聖保羅書院復辦「環球教室」計劃 學生向國際社會展現創科成果

繼新冠疫情緩和，本港全面復常後，聖保羅書院將復辦「環球教室」計劃 (Global Classroom Programme)，教學團隊針對學生的學習需要設計校本交流團，與多間學校成為合作夥伴，為學生提供內地和海外交流機會，開拓國際視野。



2024年1月21日（星期六）至1月31日 (星期三)，校長源廸恩先生連同STEAM 教學團隊與七位學生遠赴英國倫敦及法國巴黎參與由教育局及資訊科技教育領袖協會 (AiTLE) 主辦的英國教育科技展暨「電子學習、STEAM教育及編程教育」考察團。在這全球教育科技界一年一度的盛會——英國教育科技展（BETT Show）中，聖保羅書院的STEAM 教學團隊與學生攜手展示了他們自主研發的三個創新科技項目。這是一次寶貴的機會，讓學生們能夠在國際舞台上展現他們的創科成果，與來自世界各地的500多位專家和同齡人交流切磋。教育局長蔡若蓮博士也親臨現場，與香港的師生進行了深入的對話，了解他們創作展品的理念與應用。她對學校在創新科技教學上的積極應用表示讚賞，認為參展不僅能增廣學生與教師的見聞，還能向國際社會展示香港在創科教育領域的成就。

2023.9.4 三所學校的同學開展以「碳中和、可持續發展」為主題的交流活動

BETT展覽之旅不僅止於英國，我們的學生團隊隨後前往法國，進行了一場專注於人工智能的學習交流。在這裡，學生們不僅得到了法國大學專家教授的知識傳授，而且參加了多場AI學術討論會，這些互動提供了一個良好的機會，讓學生們能夠深化他們的專業知識，並擴展他們的國際視野。透過這些活動，我們的學生不僅能將課堂上學到的理論知識與實際操作相結合，而且還能學會如何在多元化的環境中運用這些知識解決現實世界的問題。聖保羅書院將教學與創新科技結合，鼓勵學生在本地、國家和國際層面能夠跨學科運用知識解決問題，裝備未來。參與活動的學生表示能夠在國際舞台上了解最新的創科產品及方案機會難逢，學習如何活用人工智能科技，探索可持續科技發展。

除了教師團隊的創科培訓外，學校亦非常著重學生的多元化發展。學校舉辦了跨學科的內地和海外交流團，旨在提升同學的語文和溝通能力，培養興趣，發揮所長。在2023至2024學年，學校復辦多項交流活動，當中不乏與本地和內地學校合作舉辦聯校活動，互相砥礪。聖保羅書院在去年底亦與南方科技大學附屬中學結為姐妹學校，擴大學校網絡，加深兩地文化交流，共同提升科技創新教育質素，亦讓同學實踐人文精神。

本年3月至8月，學校將舉辦一連串的交流活動，旨在擴闊同學的世界觀，探討全球關注的議題。本校擬在本年4月舉辦西班牙足球訓練營和遠赴摩洛哥的地理考察團。暑假期間，學生成員將有機會遠赴英國倫敦體驗沉浸式英語學習，以及前往德國及奧地利參與歷史考察團。音樂方面，管樂團及管弦樂團成員將遠赴英國倫敦、曼徹斯特及伯明翰參與音樂演出、在教會禮拜儀式中演出和深造培訓，課程由兩所英國皇家音樂學院及資深音樂教授指導學生相關的奏樂技巧。此外，同學將參與第九屆新加坡國際管樂節，活動旨在透過比賽、深造工作坊、國際交流會、戶外演出及演奏會，加深同學在音樂科的國際視野。體育方面，同學將於8月到日本參與體能訓練。

聖保羅書院一直致力與世界知名學校結盟，如上海交通大學附屬中學、西安交通大學附屬中學、澳洲 Christ Church Grammar School 及美國 Trinity Pawling School 等緊密合作，合辦科創、模擬飛行訓練及人工智能入門智能入門等學習課程，協助同學多元發展。聖保羅書院現為國際男校聯盟 （IBSC）的成員學校，致力發展學生的潛力。

(文章及圖片由聖保羅書院提供)