一行禪師曾戀尼姑　教面對愛慾離愁：若你痛苦　不過錯信事物有恆

生活遇到煩惱事，最怕「高人」不請自來賜教，要人看開一點，道世事不過浮雲，而我們也不過蜉蝣。只是我們一入塵世，自然骯髒，還求甚麼一塵不染？既是螻蟻，也有螻蟻的煩惱。 「一行禪師」卻有點不一樣，很有《半半歌》的味道，似出一半家，又入一半世，心情半佛半神仙，以禪理來談情說愛，解救我們這幫凡夫俗子。

一行禪師被譽為「最具影響力精神領袖」之一，精通越、英、法、中多種語言，佛學著作更超過 100 本，翻譯成 30 多國文字。他主張「入世佛教」，吸引了大批觀眾。（hess_bookstore@instagram）

最入世禪師：以自身初戀教人放下

「如果你很痛苦，那不是因為事物無常，而是因為你錯以為事物有恆。」一行禪師

一行禪師的「佛偈」與別不同，因為他把佛理拉到地面，放到日常生活，甚至談情說愛，當中竟然沒有「忘我」，在《初戀三摩地》中，他談到自己的初戀，以自身經歷教人面對失去，精準一點，是失戀。

一行禪師說，出家人應該不會說這種故事，而人也普遍認為出家人不會愛上別人。但他解說，愛情既是人生萬象的一部份，就一定有相應對的真理。他憶述與「她」相遇的經過，是在佛寺，而對方也是一位比丘尼（尼姑）。24歲的初戀，二人嘗試抵抗，但不成功。一行禪師寫：「只要你認識到事物無常的本性，享受你周圍或內在的事物是沒有甚麼麼妨害的。當你知道所愛的人也具有無常性時，更要盡最大的努力使她幸福。」

縱然如此，發乎情、止乎禮的愛情也終究要停止。但出家人「談戀愛」，就是有點不一樣。一行禪師為自己解憂，是「佛」令他們相遇，也是「佛」逼得他們不得不分開。他寫：「她是由『非她』的因素組成，而這些因素來自我的生命之流，在出生之前，前世已經遇過她了。」換句貼地的說話，即是我們不會貿貿然地遇上一個人，每人都有道軌跡，由大大小小的事情轉向，每角轉角都有緣起緣滅，她／他沒有去留，只是順着軌跡走，便經過了一些人。

那你為何為失去慨嘆呢？他／她本來就在那兒，也從不曾離開；而愛上一個人，本來就是一種反照。他寫：「如果你很痛苦，那不是因為事物無常，而是因為你錯以為事物有恆。」

*點圖即看，更多一行禪師警世金句：

+ 4 + 3 + 2

以禪說分離 甚麼時候最該放下？

－真愛不會讓人哭泣

一行禪師在《初戀三摩地》中說畢了初戀，便說《華嚴經》，筆者道行大概未夠高深，除了加重睡意，沒有甚麼得着。反倒是他另外更「易入口」的系列，專門設計給我們這幫凡夫俗子。由走路到吵架，教我們如何做一個「入世地出世」的人。一頁不過100字，簡易地教人過活，當中最喜歡《怎麼愛》。

關於愛，乾柴烈火時很少會想到書；只要在要斷不斷的時候，便會在書中找一個自己早已知道的答案，例如：何時最該放下？一行禪師寫道：「關係如果無法帶來喜悅，那就不是真愛。你讓對方整天哭泣，這不是真愛。」就只問一道問題，不追究過去，亦無需展望將來：他／她現在能讓你快樂嗎？」要是你總是哭泣，便是離開的時候了。

(starstarville@instagram)

以禪說一起「對的人」

－所謂「對的人」，能轉化／去除你的痛苦

二人走在一起，如何才算合襯？有人走了多年，走着走着便走了拍，難離難捨，卻又各自另覓安慰；有愛侶各自我行我素，互不遷就，卻也另有一種舒適，似單身也就找不到分離的理由。那怎樣的一對，才算是合襯呢？他／她到底是不是「對的人」呢？

雖然，筆者有感，要是能問這道問題的人，大概也就有答案了，但一行禪師也就給了一定的準則。他說：「梵文的karuna往往 翻譯成『悲』 。 悲 就是與另一個人「 一同受苦 」 , 分擔對方的苦 。但 Karuna的意思 更深更廣 : 不只是分擔別人的苦，還具有能力去除、轉化苦。」但在指責對方不合心意的時候，不如先自省：「你願意跟為他吃苦嗎？」