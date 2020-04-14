馮盈盈（Crystal）於2019年12月30日黯然宣布與拍拖4年的男朋友Martin（寶寶）分手，後來一度傳出復合的消息；然而最近二人卻疑似走出失戀陰霾，各自傳出新歡的傳聞。 分手後不久，已傳來疑似投入新戀情的消息，到底是從傷痛中療癒，還是當初不夠愛因而能輕易前進？

馮盈盈與前度Martin分別傳出疑似擁有新歡的傳聞。(crystalfyy@Instagram)

馮盈盈與Martin當初不理旁人想法、愛得高調，卻沒有令他們成功走下去，始終躲不過「相見好同住難」的狀況，終在去年年尾選擇分開。

雙方皆傳出另覓新歡的消息

自去年12月底宣布分手，僅3個多月二人於近日亦分別被指已各自擁有新歡。Martin被媒體拍攝到與一名女生行為親密。另一方面，馮盈盈亦傳出與無綫藝人鄭衍峰（Leonard）秘戀3個月的消息，對於前度疑似戀上新歡，馮盈盈則於接受訪問時表示，二人已經分手，對方結識異性、和女生外出也是正常的事，會祝福他們；而對於自己的傳聞，她則指與鄭衍峰只是好朋友的關係，並希望外界能賦予空間，對感情狀況抱開放態度。

馮盈盈傳出無綫藝人鄭衍峰（Leonard）（左二）秘戀3個月的消息。(crystalfyy@Instagram)

分手後火速戀上別人等同沒愛過？

明星的花邊新聞固然吸引，但或許「分手後隨即開展新戀情」這情景過於貼地才會誘發大家的好奇心？許多人都會認為，每每結束一段戀情，往往都需要一段長時間去治療悲傷，一旦遇上前度快速或比自己更快墜入愛河，就會認定對方從沒有愛過。

事實上，2007年一項發布於《Positive Psychology》的調查，指出曾找來155個在過去六個月內經歷分手的大學生，了解他們擺脫舊情的時間，結果發現有71%的人只需11個星期就能走出上一段戀情。不過，不同的婚姻及家庭治療師卻指出相愛時間的長短、愛得深厚與否，並不是抉擇康復時間的關鍵因素。

馮盈盈與Martin曾愛得高調，卻敵不過考驗：

每個人撫平傷痛的時間表不一

婚姻及家庭治療師Amy McManus認為，分手過後的確需要時間來平定傷痛，不過兩個人的時間表並不會完全相同，有些人忘記舊戀人，開展新戀情的速度比預期快並不稀奇。而婚姻與家庭治療師Kim Egel指出，面對心碎，每個人的處理方式與有時間並不相同，這也是為甚麼某些人在分手後能快速再次墜入愛河的原因。

馮盈盈希望外界對她的感情事能賦予空間。(crystalfyy@Instagram)

愛情有趣且難以預測 timing比一切重要

她更分享，治療時間非常個體化以外，愛情往往都是一項難以理解的事：「有時候，合適的人會在一個非常有趣的時刻出現，例如有機會是在你和前度分手不久的時間。」這並不意味對方在你們相戀的過程中沒有深愛過，僅只是代表他們在分手後不久就遇上了自己的Perfect Match。

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愛情往往都是一個沒有規則的遊戲，只有在過程中不斷學習，直至尋找到The One。兩個人分開過後，其中一方能夠繼續前進，只能說是他／她積極踏出人生的新一步；同時，能夠快速踏入另一戀情，也正正代表他／她現階段已沒有打算與你舊情復燃的打算，未必是你當下覺得最理想的結局，卻也鼓勵留在眷戀過去關係者能踏多一步。不過，愛情從來不是一場比賽，分手後對方前進得比你快或慢亦不重要，更重要的是，重新認識以及善待自己，汲取上一段感情的經驗，如何好好去愛真正屬於你的那個人。

（資料來源：Bustle, Vice）