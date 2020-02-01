網民花16年實測「30歲仍單身便結婚」　成功開花結果都有這因素？

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「要是那時我倆也都還是單身，我們便結婚吧！」這樣的對白時時在電影出現，放在現實中又如何？

現實中也有不少人仿效這種「婚姻合約」，他們又能否開花結果？（《Love, Rosie》劇照）

網友實測「要是到了30歲我們也都單身 便結婚吧！」

電影中的歡喜冤家、青梅竹馬，總會出現「老土」對白，一般都是曖昧男女，陰差陽錯，一直未能走在一起，最後，男生跟女生約定：「別怕變老姑婆！要是那時你還是單身，我們便結婚吧！」觀眾都羨慕女主角，覺得永遠有位男生在守候，十分幸福。現實？不過是一個永遠在候補位置，到無可選擇時才勉強將就找個伴。

不過，網友分享，現實中也有不少人仿效這種「婚姻合約」，他們又能否開花結果？

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心理學家Lynn Saladino認為在戀愛中，最大的恐懼就是他們想知道對方會否跟自己天長地久。（《Love, Rosie》劇照）

「婚姻合約」並非只有浪漫 實情只是缺乏安全感？

在電影中，那便是浪漫情節，開花結果是劇情需要；在現實中，世事無絕對，緣來緣去，這約定更似一塊救命浮木。

根據《紐約時報》報導，心理學家Lynn Saladino認為在戀愛中，最大的恐懼就是他們想知道對方會否跟自己天長地久，她說：「他們在找安全感，也希望有後備計劃。他們希望確保，最後怎樣也不會只剩自己一個。」

不過，她卻提醒這樣的「婚姻協議」很容易惹人困惑，她建議二人最好目標一致，不能曖昧了事，也要了解對方有多認真。因為，要是二人態度不一，或許其中一人為了苦苦守候，而錯失了其他機會。

參考資料：The New York Times, Reddit

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網民花16年實測「與好友30歲仍單身便結婚」　成功開花結果都有這因素？