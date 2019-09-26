實試30天交友app約會挑戰　女生覺悟：強求愛情只會扼殺了浪漫

一年容易又過去，年齡又長了一歲。如果你是單身的話，每逢大時大節，必定有長輩問你︰「你有男/女朋友嗎？或者是打算何時結婚？」。當你答沒有伴侶的時候，他們總是不厭其煩的為你打算日後的生活，為你介紹對象，為你安排更多的飯聚，好讓你能快點成家立室。為了解決認識不到異性的問題，或許你也在手機上下載了一個「交友APP」，開展網路交友的機會。

30天交友app約會挑戰

或許當身邊朋友都找到一個伴侶的時候，自己的心情難免會著急起來，於是30多歲的紐約女生Lisa Holdeny就下載了交友約會app，希望自己也可以在網上找到一份真愛，而且更為自己訂下了一個挑戰，就是連續30天內和不同對象約會。Lisa Holdeny以為這是給自己發展感情的機會，但結果卻是出乎意料之外。

30天和不同對象約會挑戰！紐約女孩從網路交友學到關於愛情的事 (ig@lisaaholden) Lisa Holdeny在第25天就想放棄了，因為她沒有想到寂寞的人實在太多，只要自己處於上線狀態，自然就會有人來找自己聊天，自己更需要花費一天的晚上去記約會日期，於是紐約女孩Lisa Holdeny就從交友約會APP上漸漸領悟到以下關於愛情的幾件事：

究竟實試30天交友app約會挑戰的Lisa Holden，一路上遇上甚麼的人呢？

與其委屈的戀愛 不如驕傲地單身

30多歲的Lisa Holden意想不到原來很多人都會透過交友app來結識另一半，每一次跟一位新的對象約會時，都需要重新了解對方，將自己的背景、個人興趣重新說一次，不竟也要讓對方瞭解自己。

你願意每日都要花上一整天的時間，重新去認識一個陌生人嗎？ (joncas89/unsplash))

每次約會都滿心期待人生可以多一個人陪伴自己，開始培養感情，然而深入了解後，發現彼此不合適，又一次一次讓自己失望，然後重新認識新的人，再一次自我介紹，不斷循環，久而久之，身心俱疲。無疑，約會減少了獨處的時間，可是，是否真的沒那麼寂寞？出門前總要絞盡腦汁地想各種話題回應對方，花心思打扮，首次約會又要注意儀態，隨時做了不該做的事而嚇怕對方。或許單身也不錯，讓自己生活得安舒的方式，懶在家中，不用討好任何人。

愛總會在適當的時機找你 強求愛情只會扼殺了浪漫

愛情不是一個數字遊戲，不是約會的次數愈多就愈大機會找到一個適合自己的對象。

愛情就是在你最意想不到的時間，去找你 (evertonvila/unsplash)

於是Lisa Holden就引用Patti Stanger的說話去提醒自己，在這30天約會過程所學到的道理︰「愛情是一件我們都難以掌控當中的事，對待愛情應有別於工作，強求愛情只會扼殺了其中的浪漫。」如果你刻意的去找愛情，太目標為本，只會扼殺了緣份的浪漫。

美好結局的約會總是難遇上

當每次有新對象邀約自己時，總是滿心期待，但其實並不是每一次約會都是盡如人意。

當你與異性約會時，心中總是會帶著期待 (davidsthephotographer@unsplah)

Lisa Holden在30天約會挑戰時就遇上一位外表俊朗的銷售員，但他表明自己不想尋找任何長久的關係，而且更試圖說服Lisa Holden接受另一套愛情觀念，態度戲謔又帶一點的傲慢，所以說不要期望每次的約會都可以為你帶來美好的結局，傷心的可能是自己。

【按圖看】Lisa Holden從30天的交友約會挑戰中領悟愛情智慧，更教會我們與交友app對象約會時，應有的技巧守則：

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資料來源︰Popsugar-《I Went on 30 Dates in 30 Days, and Here's What Happened》