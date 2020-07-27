【觀察】當台美都「反共不反中」

7月18日，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）稱當前國際間處於大國競爭時代，他認為美國的戰略主要競爭對手會是中國與俄羅斯，埃斯珀強調，「中國的麻煩更大，因為中國有足夠的人口和足夠大的經濟體來取代美國」，他並認為，一個崛起的中國並不讓美國擔憂，但在「中共統治下崛起的中國就讓美國擔憂」。此番言論，透露出「中國不等於中共」的思維，似乎已是近期美國高層政治人物的「新共識」。

蓬佩奧（右）與埃斯珀近期的言論，常將中共政權與中國人民進行區隔。（AP）

無獨有偶，在2020年台灣大選前，蔡英文的搭檔賴清德與民進黨前任主席卓榮泰都提到民進黨是「反共不反中」。卓榮泰當時表示，民進黨不會無端反中，但認為中共一黨專政，不符合台灣的過去、現在與對未來的期待。卓榮泰說，中共雖相當程度等於中國，但中國可以是文化的、地理的、歷史的概念，對民進黨來說，不會因此敵視她。他認為，現在民進黨「反共不反中」，但不同的狀況下也會有所改變，若兩岸好好相處，那雙方就會是好鄰居。

事實上，美國的「反共不反中」也不是最近兩三天發生的事。2018年10月，美國副總統彭斯（Mike Pence）在保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，內容除了從安全、貿易、社會風氣與學術自由、中共介入美國政府與企業界等領域點名北京政權的問題外，還將中國共產黨與中國人民分開處理。彭斯一方面從歷史記憶等角度向中國民眾喊話，另一方面則毫不留情對中共進行批判，區別出中國（人民）與中共的不同、甚至隱含「反共救中國」之意。

美國最新對華極限施壓是考慮對中共黨員及其家屬實施旅行禁令。（新華社）

另外，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）在2019年10月30日於哈德遜研究所發表演說時也表示，美國意識到「中共對美國的價值觀持敵視態度」，他也清晰區別出中共和中國人民。蓬佩奧說，「美國一直非常珍視與中國人民之間的友誼，但是中共政府與中國人民並非一回事」。在稍晚出席柏林圍牆倒塌30周年紀念活動時他也說，「美中對立只是美國與中共的對立」。甚至，今年以來，在新冠肺炎疫情的影響下，蓬佩奧在與英國政界人士、以及印度等國談論到中國議題時，多次強調要注意「中國共產黨」的威脅。

雖然台灣與美國不論明暗，都認為要將中共與中國人民進行區分，但從實際的政策執行來看，往往仍是難以區分、甚至故意混淆。例如，民進黨上台以來就進行修改課綱、以及「去中化」的社會工程；新冠疫情爆發迄今，又一直不願讓陸配子女、陸生進入台灣，反而放任歐美等疫情相對嚴重地區的民眾與學生返台，這種政治考慮大過專業與人道親情，不就是最明顯的「既反共又反中」？

在台陸配、台籍配偶組成的團體，多次赴台總統府、行政院等官署進行陳情。（許陳品／多維新聞）

同樣的，美國也因中美貿易戰、科技戰等因素，研擬禁止中共黨員進入美國，但要知道，雖然中共號稱有逾9,000萬的黨員，但絕大多數也只不過是普通老百姓、或一般上班族，假如這種連坐式的處罰成真，不啻是與為數眾多的中國人民作對，這又該如何解釋「反共不反中」？

其實，不論是民進黨2020年大選前提出的反共不反中，或是從彭斯、蓬佩奧到埃斯珀近年來屢次將中國、中國人民與中共切割的言論，不管雙方是在「喊爽」還是真有理性對策，或許都應了解到，這些言論已難以在當今的中國社會產生太大漣漪，反倒還會激起中國民眾更強大的愛國主義與民族主義，這是在中共黨國教育體制結合經濟發展突飛猛進的加乘下所取得的重大成果。

台美究竟是要連手對抗北京？還是中美兩大國能夠改弦易轍，往和解的道路前進，化解當前僵局？將會決定未來是否會真正進入國際的「新冷戰」格局，而台灣也不該天真地認為台美是站在同一條船上，因為過往的歷史表明，國家利益至上的美國，有很大機會把夥伴一腳踹開，此點，台灣不可不慎！