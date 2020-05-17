作家亦舒每隔兩、三個月，便會出版新書。或散文，或小說，筆者時時到樓上書局逛，總是第一時間把新書如獲至寶地抱回家，一頁一頁仔細又不捨地讀，也似吃藥一般，好在活得慌亂的時候，每隔兩、三個月便提醒自己如何好好生活。

作家亦舒至今仍然多產，不到兩、三個月，總有新書出版，大多是小說，也有散文，說說過去與生活的拈拾。（quelquefoisjelis@instagram）

作家亦舒至今仍然多產，不到兩、三個月，總有新書出版，大多是小說，也有散文，說說過去與生活的拈拾，筆者自中學開始讀，讀到現在還是十分期待新書出版。買到新書後，往往會在當天晚上便閱讀完畢，可是邊讀邊想：要再等三個月，很是不捨。相信不少人跟筆者一樣，再多產也不嫌多，只因當中說到的女子氣概與生活態度，需要時時提醒，永遠時興。

讀讀亦舒，是在近日慰藉心靈的一種方法。(《一個複雜故事》劇照 )

新書《看庭前花開花落》：時間總要過去

散文集《看庭前花開花落》在三月出版，介紹中寫道：「時間總要過去，人總會老，曾經為這樣的小事這樣高興過，夫復何求。亦舒敍述寂寞的少年期、徬徨的青年期、掙扎的壯年期，她和家人朋友的種種逸事，甜酸苦辣，人生的每個階段都堪回味。」雖然平日更愛看她的小說，但筆者慶幸在這慌亂的時候，能讀到到她的人生閱歷，似打自己一記耳光：沮喪甚麼？心平氣和地生活是責任！

==>更多書中處世哲學：

+ 2

「成年後如果成日長嗟短嘆，怨天尤人，大抵對不起這一壺一壺的熱飯吧。」

《看庭前花開花落》書名是擇自明代洪自誠的《菜根譚》，後來又記錄於陳眉公的《幽窗小記》：「寵辱不驚，閒看庭前花開花落；去留無意，漫隨天外雲卷雲舒。」意旨：「為人做事能視寵辱如花開花落般平常，才能不驚；視職位去留如雲卷雲舒般變幻，才能無意。」當中讀一篇有關亦舒的媽媽，很是感動，也能提醒經常想要怨天尤人的我們，先停一停。

生活總有不如意事，為何身邊的他沒有稱心如意？為何工作繁重？為何世事不公？千百想法在腦內打轉，長嗟短嘆，怨天尤人是長大後的技能，總之千錯萬錯都不錯在自身，結果自己不快樂，身體人也跟着愁眉苦臉。可讀到亦舒憶起從前她的母親為了省錢，便會步行到她與哥哥就讀的學校送飯，反思還在怨，大抵對不起母親的苦心。

怎樣才好？有如她筆下的女主角，清白，舒泰地活着。她寫：「想到這裏，氣自然而然地平復下來，把所有絕望的、會招致更大悔辱的行動暫時先擱一旁，忍耐着地過日子。」

筆者時時到樓上書局逛，總是第一時間把新書如獲至寶地抱回家，一頁一頁仔細又不捨地讀，也似吃藥一般，好在活得慌亂的時候，每隔兩、三個月便提醒自己如何好好生活。（Maleficent@instagram）

「捱得」是不老潮流

另外，書中「打一記耳光」似地的提醒，就是「捱得」是不老潮流，不會因為時代進步而改變。

我們被認為是聰明的一代，而一代又一代，只會越來越來聰明，但「練精學懶」過了位，便只是懶惰。亦舒的新書中時時提到她的家人，以他們為榮。寫到他們一家的優點，就是「捱得」：「爬山過關，絕不亂耍性格。故時常詫異他人之驕縱、仼性、懶惰、淫逸、放肆，弟兄們都不是這樣的。」最後還十分「有型」地問：「你見過我們家的專欄開天窗沒有？」

她在《鐘》一文提到，每天清晨五時起床，便已埋首工作，編輯七時半來電，她答：「已經寫完三千字。」不過，筆者還是最喜歡她寫到「人不知而不慍」一句，努力了，吃虧了也不一定要宣之於口，自己是怎樣，與別人的設想有所出入，都不重要，因為人所做的所有，都是為了適應自己的環境，而不為他人的標準。

她寫：「人不知而不慍是很高的境界，極難做到，不過努力向高貴的目標出發，總是好事。」