【觀察】中美在台海上演危險的「瞪眼遊戲」

圍繞台灣問題，中美兩國不斷「出牌」和「加碼」，美國最新的對台軍售案以及中國針對參與軍售的美國軍火商的制裁，是雙方最新的針對性動作。台灣似乎已經成為中美之間世紀對決的「牌桌」，而隨着雙方籌碼的增加，一旦台海危險的平衡打破，台灣隨時可能演變成為戰場。

這並非危言聳聽。

台灣空軍10月28日發佈消息稱，解放軍軍機10月28日兩度飛入台灣「西南防空識別區」，上午是一架運-9通信對抗機，傍晚是另一架運-8遠程電子干擾機。台灣軍方稱，這是解放軍自9月16日以來，第27度抵近台灣。

解放軍軍機近期不斷飛入台灣所謂「西南防空識別區」，圖為：解放軍運-8Q反潛機。（台灣國防部提供）

而就在稍早前，有關美國軍機進入台灣上空的消息，上演了「羅生門」。美國在太平洋地區空軍最高司令部太平洋空軍（PACAF）的一名官員10月21日發表聲明稱，一架美國空軍RC-135W鉚接型電戰機，確實於台灣當第時間10月21日稍晚時，進入台灣領空北部上空飛行。然而，24日，美國太平洋空軍公共事務部卻改口稱是錯誤消息，並表示已發聲明澄清此事。台灣空軍司令部及國防部則兩度否認該事件。

台海局勢的緊張可見一斑。

這些是中美在台海激烈角力的一部分。事實上，從2020年下半年開始，台海的緊張局勢就不斷升級，在台海這張牌桌上，中美之間不斷地「你來我往」，且極具針對性。對此進行簡單的梳理，就可以看到其中的爭鋒相對和瀰漫着的危險味道。

美國——8月9日至12日，美國衛生和公共服務部部長亞歷克斯·阿扎（Alex AzarII）訪問台灣。阿扎是6年來首次訪台的白宮內閣官員。

中國——8月13日，中國解放軍東部戰區對外宣布，該戰區在此期間進行了覆蓋台灣海峽及南北兩端的實戰化演練，並且直言，這是因為「個別大國」——實際上就是指美國——在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出錯誤信號。

美國——9月17日至19日，美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）訪台，出席李登輝葬禮，為1979年美台斷交以來最高級官員。

台灣總統蔡英文9月18日晚間於官邸宴請美國副國務卿克拉奇。左起：克拉奇、蔡英文、台積電創辦人張忠謀。（台灣總統府）

中國——9月18日和19日解放軍戰機以「全空層、多架次」模式跨越所謂「海峽中線」，配合艦艇在台灣海峽進行戰備警巡和海空聯合演練。近40架次戰機飛越敏感的台灣「海峽中線」，這是兩岸分治70年來首次。

美國——10月21日，美國國防部國防安全合作局發表聲明稱，美國國務院已批准向台灣出售總額約18億美元的武器裝備。10月26日，美國批准24億美元的「魚叉」岸防巡航導彈系統。

中國——10月26日，中國外交部發言人趙立堅表示，將對參與軍售的洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）和雷神（Raytheon）等美國企業，及相關個人實體祭出制裁。

美國總統特朗普（Donald Trump）以貿易戰為起點，對中國不斷進行極限施壓。(AP)

於美國而言，台灣是遏制中國崛起的重要棋子，是其國家核心利益和全球戰略利益的延伸。作為冷戰後全球的唯一超級大國，維繫自身領導地位及其所建立的權力體系，是美國的「 國家核心利益和國際戰略目標」 。而其中關鍵就是防止出現一個足以對美國全球地位發起挑戰的新興地緣政治強國。放眼全球，能夠有條件和潛力在政治、經濟、安全等諸多領域對美國全球權力體系構成挑戰的國家，社會主義的中國首當其衝——不僅具有成為一個世界強國的資源條件，還奉行與美國迥異的政治意識形態，而且近年來經濟實力迅速崛起，軍事現代化進程也不斷加快。

因此，如何遏制中國的迅速崛起，維護美國在亞太乃至全球的戰略利益，便成為美國戰略決策精英思考和制定對華戰略（包括台海政策）的基點。特朗普入主白宮後，中美兩國的戰略競爭博弈日趨加劇，而作為扼住中國進入太平洋咽喉的台灣，其戰略地位的重要性不言而喻。在冷戰期間，為了遏制中蘇兩國，美國在西太平洋依託所謂「第一島鏈」，構築了一道嚴密的防禦體系，而台灣則位居第一島鏈的中部。

就美國的長期戰略取向而言，維持兩岸的分裂狀態，有利於維持和延續美國的優勢地位。因此，美國自然不會放棄打「台灣牌」，更不願看到兩岸統一，不管是和平統一還是武力統一。

於北京而言，台灣是中國不可觸碰的國家主權和領土完整紅線。北京則矢志於實現台灣的統一，並且不願意讓台灣問題「一代一代傳下去」。這是中美之間無法迴避的結構性矛盾。

當前，中國政府仍在盡最大努力和耐心用和平統一的方式解決台灣問題，但如果無法實現台灣的和平統一。那麼，更加強硬，甚至選擇武力的可能性也在其中。

2020年10月23日，中國國家主席習近平在抗美援朝70周年紀念大會上發表講話。（Reuters）

國家主席習近平10月23日在北京舉辦的紀念抗美援朝——中國對自身參加朝鮮戰爭的定義——70周年大會說：「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。」

在這一次講話中，習近平明確提及美國政府派第七艦隊入侵台灣歷史。在談到抗美援朝戰爭爆發的原因，習近平說：「美國政府從其全球戰略和冷戰思維出發，作出武裝干涉朝鮮內戰的決定，並派遣第七艦隊侵入台灣海峽……」

習近平還說：「對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈……」上述講話意味着，一旦美台在台灣問題上突破中國的主權和領土紅線，北京將像抗美援朝一樣不惜一戰。

中國民間有一種叫「瞪眼」的遊戲，通常小孩子玩。規則很簡單：比賽雙方把眼睛睜得大大的，誰先眨眼誰就輸了。現在，中美似乎正在台海這種牌桌上演這個遊戲，但當雙方毫無忌憚的講籌碼都拋盡的時候，最終的輸贏可能帶來的將是一場戰爭。

而台灣的命運，似乎並不掌握在自己手中。