【觀察】西式偏見看「中國竊取」　台灣從來沒有搞懂自貿協議

蔡英文即將迎來第二個總統任期的就職典禮。有關《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）在當前兩岸關係不睦情況下，是否可以繼續「馬規蔡隨」、引導兩岸經貿往來，引起許多憂慮。台灣親民進黨外交學者、台灣國際法學會副秘書長林廷輝日前接受《多維新聞》採訪，稱中共不會中斷ECFA，否則「自斷後路」，甚至主張中共反而需要藉由ECFA與台商合作，以「竊取」西方的關鍵技術，斷言台灣方面擔心ECFA面臨兩岸關係生變或凍結的情勢而中斷，不至於發生。

林廷輝認為，各國多視關鍵技術為國安等級的「資糧」，輔以當前的國際氛圍已讓中共難以取得關鍵技術，甚至拒絕再與中共進行技術上的合作或交流，因此中共反而需要一個突破口，而ECFA將成為中共的「救命丹」。

親民進黨外交學者、台灣國際法學會副秘書長林廷輝日前接受多維新聞採訪，稱中共不會中斷ECFA，會透過ECFA竊取西方關鍵技術。 （洪嘉徽／多維新聞）

事實上，林廷輝提及的部分，乃涉及「自由貿易協議」（FTA）的技術交流層面或外國直接投資（Foreign direct investment）帶來之效益。假如FTA皆有可能帶來上述所言之技術交流或轉移的效果，具有實質FTA性質的ECFA有此類效果自當不意外，問題在於：真的可能發生「竊取」技術的事情嗎？

技術交流其來有自 重點在於解讀

FTA作為一種「WTO plus」的存在，給出相較於世界貿易組織（WTO）更多的開放優惠、貿易便捷化等當是自然。開放的同時，亦會促進雙邊締約國或多邊締約國間的開放，致人力、物流、金流至政府採購等各層面的流動毫無窒礙，結果是引起各締約國或締約國之外的國家流動資金的興趣，投資由締約國所構築而成的自由貿易區（free trade area）帶動技術流動或轉移──一切的一切都是FTA建構的同時所可預想到的效果，更正面的效果是帶動經濟發展。

舉例而言，韓國在1980年代時，國內的化工產業急遽發展，其推手便是外資，從而奠定現在韓國經濟發展仍能維持一定經濟動能的基礎，同時也是韓國重創於1997年亞洲金融風暴，能在10年內站起來的原因，當時打下的基礎成為韓國發展核心產業的能量來源。

FTA帶來技術交流、轉移的效果等，幾乎是一種「必然」，關鍵是怎麼解讀這事情。不論是台灣目前常談論的「中共竊取或豪奪西方商業機密、關鍵技術」等論點，抑或是林廷輝所言的ECFA成為中共竊取西方技術的媒介，可能是事實，也可能是一種基於西方「鋭實力」（sharp power）、「中國威脅論」（China threat）的解讀方式，將中共基於FTA產生的技術轉移視為一種「竊取」。

FTA真正的問題是，一旦開放市場後，便是根據自由市場，開展「叢林狩獵」遊戲，弱肉強食、大吃小。規模小、競爭力較弱的產業會在競爭過程中汰除，留下大的產業。 （多維新聞）

正面有益的技術交流自然正面看待，若真有發生「竊取」之情事，便依照相關國際法規，提請國際法院仲裁。以此刻的現實情勢來看，西方國家或親西方國家也不太可能基於鋭實力、中國威脅論等論調，封閉由FTA建構而成的交流渠道，如此是過猶不及。

自貿協議真問題：大吃小

FTA真正遭反全球化論者、反貿易自由化論者詬病的是：開放國內市場後，國內弱小產業難以抵抗外國大資金的競爭壓力，消失於國內市場。FTA此時此刻便成為列強豪奪的工具。

FTA簡單講，就是將國內一道又一道的屏障去除，真正會始終維持關税或用相當長時間進行降税的產業，通常是該國國內的農林漁牧業或國家欲保護的重點產業，而國內關税也只是在「降低」國外產品的競爭優勢，非關税措施（TBT）亦是初步的「卡關」而已，一旦開放後，保護措施不會是萬靈丹。當開放等於是讓國內產業直接面對外國資金的競爭跟衝擊，相關產業能否「存活」全交由自由市場決定，只要有大型資金進入國內市場，國內同類型且小規模的競爭產業或廠商遭到狙擊倒下者，則多有案例。

總的來講，能否降低FTA成為列強豪奪工具的可能性，這部分牽涉到FTA的內容本身如何設計，各國政府又如何設計配套措施。FTA正負面效果附隨而生，貿易自由化下本就易有成王敗寇，而台灣真正該擔心的是，在接下來的區域整合中，台灣的缺席又會為台灣經濟帶來什麼影響？一言武斷地以「中國竊取」為眼光，偏視着ECFA之於中國、之於兩岸的意義，這對台灣參與國際自由貿易競爭與兩岸經貿深化，並無多大的參考性。