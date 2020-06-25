談起王室愛情故事，想必許多人也隨之想起英國王室，畢竟哈利王子與梅根王妃的事情常成為國際間輿論的花邊新聞，但其實北歐國家—瑞典的王室歷史也有數千年以上，歷代也出產眾多的王子和王妃。 但原來在瑞典有一個至死不渝的浪漫愛情故事在當地傳頌近50年，皆因主角之一平民莉蓮王妃（Princess Lilian）愛上瑞典柏蒂爾王子（Prince Bertil）足足33年，才能真正以妻子的身份陪伴在愛人身上，攜手走過餘下時光，人稱「瑞典灰姑娘」。

瑞典平民莉蓮王妃（Princess Lilian）愛上瑞典柏蒂爾王子（Prince Bertil）足足33年，才能真正以妻子的身份出現在眾人眼前，那年的莉蓮王妃已經61歲 (swedish.royal@IG)

戰亂令很多人家破人亡流離失所，但在這混沌的世界也掀起一段段海枯石爛的浪漫愛情故事。瑞典「平民王妃」莉蓮王妃（Princess Lilian）正正在兩次世界大戰中，遇上瑞典柏蒂爾王子（Prince Bertil），也是她一生苦苦堅持也要愛下去的男人，更在2000年出版一本回憶錄—《我和王子的生活》，詳細回憶與柏蒂爾王子相識的過程，更講述他們愛情長跑的甜與苦。

結識於二戰 卻因曾離婚不被瑞典王室接受 從此33年維持有實無名的愛情

瑞典平民莉蓮王妃（Princess Lilian）與瑞典柏蒂爾王子（Prince Bertil）的愛情故事也成為當地人所傳頌的浪漫愛情故事 (swedish.royal@IG)

出生於英國工人家庭的莉蓮王妃（Princess Lilian），生活不富有的她自小便深明沒有付出便沒有收獲，在16歲時她為了獲得更多的金錢照顧家庭，便搬到市區倫敦居住，並以演藝、芭蕾舞演員和擔任模特兒事業來賺取金錢支持生活，但即便多獨立自主的女人也渴望被男人照顧和備受愛情滋潤的感覺。莉蓮王妃（Princess Lilian）在25歲時便與英國演員伊萬·克雷格（Ewan McGregor）結婚，但婚後卻因為二戰關係，丈夫被挑選成為英國軍隊更被遠派到非洲執行軍務，婚後不久兩人便因戰事分隔兩地，莉蓮的丈夫最後還是敵不過寂寞難耐階段，在非洲愛上另一位女人，短暫的5年婚姻便因丈夫外遇關係而結束。

當時25歲的莉蓮王妃（Princess Lilian）與英國演員伊萬·克雷格（Ewan McGregor）結婚，但婚姻卻因丈夫有外遇而結束 (小清新20132014@微博)

不過，莉蓮王妃與英國演員伊萬·克雷格的婚姻一早就是有名無實，在1943年時，莉蓮王妃在自己28歲生日派對中邂逅被瑞典派駐在倫敦大使館工作的柏蒂爾王子（Prince Bertil），短暫相處令他們互生好感，而在莉蓮王妃的回憶錄也描述當時兩人也忽略遇上危急的空襲，當時身為海軍武官的柏蒂爾王子竟不顧危險駕車護送莉蓮到安全地方，兩人就在這個逃亡過程中互生情愫，體貼紳士的柏蒂爾王子吸引着莉蓮，兩人迅速墜入了愛河。

「我的王子總是那麼的睿智和帥氣，特別是他身穿整齊制服的時候。」 莉蓮王妃（Princess Lilian）

幸福恩愛之情溢於言表的莉蓮王妃十分愛柏蒂爾王子，但當時莉蓮還沒有與丈夫離婚，所以那時他們即便相愛但仍未被世俗接受，這樣便偷偷摸摸地一直在一起，而莉蓮王妃也為着柏蒂爾王子的王權着想，甘願做一位無名有實的情人。

【按下圖看更多】即便人老但心不老 平民莉蓮王妃與瑞典柏蒂爾王子的甜蜜合影

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地下秘戀33年 花甲之年61歲才嫁入王室 愛情故事流傳當地

瑞典柏蒂爾王子（Prince Bertil）與平民莉蓮王妃（Princess Lilian）相愛33年才結成夫婦 (swedish.royal@IG)

即使莉蓮王妃在1945年與丈夫離婚，但當時期的瑞典皇室仍不能接受一位曾離過婚的女人做王妃，而柏蒂爾王子的哥哥在1947年遇上空難身亡、其兒子也因與平民結婚而宣布放棄王位繼承權，當時柏蒂爾王子擔心若由還沒有成年的最小姪子卡爾．古斯塔王子（Carl Gustaf）當上國王的話，會隨即引起憲法危機，令瑞典國家陷入前有未有的難題，若柏蒂爾王子執意與莉蓮結婚的話，他也需要放棄王位。於是當時的瑞典國王堅決反對柏蒂爾王子與莉蓮王妃的愛情，更拒絕他們公開戀情，莉蓮王妃與柏蒂爾王子苦苦堅持這一份秘密戀情足足33年，當地傳媒更描繪他們是一對不被允許的神仙眷侶。

直到1973年卡爾．古斯塔王子（Carl Gustaf）成為國王後，並在他的允許下，柏蒂爾王子才把那時已經61歲的莉蓮娶為妻子 (GETTY)

直到卡爾．古斯塔王子（Carl Gustaf）成為國王並在他的允許下，柏蒂爾王子才把那時已經61歲的莉蓮娶為妻子，讓她名正言順地成為王妃，那年的柏蒂爾王子也已經64歲，花甲之年才嫁給一生摰愛的莉蓮，愛情結果雖然來得有點遲，但直到餘下的歲月兩人可攜伴出席不同活動，彼此一同活躍在瑞典社交圈，雖然伯蒂爾王子也曾表示兩人間最大的遺憾是未能及早來結婚生子，但他們之間的故事能成為當地人民所傳頌的愛情也是一個完美結局，為當地留下一個值得細膩回看的羅曼蒂克史，也告訴世人堅持一份愛情需要很大努力，但總會可留下美好的果實。