法媒剖析5G爭議　「數碼主權」會是中歐外交突破點嗎？

9月29日，法國《世界報》（Le Monde）發表社論，題為《5G：一場有待開展的辯論》，論及當地對5G應用的意見兩極分化，而以文中法國時政參照中國的5G外交策略，箇中落差與啟示饒有趣味。 《世界報》的立場中間偏左，被視為「主流傳媒」之一，而其社論風格亦是以平實見稱，大多是溫和述評，較少帶有強列情緒的詞句。

在該報筆下，法國的5G辯論陷入了二元對立的錯誤：一方認為5G是聯繫所有人的劃時代科技，顛覆工業、醫療和能源領域，所以不要浪費時間去辯論利弊，另一方則認為5G危害環境、國民健康和民主社會運作，所以也不要浪費時間去考慮設置與否。

中法5G輿論語境差異大

《世界報》則貫徹以往作風，既承認5G是不可或缺的未來科技，又表示要討論一系列問題，例如5G對環境有何影響，以及就資訊安全有甚麼保障，以期藉此制定出使用5G的框架，而非像現時般各走極端拒絕對話。

法國總統馬克龍。（資料圖片）

在中國的傳媒語境，不是不承認5G科技有潛在弊端，甚至有前高官提出5G可能是成本效益存疑的「超前」基建，然而按照官方所帶領的「主旋律」，基本上都是發展就是硬道理，釋疑解惑的文章有一些，但最多的還是謳歌新技術引領中國「換道超車」，未有如在法國般演變為惹人激辯的社會議題。

於是乎就封殺華為一事，中國外交官的焦點往往落在政府和商界身上，即使是投書大報，也通常著重於呼籲當地官商不要歧視中資，鮮有回應現時社會上「該不該用5G」的辯論。

有見及此，外交官們如果從民間輿情入手，適當地參與政治色彩較淡薄的公共討論，而非事事直接以持份者身份勸誡對方維護本國企業利益，也許更能受間接宣傳之效，亦更易於引起所在國民眾的關注，吸引民間支持。

法國政府預先布局「反華為」？

話雖如此，由官商關係著手處理其實並不為過，就連《世界報》這篇看似四平八穩的社論實情透露出，法國官方與民間有顯著「時差」。

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該文一開頭就指出，不過是幾個月之前，大多數法國人都講不出「5G」這簡稱的準確意思是甚麼；可是翻查昔日新聞，法國政府對5G發展繫關國家利害一事一早了然於胸，更加早於去年初就部署好一盤政治棋局。

事緣法國政府於2018年尾推出《企業轉型及增長法案》（La loi PACTE），涵蓋甚廣的內容旨在促成各大產業變革，本來未有直接觸及5G政策，不過時至1月底審議其間，政府突然於1月底加入一條被指「反華為」的修正案，規定營運商必須呈交軟硬件設備方案，由官方於兩個月內逐項批准，才可以正式付諸實行。

美歐關係陷於「數碼稅」爭議

如果相信《回聲報》（Les Échos）去年1月所引述的消息人士，當局忽然插入修正案，實則源於有營運商已開始探討於巴黎一帶，裝置華為的設備，觸發中央政府出手加強管制。雖然由其時到如今，法國仍堅稱不會封殺特定供應商，但據傳媒放風和官員表態，政府會就華為產品設下授權期限，變相引導本地電訊商規避政策風險，以及顧慮到設備的使用回報率偏低，寧願棄用華為。

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無論如何，法國尚未把話說死之餘，論者若說愛麗榭宮「親美」所以才繞道打壓華為，這判斷下得過於簡單，須知道美法正在打關稅戰，而美歐正因「數碼稅」問題大吵大鬧。

哪麼法國以至歐盟其實想怎樣呢？《世界報》社論便於末段總結：「以為置身動蕩之外就可自我保護實屬幻想。我們應拒絕屈從於他者所作的、損害我們主權的決定。」歐方不一定「親美」或「親中」，而是要確保自身的「數碼主權」，不願意任由華府或北京頤指氣使。

由是觀之，無論是中國新近發起的《全球數據安全倡議》，抑或是美國政府提倡扶持諾基亞與愛立信，可能都是探討對歐科技外交的新嘗試，開始由過往硬橋硬碼在歐互打籌碼「曬冷」，過渡至認真看待歐盟各國所思所需，喻之以合作大義與大利。