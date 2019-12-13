韓國媽媽產後暴肥　減88磅仍遭嫌棄決心離婚　明白委屈不能換到愛

韓國媽媽Jiwon產後體重升至190磅，更患上產後抑鬱症。丈夫不但未有加以照顧，更開始嫌棄她。為挽回丈夫的愛，她於10個月內成功減去88磅，然而丈夫並未有因此而動容。 婚姻其實如像賭博，最怕是孤注一擲後一無所獲？

韓國媽媽Jiwon產後體重升至190磅，更被丈夫嫌棄。（IG＠love__lean）

社會的審美標準令人疲憊，令不少女生承受著不必要的壓力。每位媽媽於生產後都面對著大大小小的體形問題，韓國媽媽Jiwon產後體重失控，急升至190磅，更因為產後壓力而患上產後抑鬱症。她的丈夫不但未有體諒媽媽的辛酸，更對Jiwon惡言相向。為了挽回丈夫的愛，Jiwon下定決心減肥，最後花了10個月內減去88磅，身形與少女無異。

Jiwon於10個月內成功減去88磅，按圖看減肥前後對比：

+ 4 + 3 + 2

Jiwon透過Instagram與YouTube記錄多個月來的減肥歷程，並坦言當初決心減肥的最大原因是她渴望被愛。對Jiwon而言，家庭的重要性遠高於一切，她希望透過減肥讓丈夫回心轉意。雖然減肥的過程非常刻苦，但Jiwon只希望丈夫會因為她的努力而感到驕傲。可惜，無論Jiwon如何地努力，丈夫仍然以傷人的態度對待她，更表示覺得「Jiwon很嘔心」。這番話讓她徹底心死，毅然作出離婚的決定。

按圖看Jiwon的減肥餐單：

+ 8 + 7 + 6

今天的Jiwon已走出離婚的陰霾，經常於社交平台分享與女兒的生活日常。她以過來人的身份，勸勉正經歷情傷的女生說：

任何人也無必要痛苦的生活著，若對方並不需要你，你應該像我一樣，毫不猶豫地轉身離開。希望你們能好好看待自尊這回事。

雖然離婚成為單親媽媽，但Jiwon與女兒生活得很快樂。（IG＠love__lean）

委屈並不能換到愛

盲目付出並不是令關係長久的好方法，對方一直的不為所動，而自己也會為此筋疲力盡。在愛情中被另一半嫌棄、明知對方對自己並不重視，卻仍然如自虐般留在對方的身邊，那麼你才是最需要為自己情緒負責的那個人。Jiwon的經歷讓我們明白到委屈並不能換到愛，除了死守著這段愛情，你還有離開這個選擇，選擇不再為別人而活，而是為自己的快樂而活的人生。