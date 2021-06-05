撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-06-05 22:00

月經期間的性行為，被形容為「衝紅燈」，不少女性擔心經期間陰道較容易受到感染，且「血淋淋」也非人人能接受； 專家則指，月經期間並非不可造愛，女性於此期間可能性慾更旺盛，身體變得敏感，更易受刺激興奮，但要注意事項：月經造愛並非百分百可避孕，此外，就是採取什麼體位較好？

「月經期間女生是有慾望的，如果男生不反對的話，其實這件事情（性生活）是可以進行的。」泌尿科專家兼護理學博士許藍方，在台灣YouTuber「娜個奶姬」的影片中如是說。只是理論歸理論，現實還是有人難以接受在月經期間翻雲覆雨過後，仍要清理不慎血染的床單，或是空氣中瀰漫淡淡的血腥味。

性愛上的「衝紅燈」是禁忌嗎？（《非分熟女》劇照）

1. 月經期間，女生是有慾望

月經期間女生是有慾望，但許博士直言並不是「提倡」經期性愛，假若女生在月經期間感到不適，她還是建議不要發生性行為。如果在雙方都同意下，月經期間的性愛前後，無論清潔還是「安全措施」都要做足，才可避免造成陰道感染。

2. 「無套」改變陰道生態 也有機會懷孕

有些人抗拒月經性愛，有些人則特意在月經期間做愛，因為覺得月經是「最安全的安全期」，許博士表示，月經性愛不採取任何避孕措施，還是會有機會懷孕。而且精子生存時間可達3天，若是選擇在流量較少的月經尾段做愛，女方又碰巧提早「排卵」的話，還是有機會「中獎」。而且女性的排卵期有機會受到各種因素影響，沒有一定規律，為了萬無一失，許博士還是建議月經性愛也要避孕。

月經性愛可行但一定要注意清潔。（影片截圖）

在月經性愛中使用安全套不僅是為了避孕，女性陰道在弱酸性的情況下才能有保護作用，而精液是鹼性，如果沒有戴安全套進行性行為，精液會改變陰道「生態」，讓女性較容易受到感染。許博士也提及，血同樣是鹼性，而且女性在月經期間子宮頸會較為脆弱，因此比起平日，陰道會較容易受到感染。為了保護另一半，各位男性最好還是「要有一套」。

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3. 女生忌「腳往上抬」：可用傳教士式姿勢

曾經有個說法是傳教士式和從後擁抱的姿勢，可減少經血流出，到底都市傳說是否真實？「如果雙方都可以接受，月經期間不必刻意避忌性事。」外國網站《Health》引述專家意見，指月經期間毋須視造愛為禁忌，雖然不是每個女性在月經期間性慾都會更高漲，但有性治療師指不少女性表示在月經期間性慾高漲，性慾更容易被撩起，受身體荷爾蒙變化影響，變得更敏感、更容易享受性歡愉。若擔心經血問題，則探用傳教士式姿勢的確可以限制經血流出。

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4. 經期或縮短

許博士亦指，月經期間親熱要注意體位，女性盡量腳不要往上抬，以免經血倒流，建議使用從後擁抱的姿勢。然而，許博士曾經在個人Facebook的直播上提及在月經期間做愛子宮會收縮，因此親熱過後幾天經血會流得比較多，也有機會因此經期會縮短。

專家建議經期親熱可使用從後擁抱的姿勢。（《格雷的五十道陰影》劇照）

做足避孕措施和清潔的情況下，經期未完有性行為不必視為禁忌，只是在血泊中親熱，不一定人人能接受，如果另一半不能接受，也不應勉強。不懂尊重對方，縱然有再高超的性技巧，也不會帶來性歡愉。

參考資料：Health

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