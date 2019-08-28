回覆訊息習慣看穿曖昧對象心理　秒回不代表你重要、單字非hea覆

模糊不清的曖昧關係讓人歡喜又讓人愁，除非你是經驗豐富的情場老手，不然內心隨時會上演不同的劇碼。多想無益，想知道對方對你的心意，其實從他於日常的對話訊息中已可解讀一二。

與其猜測對方對你的心意，不如從他於日常的對話訊息中著手解讀。（Priscilla Du Preez/unsplash）

一個人的生活習慣反映著他的個性，美國坦普爾大學就使用手機的頻率與互動的行為進行調查，從中分析出不同的性格類型與行為習慣。我們都愛以對方回覆訊息的速度來衡量自己於他心目中的重要程度：若對方總是能立刻回覆，便代表他非常著緊自己；若如失蹤人口般愛理不理的回覆，便認為對方對自己沒太大想法，但原來事實並非如此。

總是機不離手而且「秒回」訊息的人個性衝動欠耐性

根據美國坦普爾大學的調查指出，每隔幾秒便看一下手機的人比其他人個性更衝動，而且更欠耐性。他們不能容許手機離開自己的視線範圍，所以總能立刻回覆任何訊息。相反，生活中不太依賴手機的人對生活的滿意度較高，不容易被壓力影響。所以，不要隨便為對方的「秒回」下定論，可能他只是不能錯過手機的任何一個訊息提示。

對方經常「秒回」訊息也未必是出於對你的好感？（Luke Porter/unsplash）

了解一個人對手機的依賴度反映出怎樣的心態後，再下來便是透過對方回覆訊息的方式進一步理解他的想法。

以Emoji代替文字未必是「Hea覆」

於訊息加入Emoji除了讓對話感覺更輕鬆外，愛用Emoji表達自己的人感情豐富，而且總是毫不猶豫地與別人分享自己的情感。相比文字，他認為Emoji是更簡單直接的表達方式。所以當對方總是以Emoji回覆時，不妨先觀察一下，不要第一時間便覺得他沒有誠意。

【按圖看】不同回覆揭示對方的獨特個性，回覆單字的人並非冷漠、從收到的GIF圖看對方有沒有為你花心思：

+ 8 + 7 + 6

參考資料：Bustle，Elite Daily