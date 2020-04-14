女孩問，她覺得與他在一起的感覺變了。她覺得他沒有如從前般那麼照顧她、她覺得他沒有如從前般那麼疼鍚她、她覺得他沒有如從前般那麼重視她，好了，她就是覺得他變了，變得沒有像從前般愛她，夠清楚沒有？

熱戀期完結是不會有一個明確的指示的，而是兩個人慢慢地走進愛情的另一個階段。（《被偷走的那五年》劇照）

這或許是不少女孩子愛人時的寫照，其實是不是他真的變了？或許是吧，或許是有點生厭了？但再細心想一想，有沒有一段愛情是永遠停留在熱戀期？是不是每一天都得要維持熱度滿分才叫做幸福？我們不得不承認愛情總要由熱戀退至恆溫，在那些最甜蜜的氣泡裡跳出來回到現實。然而女孩感到無助的是，沒有人告訴她熱戀期已經終止了。老實說，這的確是蠻傷人的，一個習慣了熱戀的人，忽然有一天告訴她：「熱戀期完了。」她不忐忑才怪。熱戀期完結是不會有一個明確的指示的，而是兩個人慢慢地走進愛情的另一個階段。樂觀點來看，這是一種關係上的進化；悲觀點來看，是代表我們就不能回到從前了嗎？

他明明應該是你最了解的人，但原來某方面的他，你好像一無所知。（《被偷走的那五年》劇照）

由熱戀走進恆溫，往往是一段愛情裡最難克服的。不少情侶也會面對這恍似斷崖的階段，要跨過去嗎？就得要一起的跨過去，若有人稍一猶豫，一退縮就墮進斷崖去，粉身碎骨。常說愛情裡的溝通很重要，我們常以為最了解自己的人，除了你自己之外就應該是另一半嗎？不，若你不願多說，我又怎會知道你在想什麼？了解你，不代表看透你。有時候，我們也會因看不透所愛的人而痛苦，他明明應該是你最了解的人，但原來某方面的他，你好像一無所知。

【按圖看】更多愛情金句，能跨越熱戀期的過渡是關係的進化：

看，這不就是溝通不夠好而致的疏離嗎？其實這是很無謂的猜測，但又不得不存在愛情裡，因為這是愛情的本質，我們愛一個人就會想完全佔有他，也會因為怕失去他而患得患失。心裡會開始計算他到底有多愛自己，結果一計，心也就碎了。

覺得他沒有如從前般那麼愛妳嗎？

還是，只不過是你變得太愛這個他罷了？