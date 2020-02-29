有緣拜讀了陳思銘所寫的《對她的溫柔》，看中當中有一句「不打擾，便是最後的溫柔」，我苦笑，這可能是不少人的寫照。你很愛那一個人，愛得甚至要分開了的時候，你都願意為她設想，或許你自己也察覺得到，她想要的幸福，並不是你能夠給她的幸福。

你和她確實的幸福過，雖然甜蜜走不進未來，卻深深藏在某一段回憶當中。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

常說要學習祝福那一位過去了的人，但說易行難，每當看到她那張幸福臉，和看見這一刻陪在她身邊的另一個人，這的確不容易說服自己去釋懷，畢竟這一個人是確確實實曾屬於你，你曾經在她身上看見你和她的未來，可是來到這一幕，她最終還是沒有選擇你。要恨她嗎？不，你沒有，或許上天已算是待你不薄，你和她確實的幸福過，雖然甜蜜走不進未來，卻深深藏在某一段回憶當中。

有一些告別，是如此的乾脆俐落，說再見，我們就從此不會以戀人的身份再見。（《16個夏天》劇照）

人生漫漫，我們總會遇上一些難以忘懷的，或許真的到某天老去，你還是會記得與這個人相愛的最初。說起來有一點殘忍，每當憶起最愛的人，你記起的，往往是與她的初見和與她的告別。告別那夜，說不定兩人都不會知道這真的是結束了，或許以為之後會重新在一起？不，原來有一些告別，是如此的乾脆俐落，說再見，我們就從此不會以戀人的身份再見。

就算我和妳不再是戀人，我想我依然會很愛妳。有些愛，不一定擁有才能引証其存在。（《分手合約》劇照_）

只是就算我和妳不再是戀人，我想我依然會很愛妳。有些愛，不一定擁有才能引証其存在，對，我倆不是戀人了，但我心裡仍然會想妳幸福，儘管最後贈妳幸福的人不是我，但我仍然會想妳的生活過得好。偶爾來到一些我和妳曾遊歷過的風景，我會想起那時候的妳和我，我倆如何在人生裡某一個階段互相扶持，我向妳分享著我的夢想，妳與我聊著其他人不會懂的壓力，就是如此簡單，就是如此純粹，我和妳恍如兩小無猜的一對。

【按圖看】更多愛情金句，有一種愛是：以過去的快樂祝福彼此分道揚鑣的將來：

只可惜，男孩和女孩始終也來到了人生路上的分岔口，彼此也知道若不選擇同一方向，也代表兩人要在此分別了。雖然不捨，但每個人都總有不同的選擇，男孩向女孩笑一個：「謝謝你這些年來的照顧。」

「也謝謝你，」女孩忍住了淚：「謝謝你曾經來過我的生命裡。」

這感動的一幕，可惜沒有在現實裡發生過。這一幕只是在男孩與女孩的心裡浮現過，或許「不打擾，便是最後的溫柔」的意思，是我們無論有多愛這一個人，但當知道故事經已落幕時，我們都選擇靜悄悄地退出，不再打擾對方，這份溫柔本身就是一份最親厚的祝福。