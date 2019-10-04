【金宵大廈】李施嬅紅旗袍性感誘人　研究：紅裙效應迷倒男人心

近日網絡上經常討論《金宵大廈》的劇情是如何的撲朔迷離，引人入性。劇集當中飾演Alex的李施嬅早前更在劇中身穿復古味濃的鮮紅旗袍，與飾演阿蕭的陳山聰在海灘上纏綿。身穿鮮紅旗袍的李施嬅，身材婀娜多姿，千嬌百媚，實在是迷倒不少男士，引起網民討論。

性感撩人的瑪麗蓮夢露穿上一條吊帶deep V緊身紅裙 (ig@marilynmonroe)

相信每個女孩的衣櫥內最少都有一條紅色裙子，無論任何場合，奪目的紅裙都能招聚大家的目光，從而增加自信，突顯女性美。已故的性感女神瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe曾穿上一條吊帶deep V緊身紅裙，擺出一個誘人的神情姿態，當時的男性都視瑪麗蓮夢露為性感女郎的代表。那為什麼一條的「紅裙」可以引起那麼大的迴響，當中又存在甚麼奧妙呢？

「紅裙效應」（Red Dress Effect）提升男人對女人的好感度

身穿紅裙的倪晨曦十分吸引眼球 (ig@misselvani)

從過往歷史的相片或畫作都可以看到，女性使用豔麗口紅已經有悠久的時間。但為什麼男人的目光總是被豔麗的紅色所吸引？學者Andrew Elliot和Daniala Niesta的心理學研究《浪漫的紅色：紅色增強男人對女性的吸引力》報告指出，男性認為身穿紅色裙子的女性是更具吸引力和性感，報告當中更邀請男生做了一個色彩測試，結果顯示，男生對於紅色的好感度是大於其他顏色，於是學者就繼而引伸至「紅裙效應」（Red Dress Effect），意指男性通常將身穿紅色裙子的女性視為較「性開放」或甚至乎希望獲得男性的關注，當中更蘊含著性暗示的意思。

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「紅裙效應」擾亂男人心

穿紅色裙的女性會更吸引男性嗎？ (ig@chenchiyiu)

美國一份在《實驗社會心理學期刊》的報告中，報告測試分別邀請25名男性，向他們展示穿著不同顏色服飾的女性照片，並讓到他們對該女性的性開放程度去評分。結果顯示，男性對於身穿紅色的女性慾望是最高的，認為女性身穿紅裙比起穿著其他顏色的裙子是更為開放和更富有吸引力，得出可以擾亂男人的心的「紅色誘惑論」。

由此看來，如果女生們只是跟自己喜歡的人在一起，適當地利用「紅裙誘惑」，不但可以增添自己的女性魅力，還能讓對方更加怦然心動，也未嘗不可！

【按圖看】不同設計、剪裁甚至色調的紅裙都帶有不同的效果，不妨參考以下女星的紅裙穿搭！

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參考資料：Journal of Experimental Social Psychology，Evolution and Human Behavior