內地驚見城管小販「大和解」　「地攤經濟」須防一放就亂

國務院總理李克強日前不點名讚賞四川成都的「地攤經濟」，引報道指其創造了10萬個職位。一時之間內地多個城市都政策鬆綁「地攤經濟」，往日驅趕攤販的城管，竟紛紛轉為支持擺攤。 日前，江西九江瑞昌市城管隊員向當地不少小商販撥打電話，主動動員他們到指定地點擺攤經營。不少攤販主接到電話後非常驚訝，直呼「還有這麼好的事啊，我要叫上其他人也來擺」，還有人表示難以置信，稱要到現場確認一下。

成都「地攤經濟」獲官方譽為全國模範。（中新社）

「地攤經濟」可以講得很容易，好像只要執法放寬一些，臨時修改土地用途，開了一處空地就會有小販自動聚集出現，有秩序地做生意。可惜現實沒有那麼理想，單講城市空間管理，衛生、交通、消防問題不在話下，稍有鬆懈就可能引來「有勢力人士」搶這一塊肥肉，圍標奪取攤位，又或陀地收保護費。

城管抽打小販、小販打死城管

有效管理需要可靠執法，而在內地直接負責管理地難的人員，偏偏是極具爭議的城管隊伍。即使在2017年清退編制外人員，城管執法問題依然為人關注，例如在2018年山西太原，網傳片段顯示，城管於「整理市容」期間，以鞭狀物件抽打小販，事件曝光後被處以10日行政拘留和罰款500元（人民幣．下同）。

🔑🔑吉林省長春市轄區被指圍封免費停車場，改造為收取「衛生費」的地攤區（微博圖片）🔑🔑

+ 5 + 4 + 3

在大眾語境之中，誇張一點說，城管和小販猶如天敵，衝突起上來更引致雙方傷亡。例如在2018年甘肅蘭州，有父子檔賣瓜小販涉嫌佔道經營，與執法人員初則口角，繼而拿刀、榔頭、木板和地秤動武，導致該城管隊伍1死2傷。另外在最近10年內，偶然都會爆出「城管打死人」的新聞，觸發洶湧輿情。

正如內地許多爭議，往往爭拗點在於城管濫權是否「個別事件」，城管「強力」執法是否由於「刁民」太多。姑勿論這些有理說不清的事情，國民觀感都頗為一面倒，到了現在還在取笑道城管是全中國最強大的武裝隊伍，視之為「有牌惡霸」，狐假虎威欺負弱小。

攤位費由每月20元暴漲至3千元

「地攤經濟」的緣起似曾相識，同樣是地方折衷規則以促進發展，中央繼而予以鼓勵，然後全國風風火火地仿效。可是以政治掛帥的運動式推行，一旦遇上法規上的諸多「灰色空間」，難免可能衍生大量副作用，包括觸發城管與小販的潛在衝突，在政府推動的「地攤經濟」中重蹈濫權貪腐的覆轍。

🔑🔑河南省鄭州市傳出小販攤位被「坐地起價」（微博圖片）🔑🔑

例如內媒最近便報道，河南鄭州一向開放路段擺夜市，「區域綜合管理人員」指每個月攤位費是20元，不過由於近日「地攤經濟」登上新聞頭條，攤位費居然暴漲至3000元，當中疑似牽涉炒賣攤位。然而內媒都講不清哪個官方機關根據哪一法規在收攤位費，未知夜市運在是否從來都有賴於執法人員的「默契」。

應該站在「地攤經濟」前線的城管隊伍，與其說可以成為解決問題的官方手段，反而可能會淪為阻礙計劃的問題之一。外界可從這一項「保就業」措施中可以再次觀察，中共有否改善治理能力，成功在施政的「最後一哩路」有序而有效地推行「地攤經濟」，避免常見的「一放就亂，一亂就收，一收就死」困局。