台劇《想見你》被封為神劇，亦造就了男主角許光漢一炮而紅，成為不少女生心目中的新一代男神。 許光漢的情史亦被一班「許太太」被廣泛討論，更搜出前女友簡婕的Instagram仍留有與許光漢的合照，引來「許太太」們不同的意見。到底，分手後應把合照刪除嗎？

許光漢出演台劇《想見你》後，得到許多女生的關注。（《想見你》劇照）

許光漢對愛情抱佛系態度

許光漢與前女友簡婕拍拖3年，於2017年分手。至今單身3年，而出道以來卻鮮有與其他女星傳出緋聞，僅有與平面模特兒施宇屏（屏屏）有過緋聞。對於愛情，許光漢向來低調，而且抱有佛系、不強求的態度。

【按圖看】許光漢的佛系感情觀：

前女友仍保留合照引來不同評論

而對於前一段感情，許光漢曾經接受台灣媒體訪問時就表示過，分手的原因非因愛淡了，而是交往時期發現二人在價值觀上存在分歧而選擇分開。簡婕的Instagram保留了當時與許光漢的合照，而一眾網民就分成兩幫在照片下留言，一方是認為二人的合照太過甜，指責簡婕保留合照的目的，要求她刪除合照；而一方則是維護簡婕，更指不要再打擾到別人現時的生活。

許光漢與前女友簡婕拍拖3年，因價值觀不一而分開。(cleoj___j@Instagram)

分手過後就必定要將對方的一切抹走？

對於照片曝光，一向低調的許光漢亦暫時沒有作出評論。而照片的的確確是屬於二人的回憶，就連當事人亦沒有就此作出評論時，我們又是憑什麼去質疑別人的做法正確與否？更何況，分手後保留照片與否從來都是一個難於掌握的課題。

許多人都會認為分手過後的療傷方法，先是要將對方從生活中删除，而第一件事就要將前度送的物件丟棄，甚或是將對方的照片從社交平台删掉，原因是希望自己能徹底忘記前度。而的確，這也是想要忘記一個人的好方法之一。但在回憶與捨棄之間又應如何選擇？仍保留合照就一定存在幻想與愛？

即睇一班網民對簡婕仍保留與許光漢合照的意見＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

不一定存在愛，只因那是回憶的一部份

關係輔導員Samantha Burns就曾於外國媒體Elite Daily訪問中表示，删除與否就得看自己當時的狀況。在任何的情況下，自我感覺良好才是最重要的一環，要是在當刻看到與前度的合照會讓你更為掛念或是生氣、痛心，那就建議按下删除鍵，起碼不用令你再有機會聯想起過往有關他／她的一切。

不過，Samantha Burns亦強調這也並非代表能將傷口埋口，要是心中仍念掛，删除與否並沒任何的作用，因為那人確是曾經踏踏實實的存在於你的生活當中，且帶有一份意義，假裝他／她不曾出現過亦沒可能。

簡婕的Instagram內仍保留與許光漢的合照。(cleoj___j@Instagram)

保留合照原因或是非常簡單？

根據加拿大媒體Professor's House的報導，指出曾有一項調查得出大部份人於調查當中承認自己有意識地保留了前度的照片，而女生選擇保留的原因並不是因為仍對那人存在愛情，而是希望籍此提醒自己的過去，畢竟她們確信對方是自己人生中不得不承認的一部份。

另一邊廂，配對網站創辦人Susan Trombetti在《Elite Daily》訪問中表示，保留前度的合照代表仍對對方有意思的說法並不正確，在她的經驗中，這類人或只是單純希望留住生活上的故事與過往的感受，也或許是他們的思想比較簡單，只是忘記了删除與取消關注前度，任何的原因也有可能。不一定是仍愛對方，希望再次打擾對方的生活，切忌想得太多。

每個人對待分手後應否把合照刪除的看法並不一樣；唯一相同的是，照片僅屬於自己與前度兩個人，亦是代表二人曾經相愛過、生命中的軌跡。刪去合照也刪不掉過去的回憶與曾經的愛。刪除與否，或許在於當事人的感受與看法，而不是由觀眾去斷定。

（資料來源：Elite Daily, Professor's House）