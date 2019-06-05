40歲陳喬恩戲劇女王單身快樂　北上發展錯過愛情：懂自愛更幸福

有別於螢幕上的甜美率真的偶像劇形象，戲劇女王陳喬恩於大陸節目《女人30+》中領觀眾到北京的新居，分享自己對於四十歲仍單身的看法。雖然活得快樂，卻仍期盼愛情，陳喬恩告訴大家對於追逐夢想與愛情，四十歲永不會遲。

陳喬恩告訴大家對於追逐夢想與愛情，四十歲永不會遲。（IG_chen.qiaoen）

台劇女王轉戰內地十年火紅：麵包與愛情總不能共同擁有？

陳喬恩以《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等台灣偶像劇紅遍港台，所拍的劇集都有收視保證，更被稱為「戲劇女王」，同時吸引大量內地粉絲。2009年，她是少數看準機會轉戰內地發展的台灣藝人，有說在內地發展的台灣藝人身分總是比較尷尬，但她一直堅持，令人氣更上一層樓，跳出偶像劇的框框。2013年，出演的《錦繡緣華麗冒險》成為同時段電視劇收視第一，網絡播放量突破10億，微博話題閱讀量也超過10億，而陳喬恩更成為了各大熱搜榜的話題人物。其他賣座作品還有《笑傲江湖》、《獨孤皇后》等，被稱為能駕馭各種角色的戲劇女王，獲得了更大的名氣。然而，她也慨嘆因為留在內地拍攝，而錯過了組織家庭的時間。

按圖看陳喬恩歷年的經典作品：

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陳喬恩曾經連續三、四年都在劇組過年，當時每天都在換酒店，讓她一直有種漂泊的感覺。因為工作而令陳喬恩失去了很多跟家人相處的時間，也失去一些可能可以延續的感情。不過，她把這一切都視為追求理想生活的過程：當你花了很多時間在選擇你要過的生活，而這些都是為了換來你覺得很平穩的每一天，那都是值得的。

而當自己的基礎建構得結實後，便可以擁有更多選擇，正如可能今年有很多劇本她都不想拍，她也不想於偶像劇中飾演二十多歲的小女生，那她便可以選擇不接。陳喬恩坦言，不管多大，她還是會來北京，會到那些可以找到夢想的城市，嘗試一下。

懂得自愛比起得到飄忽不定的愛情更幸福

步入四十歲，陳喬恩依然像個小女生般直率敢言，她認為自己是個獨立的個體，更是個有趣的靈魂，懂得自愛比起得到飄忽不定的愛情更幸福。陳喬恩認為人生中沒有很多大幸福的事會發生，就是靠小幸福累積起來，才可以完成美好的一天。所以她認為女生不應太依賴另一半，要經濟獨立，更要過得有「底氣」一點，可以自豪地說出：生日禮物不用送，自己的房子自己買的話，便算是個有「底氣」的女生。

到大陸發展令陳喬恩人氣更高，同時錯過了組織家庭的時間。（IG_chen.qiaoen）

我相信一見鍾情，我並不害怕別人說什麼四十歲還相信一見鍾情，五十歲還會相信。 陳喬恩

結婚不代表不再孤獨​

雖然單身也可以生活得很快樂，但對於年齡的焦慮也是無法否認的事實。雖然陳喬恩沒有跟著傳統走，但她也認為孤獨跟焦慮感不是因為家庭或婚姻就可以緩解。有些人結婚了、有孩子了，甚至感到更孤獨。歸屬感不一定只能從婚姻中獲得，當你完成了一天的工作，回到家看到那張舒服的梳化，躺下去那種柔軟又溫暖的感覺，能讓你瞬間從疲憊中獲得安慰。

婚姻也許是每個人的必經之路，然而，陳喬恩卻奉勸女生「不要為結婚而結婚，除非你愛他愛到你想要永遠跟他生活在一起。」單身讓陳喬恩更能相信自己，勇敢走自己想走的路，同時期待著有那個他會在轉角等著她。