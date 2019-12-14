【麥玲玲2020鼠年生肖運程】鼠、牛、虎、兔　屬兔單身或遇姊弟戀

不管豬年過得好與否，還是要放下一切，展望將來。還有一個多月便是「送豬迎鼠」的時候了，想要知道單身一族會否於鼠年成功脫單，或是與伴侶關係是否有變等感情問題，可先行參考一下玄學家麥玲玲師傅批算的鼠年運程！

又到「送豬迎鼠」的時候，女生比較期待的會是鼠年的感情運如何嗎？（《我的情敵女婿》劇照）

2020年為鼠年，亦是於12生肖當中位列第一的生肖。除了相傳老鼠在賽跑中爭奪了冠軍之外，坊間亦流傳着一個鼠咬天開的故事。於上古時代，天地乃混沌一片，天與地連接在一起，既無太陽也無月亮。正於此時，一隻老鼠鑽了出來，因為好奇心強，想知道混沌以外的世界是什麼模樣，於是憑着與生俱來的本領咬開了一條裂縫，天地由此分開，也衍生了日月星辰。因此，老鼠在中國文化之中有「功同盤古」說法，功勞甚大；而在十二生肖、農曆月份及時辰之中，子鼠均位列第一，也象徵了送舊迎新，陰去陽來之意象。

肖鼠者處於「本命年」的年份，如感情狀況仍是單身者，大多會遇上鏡花水月桃花。（《宅女偵探桂香》劇照）

去年肖豬的女生為「犯太歲」的人選，宜結婚、買樓、添丁沖喜；至於來到新一年鼠年，肖豬者與太歲並無相沖，有伴侶與已婚者的感情沒有太大變化，感情運屬不過不失的一年。而作為排行第一的肖鼠女生，今年處於「本命年」的年份，亦「犯太歲」，感情方面可以說是不太順利的一年，容易與另一半出現枝節；而單身者亦大多會遇上鏡花水月桃花，難有長遠的發展。

未知，你對自己的生肖於鼠年感情運程是否已急不及待？是次，就先揭曉鼠、牛、虎、兔4個生肖吧！

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**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

資料來源：《麥玲玲2020鼠年運程》