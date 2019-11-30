闊別台灣樂壇以至公開活動近兩年的蕭亞軒，早前終於宣佈將推出新專輯《Naked Truth》回歸樂壇，亦表示這可能會是最後一張「全專輯」，未來會考慮只以單曲形式發行作品。 另外，為表達專輯「赤裸真相」的概念，蕭亞軒更於歌曲《當你和心跳一起出現》MV中以素顏上陣。除素顏專輯其概念，其實蕭亞軒早已對外赤裸裸的公開自己曾患上過抑鬱症。

蕭亞軒即將推出新專輯《Naked Truth》。(蕭亞軒 Elva Hsiao@Facebook)

從高位摔下至患輕微憂鬱



40歲的蕭亞軒於1999年出道，出道當年就憑《沒有人》、《最熟悉的陌生人》等歌曲瞬間一鳴驚人，唱片銷售量亦非常高，及後歷過唱片公司的轉變，亦試過因公司內部重整的關係令音樂作品推出時間一延再延，甚至連曝光量也隨之減少。

就是於這段時間期間，蕭亞軒一度患上輕微的抑鬱症，她曾於接受媒體訪問時表示那時的自己每天睜開眼就覺得不快樂：「不知道自己到底在幹嘛，連唱歌都失去熱情，最後甚至還想鬧失蹤。」最後透過瑜伽以及半年時間的休息才能讓自己的心情回復過來。其後，亦因為與唱片公司達成共識而重回歌壇。

蕭亞軒曾有輕微憂鬱徵狀，經歷過曝光量減少的時刻。(hsiaoelva@Instagram)

生病謠言不斷，最佳「藥物」是男友

直至2018年，蕭亞軒突然臨時缺席一場已經答應好的活動，亦將巡迴演唱會取消、新專輯無限期延後，謝絕一切工作，同時亦甚少更新社交帳號，於是外界於當時對蕭亞軒有着許多的猜測，有部份指她不抵準備演唱會壓力累垮了身體，有部份指她整容失敗，甚至更有傳她患上愛滋病。即使蕭亞軒的工作團隊已對外澄清只是患上支氣管炎以致需停工，但謠言仍是不斷。

今個年度為蕭亞軒出道20周年，終於在7月份開始復工。亦藉40歲生日當天對外公開與24歲模特兒黃皓的戀情，並於社交平台寫下：「愛就是需要我們在一起」。事後蕭亞軒於接受媒體訪問時，更道出當初停工的原因，她解釋指停工的原因是當時在浴室發生意外，胸口撞到大理石導致造成內傷，亦因本身患上支氣管炎而令她呼吸困難，仍沒法唱歌，令心情也跌落谷底。身體狀況慢慢康復，情緒也變得好起來，不過那份最佳的「藥物」卻是男朋友黃皓。

雖然蕭亞軒與黃皓相差16年，也是她歷任男朋友當中，擁有年紀差距最大的一位，但對於蕭亞軒來說，黃皓卻是一個重要的人，亦是陪伴她度過低潮的人。亦是因為覺得對方可以依靠，故決定站出來公開傳了一段長時間的緋聞，承認戀情。蕭亞軒曾接受媒體訪問時表示當時自己正在身心煎熬的階段，幸得對方在身邊，而她更記得的一句說話是黃皓對她說：「我是一個男人，你可以靠着我。」同時，也希望將來能夠與對方組織家庭、生兒育女。

蕭亞軒出道以來有過不少緋聞，當中更是年紀比她小​的男星。(hsiaoelva@Instagram)

不怕「小鮮肉收割機」之名

蕭亞軒亦透露與黃皓的相識過程，指他們是透過朋友介紹而認識，經相處下互相了解後而選擇在一起，亦因為認為大家的個性合適，故年齡並不是問題。回顧過去路上蕭亞軒傳過緋聞、交往過的男生，幾乎每位也比她年紀小，而外貌亦公認出眾，例如王陽明、周湯豪、柯震東等，令她被網民嘲成「小鮮肉收割機」。對此，蕭亞軒於接受台灣媒體訪問表示，感謝男友黃皓一直陪伴於她的身邊，更道：「身為一個公眾人物，一定會有一些輿論壓力，或是負面評論，這些我覺得是不可避免的，選擇這條路就必須接受跟去面對。」

【按圖看】蕭亞軒的情史；當中更有不少男星比她年紀小​

+ 7 + 6 + 5

蕭亞軒指自己從來沒有演過。(蕭亞軒 Elva Hsiao@Facebook)

做真實的自己：我從來沒有演過

旁人的輿論控制不了，於是蕭亞軒一直以來都選擇做自己，亦沒有因為別人的言論而改變自己的做法，隱藏自己的思想與情感，倒是大大方方的放閃。近日，她則拍攝了一條影片答謝歌迷喜歡這樣的她，以及曾經在她身邊幫助過她的人，更指出一直以來的自己絕沒有任何的扮演：「我沒有演出，從來沒有演過，我永遠都是本位演出。」大概，這就是蕭亞軒令人著迷的特點。