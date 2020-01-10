發夢見前度未必想復合　心理學家解構　夢見再提分手竟是好兆頭？

人說，日有所思、夜有所夢，大腦往往都會將我們日常所想的畫面呈現於夢境中；又有人說，夢境其實是反映一個人的潛藏意識，這又是真的嗎？夢境就像每個人的故事書，總不會一式一樣，不過夢見的類型卻會有所相似？

你常夢見怎樣的情景？（《守護者K2》劇照）

女性常會夢見自己墮入愛河？

美國床品評測網站Mattress Advisor就曾找來約1200名美國人進行調查，了解他們的夢境是關於甚麼，發現最多女性（39.1%）會夢見有關旅行的情景。至於第二個經常會夢到的狀況，就是夢到自己墮入愛河（15.2%女性），享受愛情帶來的甜蜜，調查更指其中有受訪者分享指在夢中感受到被愛與幸福的感覺，被溫暖的氛圍籠罩着。

雖然調查指有不少女性都會夢見自己有新戀情，但相信也總會試過夢見前度，尤其是在那仍未完全放下的康復期，愈是想念，就愈有可能在夢中遇見對方；不過，也有聽過一些例子，明明對前度已沒任何感覺，但仍是會夢見對方。

許多人都會認為夢見前度的夢境，是因為自己還執著於舊情中，專家又如何說？(《紀念日》劇照)

美國紐約雜誌《Women's Health》一篇文章指，美國心理學家Marion Rudin Frank認為夢境是非常個人化的，而且更是由每個人清醒時所發生的各種事情與感受等零零碎碎的畫面合湊而成，故具有深層意義，也像是能解剖別人的心。

夢見前度是想念、未放下？

許多人都會認為夢見前度的夢境，是因為自己還執著於舊情中，久久未能釋懷。就此，Marion Rudin Frank也認同這說法，夢見前度代表你仍念記着那人，或想念他／她的某些特質，或許未必是希望與對方有重新在一起的機會，但還是會期待現任或將來的伴侶能夠與前度有一點相似的特質；另外，專門研究夢境的專家Gary Toub指出，最普遍的夢境為夢見與前度一同居住，有機會是於入睡前的一段時間觸發了情緒，代表你的記憶中仍存在關於前度帶來的感受，例如是傷害、悲痛、溫暖，未能真正放下。

夢見前度的出現，也許是一種自我提醒？（《失戀日》劇照）

而美國心理學家Marion Rudin Frank亦分享指，夢見前度的出現，也是另一種自我提醒。當前任闖入你的夢境當中，那有機會代表你的內心世界甚為空虛，在生活上沒太多親密關係，生活中缺少朋友與家人的溫暖，同時亦有種要更愛自己的心底想法呈現。

夢境不會改變我們對前度的感覺，放下與否，亦非刹那就能影響得到，但無論如何，或許多愛自己一點就是對自己最好的事情。

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（資料來源：Mattress Advisor, Women's Health）