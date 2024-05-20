龍鳳鈪推薦2024｜金器如何保養不氧化？10大高雅款式向摰愛表心意

龍鳳鈪推薦2024｜龍鳳鈪寓意婚姻美滿，一般都是成雙成對，不僅於婚禮期間，在攝影鏡頭前盡顯氣勢，由於金價高企，即使過後變賣依然保值。隨時代轉變，現時龍鳳鈪圖案更多樣化，不少人送贈時都會考慮款式設計。《01女生》為大家推薦10款好看又時尚龍鳳鈪款式，當中包括六福珠寶、周大福、周生生等。各位情人們不妨趁「520」的日子裡，向摰愛傳遞心意。



龍鳳鈪/金器如何保養？煲湯時能戴嗎？

金飾一般價值較高，佩戴後都要小心呵護和保養。由於黃金質地柔軟，若然戴著煲湯和做家務的話，碰撞時或易被其他物質侵入，令黃金出現斑點。要減少問題，可以儘量避免與其他金屬一同佩戴和擺放，也不能接觸化妝品、香水及噴髮膠等，從而減少黃金氧化、失光澤的問題。用完更要放回防塵盒中，以防受污染或變形。

龍鳳鈪推薦2024！10大時尚/高貴華麗款一次看

龍鳳鈪推薦2024｜近年龍鳳鈪款式多樣化，時尚又精緻。(IG@roxannetong)

龍鳳鈪推薦2024｜款式1. 六福珠寶 囍愛系列「龍鳳送｢囍｣」黃金龍鳳手鐲

愛情無懼年齡與地域，最緊要真心相愛！設計師把優雅的心型設計融入於「龍鳳送｢囍｣」黃金龍鳳手鐲之中，寓意龍鳳囍相逢，心意永相隨，為新人送上幸福美滿的祝福。

龍鳳鈪推薦2024｜六福珠寶 囍愛系列「龍鳳送｢囍｣」黃金龍鳳手鐲 (六福珠寶官網)

龍鳳鈪推薦2024｜款式2. 六福珠寶 囍愛系列"囍事連連"黃金手鐲

想增添中式喜慶氣息，必須入手這款「囍事連連」黃金手鐲。以5D立體浮雕的精湛工藝於金鐲上雕刻出龍鱗鳳羽，以栩栩如生的龍鳳圖騰及寓意幸福圓滿的「囍」字設計，帶來「囍」愛一生，共諧白首的美好期盼。

龍鳳鈪推薦2024｜六福珠寶囍愛系列"囍事連連"黃金手鐲 (六福珠寶官網)

龍鳳鈪推薦2024｜款式3. 六福珠寶 囍愛系列"百年之好"黃金手鐲

「百年之好」黃金手鐲就最適合喜歡簡約美的你，以百合花為設計元素，具有百年好合的含義，表達最衷心的祝福。設計簡約而精緻，戴上後更可點綴一身造型，配搭日常服裝都無問題。

龍鳳鈪推薦2024｜六福珠寶 囍愛系列"百年之好"黃金手鐲 (六福珠寶官網)

龍鳳鈪推薦2024｜款式4. 周大福 999.9黃金手鐲 一對共約HK$36,566

這款手鐲設計則較為平滑，以龍圖騰、花和果實，配合細節處理，以不同的質感，締造出層次時尚，散發出優雅時尚魅力。雖然設計不如傳統的立體，但這種低調感更帶出知性迷人魅力，同時不會喧賓奪主，以焦點帶回到新娘子身上。

龍鳳鈪推薦2024｜周大福 999.9黃金手鐲 (周大福官網)

龍鳳鈪推薦2024｜款式5. 周大福 「 永結同心」米奇與米妮999.9黃金工藝新款手鐲 一對共約HK$27,000

有別傳統的龍鳳圖案，不知可愛和甜蜜的卡通人物，會否更值得收藏？這款為迪士尼經典系列，除了米奇和米妮的圖案，亦將兩人的輪廓合拼成心形，充滿甜美和浪漫的氛圍。手鐲設計亦較簡約，可以放在家中展示或收藏。

龍鳳鈪推薦2024｜ 周大福 「 永結同心」米奇與米妮999.9黃金工藝新款手鐲 (周大福官網)

龍鳳鈪推薦2024｜款式6. 周生生 生生有囍「喻意篇」999.9黃金手鐲 一對共約HK$44,446（原價HK$46,046）

相較傳統款式，這款則較具現代感，採用向內凹陷的弧度設計，結果鏤空的鴛鴦圖騰，看來更為輕盈和時尚，盡展高雅感覺，無論中式或西式禮服，都適合襯搭。手鐲重約30.84克，既保留傳統元素，同時後面設有調節長短的扣帶，更方便佩戴。

龍鳳鈪推薦2024｜款式7. 周生生 生生有囍「龍鳳篇」999.9黃金手鐲 一對共約HK$40,908（原價HK$43,760）

這款則較適合傳統中式婚禮，設有「囍」字、龍鳳及寓意吉祥的騰雲等，看來栩栩如生，並採用硬金電鑄工藝，呈現細膩質感，滿載對佳偶的無限祝福。由於手鐲較粗大，看來非常吸睛，因此襯搭較簡單和偏暗的紅調，不僅平衡整體感覺，同時提升強勢的氣場。

龍鳳鈪推薦2024｜款式8. 英皇珠寶 中式足金婚嫁系列玫瑰花足金手鐲

英皇珠寶的結婚手鐲則較西式，以深受女性錐愛的中西式花卉為靈感，為傳統金飾注入現代時尚感，以玫瑰花象徵浪漫與愛情。手鐲造工細緻，底層花瓣和葉子設有鏤空線條設計，感覺獨特和具層次魅力。

龍鳳鈪推薦2024｜英皇珠寶 中式足金婚嫁系列玫瑰花足金手鐲 (英皇珠寶官網)

龍鳳鈪推薦2024｜款式9. 謝瑞麟 TSL專屬足金​999.9足金手鐲 兩款共約HK$50,410.53

這款龍鳳手鐲可以分開購買，以較新穎和幼身設計，更能修飾手腕，展現出修長的感覺。手鐲特別以鏤空方式，締造出龍鳳飛翔時的美態，加上細緻的造工，看來更具奢華和時尚優雅的氣魄，即使在婚後，依然可於較隆重的場合中配戴，以展現華麗的知性魅力。

龍鳳鈪推薦2024｜款式10. 謝瑞麟 囍 • 圓​ 999.9足金手鐲 一對共約HK$39,729.12

龍鳳圖案以外，這款手鐲則以「囍」字作重點，簡潔地將多個字拼合一起，締造出優雅時尚。手鐲後方設有金屬扣帶，以方便穿戴，而且以輕微的弧度，營造出澎脤感覺，看來更為生動活力，加上鏤空設計帶輕盈感覺，展現出不累贅的奢華感覺。