻變雙唇肌膚，強化雙唇的天然保濕屏障，有效預防進一步損傷。

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唇部產品推介【2】Laneige - 水潤修護睡眠唇膜 20g $83 (原價$130)

8大莓果精華，蘊含豐富維他命C ，強效抗氧，針對唇部的脫皮及粗糙問題，回復雙唇柔軟細緻。皇牌專利補濕科技Moisture Wrap™，蘊含透明質酸複合物，敷上後，活性因子瞬間滲透唇部肌膚，為雙唇建立補濕鎖水保護層，一夜重塑豐潤櫻唇。去除頑固死皮，為肌膚注入源源不絕的水份。甜莓果香清甜莓子果香，敷用後有助入睡。

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唇部產品推介【3】Cle de Peau - 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink $195（原價$330）

Lip Glorifier 完美亮澤潤唇膏再創新猷，結合護膚科技和優雅細緻的質感和芬芳香氣，三種迷人色調，具備三種功效：潤唇、淡化唇色以及唇部底霜，清雅瑰麗地展現女性的率性隨意。完美亮澤潤唇膏蘊含甘草及油棕提取結合物，有效緊緻保濕，改善唇部乾裂。甘草及油棕提取結合物，取自於甘草，乃一種被沿用過千年的高效草本醫藥。 全新複合物結合四種被譽為擁有卓越護膚功效的草本油分，有效修護柔軟脆弱的唇部，源源傾注水潤，預防唇部乾燥，使櫻唇更顯飽滿豐盈。

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唇部產品推介【4】Innisfree - 油菜花蜜潤唇膏 3.5g $50 (原價$88)

潤唇膏能為乾燥的嘴唇提供充足的水分，去除嘴唇上死皮。 含有蜂蜜和荷荷巴籽油，在嘴唇上形成面紗，防止水分流失，即使長時間的佩戴也能保持皮膚水分。具有融化的質地，立即補水和滋養嘴唇。

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唇部產品推介【5】彩豐行 黑糖護唇磨砂 $37.9(原價$39.9)

採用食品級的黑糖磨砂粒子，天然安全，可溫和去除唇部的老化角質；糖粒融化後，能深層滋潤雙唇，令雙唇呈現柔潤幼滑。

使用方法：

取適量黑糖護唇磨砂於唇上輕輕按摩，去除暗啞死皮。然後讓黑糖護唇磨砂敷在唇上約5分鐘，再以清水洗淨。

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唇部產品推介【6】薑心比心 薑萃滋養萬用膏/護唇膏 $90

100%全植物成份，添加老薑精油、老薑精華、薄荷精油、酪梨油等植物成分，無化學色素、不添加礦物油。薑氛香味濃郁，薄荷精油給予微涼膚感

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唇部產品推介【7】彩豐行 日本馬油滋潤唇膜10g $43.6(原價$45.9)

蘊含馬油滋潤成分，能長時間保持雙唇滋潤，減少乾裂及唇紋，時刻令櫻唇豐盈潤澤，柔軟水嫩。

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