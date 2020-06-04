近期大熱的日本三級情慾電影《火口的二人》不止在日本影壇，甚至延伸至國際都掀起譁然，讓觀眾看得瞠目結舌的情愛場面多達17場，全程毫無掩飾地展露性慾，獲得極高話題性。 雖是以性愛為主軸，但情慾背後男女主角關係更是牽扯到禁忌的倫理關係，從結婚、人生到最原始的本能——性、食，看似簡單赤裸的「性交」背後燃燒的不止是性慾，還有錯綜複雜且細膩的感情、關係以及人生觀。該片一舉拿下第41屆橫濱電影節的最佳電影、最佳女主角，榮獲「電影旬報十佳」第一名，造成轟動。

《火口的二人》被譽為「一生必看慾望越界之作」。（《火口的二人》劇照）

（以下内容含有劇透）逃生門在此：

只有你 才會讓我慾火焚身

《火口的二人》改編自作家白石一文的同名小說，講述男主角賢治回到家鄉，準備參加舊愛直子的婚禮。在直子未婚夫外出的期間，賢治來到直子的新家，二人閒聊之間翻開年輕時一起拍下的情慾照相簿，内心寂寞難耐的直子，想要重新回味當年沉溺於肉體糾纏的關係之中，舊情復燃的兩人在重新體會到交合的快感後，便一發不可收拾……

《火口的二人》男女主角分別是瀧內公美和柄本佑。（《火口的二人》劇照）

「動機不良」的直子因患有子宮肌瘤而想要早些結婚生孩子，她對未婚夫的愛讓人無法捉摸，而可以肯定的是她仍然深愛著賢治。另一邊廂，渾渾噩噩的賢治就是一個典型的「渣男」，當初因未婚懷孕而與女友結婚，無法定性的他因勾搭其他女生導致離婚。在直子結婚前夕，兩顆寂寞的心再次碰撞在一起，難掩内心的激情與慾望。不過，「性」的背後，二人還有著無法割捨的血緣關係——他們是堂兄妹，卻無法自拔地陷入這不倫關係之中。

就算和無數男人發生過性關係，也不及和你交歡時那般慾火焚身。

直子告訴賢治在他面前，即使全身赤裸也不會覺得不自在，就算和無數男人發生過性關係，也不及和他交歡時那般慾火焚身。兩人身體的契合度就像天造地設一般，高潮不斷，但諷刺的是兩人道德淪喪的關係預示著他們即使相愛也難有結果，慾望滿瀉，仍感受到那一絲寂寞。

男女主角在電影中大膽全裸演出。（《火口的二人》劇照）

電影以火山口為寓意，營造兩人在火山邊緣交歡的危險感，火山口可以猛烈噴發也可以極度寂靜。這是一場禁忌遊戲，即使是散發著死亡味道的愛情，肉體與精神所得到的快感與滿足，依舊足以讓男女主角甘願墮入肉慾的深淵，道德淪喪、縱慾、不安、毫無顧忌……只是在「天災」的前提下，一切已經不足以用愛或道理去解釋和概括了，沉淪與頹喪反觀也成為一種對外界的反抗。既然人生如此無常，為何不把握現在的每一分每一秒，享受當下的快樂？

更多《火口的二人》激情場面：（點閱下圖）

+ 4 + 3 + 2

為什麼有些人會選擇和前度上床？

有些人即使分手之後，仍然回味與前度的肉體關係，或許是情到深處無法自拔？又或許是兩人身體的契合度難以取代？根據外國成人用品商店「Adam and Eve」一項網上問卷調查顯示，有56%的人不會選擇與前任發生性關係，但依然有44%的人表示願意。兩性專家Clarissa Silva指出與前度重新建立性關係能幫助緩解一些過去的傷痛；不過，專家亦提醒這種關係仍然是一把「雙刃劍」。

與前度發生性關係是好還是壞？（點閱下圖）

+ 10 + 9 + 8

與前度發生性關係的壞處？（點閱下圖）

+ 2

參考資料：〈7 Things No One Tells You About Sex With Your Ex〉