麥明詩婚禮靠一招避開與長輩意見衝突　提醒：別信家人說無所謂！

麥明詩結婚｜有說辦婚禮易起爭執，不僅是一對準新人的決定，還要顧及兩家意向，在達成一致前總是叫人煩惱頭痛。上月底完婚的麥明詩，近日於社交媒體回味婚禮點滴，並提到一個兩全其美的方法，來化解長輩與新人之間的分歧，得到網民大讚聰明，連「搞婚禮都係10A」！



麥明詩一招避開與長輩的婚禮衝突！

現時不少新人傾向婚禮從簡，然而長輩們則傾向遵從傳統，因此在每個婚禮細節上，都難兩全其美。麥明詩昨日（10日）重憶辦婚禮經過，透露當初舉行一連三日婚禮的因由，原來就是為滿足兩家人，以避開籌備婚禮時，會遇到的衝突，讓大家都留下稱心和難忘的回憶，「不是想搞得盛大，而是源於一個儘量 『想大家快樂』的初心。」

上月底完婚的麥明詩，近日於社交媒體回味婚禮點滴。(IG@louisa_mak)

麥明詩一招避開與長輩的婚禮衝突！(IG@louisa_mak)

麥明詩特邀奶奶喜愛的藝人顯孝心

麥明詩提到，三日婚宴都有各自的主角，細節亦「因主角的需求而決定」，而第一天的盆菜宴，主角為丈夫盛勁為的父母。她續表示，那天跟隨圍村傳統，賓客皆為老爺奶奶的親戚好友，同時因李龍基是奶奶喜愛的藝人，於是她特別邀請對方出席和表演，相當孝順。

麥明詩提到，三日婚宴都有各自的主角，而第一天的盆菜宴，主角為丈夫盛勁為的父母。(IG@louisa_mak)

因李龍基是奶奶喜愛的藝人，於是麥明詩特別邀請對方出席和表演。(IG@louisa_mak)

麥明詩如何形衡婚禮預算？

麥明詩的第二場婚禮，則順應父母意願，無論菜式、流程或婚紗款色，都以對方意見為首。此外，她亦在回應網民回覆時，提到如何平衡婚禮預算，以免出現超支，指由於母親對花敏感，故在布置上沒用真花，相對而言對方偏好體面的食物，因此用上原隻鮑魚等上盛材料。至於兩人決定的第三日結婚派對，則著重格調，如戶外草地、樂隊歌曲和無限酒精等，並以簡單西式餐點作取捨，來減少支出。

麥明詩的第二場婚禮，則順應父母意願，無論菜式、流程或婚紗款色，都以對方意見為首。(IG@louisa_mak)

麥明詩：別信家人說無所謂！

麥明詩在總結時，表示雖然很累，但這做法能避免不少衝突，同時搞笑提醒準備籌辦婚禮的人，「當家人說『無所謂，簡單就可』這句話，千萬不要盡信！」很多網民對此大表認同，指長輩愛說反話，更舉例上一秒說「無所謂」，下一秒便認為戶外多蚊、長枱難說話。而麥明詩亦認同表示，「防蚊這件事，我跟某長輩都談了很久。」不過，看到照片中大家都非常盡情，相信這件小事都無傷大雅。

麥明詩在回應網民回覆時，提到如何平衡婚禮預算，以免出現超支。(IG@louisa_mak)