多少女生都幻想過自己能嫁入豪門，成為豪門少奶奶，每天過著奢侈的生活。娛樂圈中也有不少嫁入豪門的例子，李嘉欣、徐子淇等等掛著「千億媳婦」的頭銜，人前總是打扮得光鮮亮麗，住在偌大的豪宅、司機接送等豪門生活都讓人羨慕不已，仿佛嫁入豪門就可以無憂無慮地做個幸福少奶奶。 可是在豪門界有一對夫妻，卻被稱為是豪門中的「清泉」。雖然家財萬貫，但生活得就像個普通市民，卻樂在其中，他們就是霍啟剛和郭晶晶。

霍英東家族在香港是可算是有聲有色的豪門，當年「跳水皇后」郭晶晶嫁給霍啟剛的新聞更是轟動一時，有人說郭晶晶攀龍附鳳，根本不配入豪門，她卻回應了一句：「他是富豪，我還是奧運冠軍呢！」被網友大讚情商高。霍啟剛和郭晶晶的緣份似乎冥冥中早已注定，由於爺爺霍英東年輕時就很熱愛體育，特別是游泳，在爺爺的薰陶下霍啟剛自小就愛上了游泳，而當他從電視上看到郭晶晶的那刻起，更是對這個女孩一見鍾情。

霍啟剛和郭晶晶是豪門界的恩愛夫妻，兩人相愛16年依舊十分甜蜜。(Getty)

一張合照 展開了霍啟剛和郭晶晶的緣份

他們的第一次相遇是在郭晶晶奪得了雅典奧運跳水冠軍後的訪港交流匯演，整天的活動中有無數的人和郭晶晶合照留念，可是最讓她印象深刻的就是戴著眼睛，斯文又紳士的霍啟剛。當天霍啟剛一共找了她兩次合照，第二次合照時晶晶問他：「你剛剛不是拍了嗎？」霍啟剛害羞卻微笑著回答：「剛剛是大合照，我拿不到照片。」郭晶晶心裡記住了這個執著的男人，同時也開啟了他們的緣份。後來霍啟剛總是能找到機會出現在晶晶身邊，和她相處聊天的時間多了，兩人慢慢愈走愈近，當時的郭晶晶還不知道他是鼎鼎大名的豪門少爺。

霍啟剛和郭晶晶的第一次相遇是2004年的訪港交流匯演，也是他們緣份的開始。(Getty)

霍啟剛為郭晶晶學國語、內地香港兩地飛

霍啟剛為了追求郭晶晶特意去學普通話，只為了能和意中人更好地溝通，每天都會堅持發信息給她。郭晶晶身為國家跳水選手，經常要進行嚴格的訓練，霍啟剛就頻繁地內地香港兩地走，只為了有更多時間可以見到心上人，而郭晶晶每次國際比賽他都會在現場，化身小粉絲的他，拿著長長的專業相機拍下了郭晶晶每個耀眼的時刻，比賽時他比她還要緊張，奪冠後又為她高興。郭晶晶有一段時間曾經跌入了低潮，也是霍啟剛在她身邊給予支持和鼓勵她，讓她重新振作回到賽場上繼續發光發亮。郭晶晶說過自己是慢熱又內向的人，但霍啟剛的貼心和真情實意卻打動了她，最後兩人終於走在了一起，他們的戀情頓時成為全城佳話。

霍啟剛曾為了見郭晶晶經常要內地香港兩邊飛，而且經常陪伴晶晶到不同國家比賽，化身頭號小粉絲。(《極速前進》劇照)

他給我的是精神上的支持，他對我的支持不會因為我的成績好壞，狀態起伏而受影響，所以我很感激他。 郭晶晶

霍啟剛郭晶晶沒有豪門架子 樂於過樸實平民生活

霍啟剛和郭晶晶從2004年開始戀愛，分隔異地讓兩人更加珍惜和愛護這段感情，當郭晶晶退役後，二人就宣佈結婚，結束了8年的愛情長跑，在2012年11月11日成婚，寓意「一生一世」。世界奧運冠軍成為了豪門媳婦，大眾都很羨慕郭晶晶能飛上枝頭變鳳凰，過上讓人夢寐以求的豪門生活。可是婚後的霍啟剛和郭晶晶卻絲毫沒有豪門作風，而是過著低調又樸素的生活。

霍啟剛和郭晶晶偶而也會丟下子女過二人世界，最近更在IG放閃拍拖睇戲。(fok_kenneth@IG)

近日霍啟剛在IG上與郭晶晶放閃，二人打扮樸素去拍拖看電影《叔·叔》，照片上寫下#二人世界 #HAPPYSUNDAY #UNIQLO#SHOPPING，未知是否就是當日在平民品牌，買下了不少戰利品？兩夫妻戴上口罩自拍，照片中的他們雖然只露出了眼睛，但也可見郭晶晶笑得開懷，十足蜜運中的小情侶一樣。霍啟剛和郭晶晶二人經常被拍到一起逛超市和街市，親手買日用品提回家，運動員出身的郭晶晶不怕吃苦、是個勤儉節約的人，平常她並不會打扮得花枝招展，身上穿的也是平價品牌的衣服，手上拿的手袋也僅值幾百元，縱使和丈夫一起出席公眾活動，她也不會穿著名貴的服飾，一切以簡單樸素為主。即使嫁入豪門，郭晶晶也沒有因此變得嬌貴，追求雍容華貴的生活，從霍啟剛在網上分享「老公視角」的照片中，可見日子過得簡單快樂。

霍啟剛在網上分享「老公視角」:

霍啟剛和郭晶晶的婚後生活和打扮都十分樸素，沒有一點豪門架子，被稱為「豪門中的清流」。(《極速前進》劇照)

很多人都誤會她會活得像少奶奶，可是她絕對不是，也不甘心做少奶奶。或許因為當過運動員十分辛苦，她已經習慣了凡事親力親為，不會使喚司機及傭人，親自接兒子上下課。 霍啟剛

按圖看更多霍啟剛夫婦的甜蜜生活照：

霍啟剛郭晶晶不寵壞子女 身教耕田、洗車體驗生活

郭晶晶為霍啟剛生下了一子兩女，一家四口溫馨又幸福，霍啟剛更經常在微博上載日常生活照。(霍啟剛@微博)

郭晶晶婚後為霍啟剛生下了一子兩女，一家四口溫馨又幸福。夫婦二人教導子女的方式也十分「貼地」，霍啟剛夫婦經常會帶著兒子到郊區行山遊玩，遇到粉絲也會親切地合照，又會讓子女學習務農，親自下田耕種，體驗農民生活。

跟老婆孩子一起去香港二澳村，體驗插秧，領悟農民伯伯的辛苦。現在的孩子們成長在幸福的時代，沒餓過肚子，挑食和浪費變成了習慣，他們更需要知道食物從哪兒來，學會珍惜，學會知足！

霍啟剛和郭晶晶又會帶兒子到田地體驗農民生活。(霍啟剛@微博)

假日時他們還會帶著兒子去賣旗，接觸更多人之餘也能教會子女做善事。有網民就表示曾經見過霍啟剛夫婦和子女們席地而坐，享受午餐，不讓孩子變得嬌生慣養，外界均稱他們為最貼地的豪門夫婦，實在而不奢華的生活，幸福卻一點都不減，霍啟剛和郭晶晶相守16年卻初心不變，實在是難能可貴。

霍啟剛郭晶晶和子女們貼地的日常：(按圖看更多)